«Сочи» — ЦСКА. Первая победа Владимира Федотова с армейцами

7 июля состоится матч предсезонного турнира «Сочи» — ЦСКА. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение ЦСКА. Поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Сочи» оценивается в 2.83. На ничью дают коэффициент 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — ЦСКА 7 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра предсезонного туринира «Сочи» — ЦСКА получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Если забьёт «Сочи», сыграет коэффициент 1.30. Гол ЦСКА доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на матч товарищеского турнира «Сочи» — ЦСКА (07.07.2022)

Кубок PARI Премьер завоевал популярность у болельщиков, к нему серьёзно относятся и участники. Встречи отличаются от обычных товарищеских игр дополнительной мотивацией, позволяют обкатать состав и проверить новичков в ситуации, максимально приближённой к боевой. Заключительную игру турнира проведут 7 июля футболисты «Сочи» и московского ЦСКА.

В минувшем сезоне «Сочи» удивил поклонников и футбольных экспертов. По сути, клуб из курортного города оказался единственным, кто наряду со столичным «Динамо» бросил вызов гегемонии «Зенита». Успешное выступление команды в чемпионате во многом стало заслугой тренерского штаба «Сочи», которым на тот момент руководил Владимир Федотов.

Прогноз Владислава Радимова с коэффициентом 12.0 на матч «Зенит» — «Спартак».

Умелый тактик и прекрасный мотиватор сумел увлечь своей идеей футболистов. Ведь многие из них оказались списанными за ненадобностью столичными клубами и питерским «Зенитом». У игроков появилась отличная возможность доказать прежде всего самим себе, что они не закончились в качестве профессионалов и готовы бороться на самом высоком уровне.

Итоговое второе место стало настоящим подарком для болельщиков команды, но, к сожалению, привело к распродаже лидеров «Сочи». Не сумел устоять перед соблазном управлять большим московским клубом и Владимир Федотов. Он принял бразды правления армейцев. Среди последних трансферных новостей фанаты с грустью узнали о переходе в питерский «Зенит» забивного форварда Матео Кассьерры.

Руководители клуба из Сочи долго тянули с назначением нового главного тренера. Вероятно, они рассматривали множество кандидатур, пока не остановились на перспективном Вадиме Гаранине. Высшему менеджменту удалось полностью раскрыть Федотова, поэтому высоки шансы увидеть новую тренерскую звезду в лице Гаранина.

Однако пока сочинцы представляют из себя лишь набор футболистов, которые только начинают вникать в требования нового наставника команды. Их несыгранность и уход из клуба нескольких ключевых фигур станет основой для прогноза на предстоящий матч. Иначе говоря, от этого и оттолкнёмся при выборе ставки.

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Достаточно взглянуть на результаты «Сочи» на предсезонке, чтобы оценить текущий уровень игры. Он весьма невысок. Номинальные хозяева дважды в основное время завершили игры вничью со счётом 1:1. По регламенту Кубка PARI Премьер победителя выявляли в серии пенальти. «Зениту» сочинцы уступили, а у «Пари Нижний Новгород» выиграли.

ЦСКА, несмотря на три поражения подряд в товарищеских матчах, смотрелся прилично. Видно, что футболисты находятся под сумасшедшими нагрузками, поэтому в первой и второй играх с трудом двигались. Но уже в третьей игре с «Пари Нижний Новгород» в действиях команды проявилось много положительных моментов. Пошли комбинации в атаке — армейцы были близки к тому, чтобы размочить счёт. Хотя и проиграли 0:2, но видны прогресс и потенциал.

Пока сложно делать глобальные выводы, но Владимир Федотов ведёт подготовку по своим старым конспектам, которые приносили наставнику успех ранее. Игроки признаются, что такой беговой нагрузки не получали давно. Физические кондиции — конёк команд Владимира Федотова. К четвёртой игре футболисты будут готовы практически на 100% и вполне могут выиграть у «Сочи».

Прибавляют и новички армейцев. Уже достаточно органично смотрится на фланге сербский защитник Гайич, а новость о возобновлении переговоров с Магнуссоном сильно подняла настроение в рядах красно-синих фанатов. До старта сезона остаётся считаное количество дней, поэтому весьма вероятно, что Федотов выставит сильнейших на поле. Возможно, они проведут основным составом 60-65 минут, а этого вполне хватит для победы.

Прежде всего стоит учитывать нестабильную форму «Сочи» и внезапный уход двух лидеров — Кассьерры и Родригао в санкт-петербургский «Зенит» (последний, по крайней мере, заинтересован). Гаранину придётся срочно латать дыры, а подобная обстановка не располагает к уверенной игре команды. Представляется весьма перспективной победа ЦСКА с коэффициентом 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Сочи» — ЦСКА 7 июля 2022 года

Усилия футболистов ЦСКА на тренировочных сборах должны перейти в качество. Команда отошла от нагрузок и на лёгких ногах, весьма вероятно, одержит первую победу в межсезонье. К тому же соперник армейцев понёс очередные болезненные потери в составе, а это заставит тренера сочинцев идти на эксперименты и рисковать результатом.

Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 2.30.

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