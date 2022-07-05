«Зенит» — «Спартак»: Семак не даст Абаскалю ни шанса на Суперкубок

9 июля в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Спартак» откроют новый сезон российского футбола матчем за Суперкубок России. Начало игры – в 19:00. Смогут ли красно-белые совершить сенсацию или же петербуржцы завоюют очередной трофей?

Букмекеры считают явным фаворитом встречи питерский «Зенит». Поставить на победу хозяев поля в основное время матча можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 63% вероятности. Шансы спартаковцев аналитики оценили коэффициентом 6.30 (15%). На ничью по итогам 90 минут матча дают коэффициент 4.40 (22%).

Итоговая победа «Зенита» идёт за 1.25, на «Спартак» можно поставить за 4.05.

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.70, а на ТМ 2.5 гола дают котировку 2.13. На то, что обе команды забьют, можно сделать ставку с коэффициентом 1.85. На то, что хотя бы одна команда не сможет отличиться, можно поставить за 1.95.

С чем команды подходят к Суперкубку?

«Зенит» спокойно и уверенно входит в новый сезон. Да, определённых проблем избежать не удалось: больше нет в составе Артёма Дзюбы, приостановил контракт с клубом Юри Алберто, ходят слухи о Вильмаре Барриосе и Венделе, хотя оба пока в команде. И тем не менее на фоне других команд пертурбации у сине-бело-голубых не такие и сильные. Да и усиление не заставило себя ждать: Матео Кассьерра и Зелимхан Бакаев уже в команде, на подходе его одноклубник по «Сочи» Родригао, а из Бразилии приехали вратарь Иван и атакующий хав Густаво Мантуан. В общем, выбирать у Сергея Семака есть из кого.

Пока же зенитовцы смотрятся достаточно убедительно. На предсезонном турнире победили ЦСКА (3:0) и сыграли вничью с «Сочи» и «Пари НН», оба раза 1:1. И это при том, что было много экспериментов. В общем, «Зенит» — снова фаворит всех российских турниров.

Что до «Спартака», то здесь главное изменение на тренерском мостике: Паоло Ваноли сменил Гильермо Абаскаль. И это повлекло изменение игровой схемы: теперь красно-белые играют в четыре защитника. Это чревато проблемами в обороне, тем более что замены Самуэлю Жиго пока нет.

Кроме Жиго, потерь у «Спартака» особых нет. Крал, Тиль, Ларссон – всё это были отрезанные ломти. Виктора Мозеса уговорили вернуться, а усилились Мацеем Рыбусом и Антоном Зиньковским. Состав у «Спартака» очень приличный по меркам РПЛ, весь вопрос в том, как быстро примут игроки требования и идеи нового тренера.

«Зенит» стабильнее, выше уровнем по составу, да ещё и играет дома. Кажется, всё за сине-бело-голубых. Поэтому ставка на их победу за 1.50 выглядит хорошим вариантом. Хотя мы понимаем, что в одном матче, да ещё в таком, где разыгрывается трофей, может случиться всё.

Ждём голы!

Если говорить о голах, то есть резон ставить на них. «Спартак» ушёл со схемы в пять защитников, что само по себе может стать проблемой. Нет замены Самуэлю Жиго. Вряд ли Гильермо Абаскаль за неполный месяц сможет наладить оборону, которая и так не отличалась надёжностью.

Но и у «Зенита» есть проблемы в защите. Непонятна ситуация с основным вратарём, есть огрехи и в обороне. Ворота питерцев поражали и «Сочи», и «Пари НН», группа атаки красно-белых будет даже посильнее. На то, что обе команды забьют, дают коэффициент 1.85, на то, что в матче будет как минимум три гола, можно поставить за 1.70.

Суперкубок, да ещё и дерби – лучшего начала сезона для болельщиков придумать сложно! Удачных ставок!