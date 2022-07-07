«Сочи» — ЦСКА, Лига конференций и другие события. Что смотреть 7 июля

Лето приближается к своему экватору. Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 7 июля.

На что ставить в футболе 7 июля

Российские клубы продолжают подготовку к новому сезону, старт уже совсем скоро. Сегодня в рамках предсезонного турнира Владимир Федотов вместе с ЦСКА сыграет против своей бывшей команды – «Сочи». Пока у Федотова всё очень сложно: в составе одни потери, три поражения и ни одного забитого мяча. Не пора ли переламывать ситуацию? Кроме того, товарищеский матч сегодня сыграет «Ростов»: команда Валерия Карпина померится силой с представителем третьего по силе дивизиона – «Форте».



В Лиге конференций пройдут матчи первого квалификационного раунда. Громких вывесок здесь нет, на этом этапе отсеиваются самые слабые.

На что ставить в хоккее 7 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 7 июля

На Уимблдоне сегодня женские полуфиналы. Сначала на корт выйдут Онс Жабер и Татьяна Мария, а затем ракетки скрестят Елена Рыбакина и Симона Халеп.



В баскетбольном отборе на чемпионат мира первый раунд завершится матчем Украины и Испании. И те и другие уже прошли дальше, но очки, набранные на старте, будут учитываться и после, поэтому матч важен для команд.