Слуцкий вернёт «Рубин» в РПЛ. «Арсеналу» и «Уфе» будет сложнее в Первой лиге

В российском футболе вот-вот стартует новый сезон. Суперкубок уже разыграли, через пару дней в бой уйдут клубы РПЛ. А ещё спустя два дня сезон-2022/2023 начнётся в ФНЛ или, как теперь называется это соревнование, в Первой лиге. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира, который, как и команда, занявшая второе место, получит прямую путёвку в элиту. Изучаем предстартовый расклад сил.

«Рубин» — фаворит. Так ли это на самом деле?

Явным фаворитом Первой лиги эксперты считают казанский «Рубин». Да, казанцы с треском провалили прошлый сезон и покинули РПЛ. Но Леонид Слуцкий остался во главе команды, а клуб провёл мощную по меркам лиги закупочную кампанию. Последним трансфером, видимо, станет Александр Беленов: опытный вратарь перебирается в Казань из Уфы.



Поставить на победу «Рубина» можно с коэффициентом 1.70. Практически все эксперты в один голос заявляют: казанцы вернутся в элиту. Но Леонид Слуцкий считает, что проблем много. Новичков у «Рубина» хватает, есть ряд игроков, которые ждут предложений из РПЛ и могут покинуть клуб. По сути, у Казани будет новая команда. Как быстро она выйдет на проектную мощность – вопрос. Конкуренция в Первой лиге высока – если засидеться на старте, потом можно и не догнать.

По «Арсеналу» и «Уфе» есть вопросы

В списке фаворитов и два других неудачника прошлого сезона РПЛ: «Арсенал» и «Уфа». На победу туляков дают коэффициент 4.00, а на уфимцев 6.00. И те, и другие сменили тренеров: в Туле вместо Миодрага Божовича на пост заступил Олег Кононов, а в Уфе и вовсе пока официально нет главного тренера. Правда, Сергей Томаров, скорее всего, избавится от приставки «и.о».

В плане приобретений здесь всё не так масштабно, как у «Рубина», но составы всё равно позволяют быть наверху. Есть, правда, определённые вопросы по финансированию. Но в любом случае и «Арсенал», и «Уфа» декларируют задачу повышения в классе.

Кто ещё будет бороться за повышение?

Сразу на четыре клуба букмекеры предложили коэффициент 17.00. Это «Алания», «Балтика», «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Из плюсов у этих команд то, что они – старожилы лиги, знают все её хитросплетения. Но в каждом коллективе есть свои подводные камни.

«Алания» в межсезонье сменила тренера: Спартак Гогниев ушёл, на его место пришёл Заур Тедеев. К тому же у владикавказцев огромные проблемы со стадионом: вряд ли они смогут получить лицензию РПЛ.

У «Балтики» со стадионом и прочей инфраструктурой всё в порядке. Есть поддержка властей региона, есть финансирование и перспективный тренер в лице Сергея Игнашевича. Но состав вновь прилично обновился, а в товарищеских матчах калининградцы не впечатляли. Впрочем, эти впечатления могут быть обманчивыми.

«Енисей» покинул Вадим Гаранин, и это главная проблема. Пока непонятна модель развития, которой собираются придерживаться в Красноярске. Да и вопрос пока даже в том, кто будет директором клуба.

А вот у «СКА-Хабаровска» с властью всё понятно. Здесь попробует реанимировать свою тренерскую карьеру Роман Шаронов. Из минусов – постоянные перелёты и несыгранность состава.

Первая лига – турнир интересный, изматывающий и малопредсказуемый. Посмотрим, кто сможет добиться повышения по итогам сезона. Удачных ставок!