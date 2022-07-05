«Динамо» — «Рубин», Лига чемпионов и другие события. Что смотреть 5 июля

Лето пришло! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе турниры в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 5 июля.

Рахимич: у «Зенита» не будет конкурентов в новом сезоне.

На что ставить в футболе 5 июля

Из товарищеских матчей сегодня выделяем встречу «Динамо» и «Рубина». Славиша Йоканович продолжает знакомство с командой, а Леонид Слуцкий строит коллектив, чтобы вернуться в РПЛ за сезон. Кроме того, сегодня увидим матч «Урала» и «Уфы».

Лига чемпионов уже сегодня! Да, это пока ранние квалификационные стадии, но даже здесь уже, например, можно встретить болгарский «Лудогорец», который сыграет с «Сутьеской» из Черногории. Армянский «Пюник» примет «Клуж» из Румынии, а «Мальмё» сразится с исландским «Викингуром».

На что ставить в хоккее 5 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 5 июля

На Уимблдоне начинаются четвертьфиналы. Новаку Джоковичу предстоит сыграть с Янником Синнером. Серб, разумеется, фаворит, но молодой итальянец выглядит в Лондоне очень неплохо. В другом четвертьфинале встретятся Давид Гоффен и Кэмерон Норри.

В женской части соревнований Татьяна Мария встретится с Джулией Нимайер, а Мария Боузкова – с Онс Жабер.

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