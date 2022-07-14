Новый контракт – новые титулы. Семак завоюет с «Зенитом» очередные трофеи

Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом». Никто не сомневался, что это случится, но теперь подписи на договоре стоят: специалист продолжит работать в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые уже взяли Суперкубок России, впереди борьба ещё за два трофея. Изучаем шансы «Зенита» на требл.

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В РПЛ у «Зенита» соперников нет

Букмекеры не сомневаются, что зенитовцы оформят в сезоне-2022/2023 очередное чемпионство. Коэффициент на победу «Зенита» 1.28. Может быть, петербуржцы и не стали сильнее в сравнении с прошлым сезоном, но их состав как по уровню, так и по глубине намного сильнее, чем у конкурентов. К тому же «Зенит» не гнушается в сложившихся условиях покупать игроков у других российских клубов.

Ушли Дзюба и Азмун? Из «Сочи» в Питер перебрался Матео Кассьерра. Возникли опасения за центр обороны? Из того же «Сочи» выписали Родригао. Не договорился со «Спартаком» Зелимхан Бакаев? И вот он в Петербурге.

Да и стабильность на тренерском мостике — признак мастерства. «Спартак», «Динамо», «Сочи», ЦСКА – все в межсезонье поменяли тренеров. «Локомотив» формально тоже, но рулить там будет всё-таки Марвин Комппер. Смена тренера – это всегда новые требования, изменения в стиле игры, изменения ролей игроков.

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К ним нужно привыкнуть, а времени катастрофически не хватает: летняя пауза в РПЛ традиционно короткая. Вот и получается, что реальных конкурентов у петербуржцев не видно. Тем более что в этом сезоне у российских клубов нет еврокубков.

За 1.07 можно поставить на то, что «Зенит» будет в первой двойке по итогам чемпионата. Чуть более интересной выглядит ставка на то, что петербуржцы будут лидировать по итогам первых пяти туров РПЛ. Коэффициент на это 1.80. Да, в первых пяти турах команда Семака как минимум сыграет с «Локомотивом» и ЦСКА, но оба матча будут на своём поле, да и бояться эти клубы сейчас точно не стоит.

В Кубке России возможны варианты

А вот с Кубком России дела посложнее. Хотя и там «Зенит» — фаворит. Поставить на подопечных Семака можно за 3.80. Схема проведения Кубка России в этом сезоне будет новая и довольно громоздкая, но опять же: глубина состава петербуржцев позволяет быть уверенными в успехе.

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Хотя, конечно, Кубок есть Кубок – случайности там возможны. Достаточно вспомнить прошлогодний розыгрыш и поражение от «Алании». В одном матче может случиться всякое.

«Зенит» может выиграть две трети матчей РПЛ

Кроме того, аналитики букмекерских контор предложили линию на статистические показатели зенитовцев в сезоне РПЛ. Так, к примеру, можно попробовать предсказать, сколько побед будет у «Зенита» по итогам сезона-2022/2023.

Основной тотал установили на отметке 18.5. Сделать ставку на то, что «Зенит» выиграет минимум 19 матчей, можно за 1.65. На то, что побед будет 18 или меньше, можно поставить с коэффициентом 2.10.

За 2.40 можно сделать ставку на то, что Семак и компания выиграют три первые встречи – с «Химками», «Крыльями Советов» и «Локомотивом», а за 1.85 – на то, что по ходу чемпионата РПЛ петербуржцы выдадут серию как минимум из пяти побед.

Кажется, болельщиков сине-бело-голубых ждёт удачный сезон. По крайней мере, так считают букмекеры. Осталось доказать это делом на поле. Удачных ставок!

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