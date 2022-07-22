«Арсенал» — «Челси». Новый клуб Зинченко ошарашит Стерлинга

24 июля состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Челси». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Арсенала» оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Арсенал» — «Челси» 24 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

«Арсенал» — «Челси»: прогноз и анализ товарищеского матча (24.07.2022)

На 24 июля на международной арене запланирован товарищеский матч между двумя легендарными лондонскими представителями АПЛ. На нейтральном поле встретятся «Арсенал» Микеля Артеты и «Челси» Томаса Тухеля. Матч пройдёт на стадионе «Орландо Цитрус Боул» в Орландо, США. Начало — в 3:00 мск. Эта встреча обещает много сюрпризов.

Российским болельщикам не удастся понаблюдать за игрой. Легальных трансляций матча не запланировано. Впрочем, кто хочет, найдёт выход из ситуации, ведь лондонское дерби обещает кучу эмоций. Скоро новый сезон АПЛ, клубам нужно быть в хорошей форме. «Арсенал» после пятого места в минувшем сезоне Премьер-лиги успел провести четыре товарищеских встречи. И пока без поражений.

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Микель Артета весьма серьёзно подошёл к предсезонке, наигрывает новый состав. С начала июля клуб уже обыграл «Ипсвич» (5:1), далее не поскупился на голы с немецким «Нюрнбергом» (5:3). Позже досталось «Эвертону» (2:0). Накануне клуб встречался с американским «Орландо Сити» (3:1), в ворота которого забивали лишь молодые игроки — Габриэл Мартинелли, Эдди Нкетиа и Рейсс Нелсон.

Это показывает уровень подготовки и рвения. Кажется, обидное пятое место в АПЛ и попадание в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов только завели «канониров». Впереди соперник гораздо серьёзнее — непростой «Челси», который, к удивлению, начал подготовку к сезону лишь 17 июля. Сразу бросается в глаза игровой тонус — пока синие успели провести лишь две встречи.

Начало было хорошее — одолели мексиканский клуб «Америка» (2:1), но уступили американскому «Шарлотту» в серии пенальти. Стоит отметить, что в последнем случае участие принимал Рахим Стерлинг, перешедший из «Манчестер Сити». Забил свой пенальти, но этого не хватило. Очень жаль. На фоне «Арсенала» команда Тухеля проигрывает в тонусе и подготовке, и это может сыграть главную роль в матче.

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Плюс у «канониров» также были немаловажные подписания в межсезонье. На смену ушедшему Александру Ляказетту пришёл Габриэл Жезус из «Манчестер Сити» и уже отметился двумя голами. Не утихают разговоры и о продлении контракта с Букайо Сакой — лучшим бомбардиром команды с 12 голами и семью передачами за 38 игр в минувшем сезоне.

«Арсенал» также успел урвать себе второго игрока «Сити» — Александра Зинченко. Правда, украинец ещё не выходил в футболке «канониров». Впрочем, всё может быть в игре с «Челси». Противостояние двух экс-футболистов «горожан» наверняка привлечёт много внимания. Последний матч «аристократов» с середняком МЛС говорит, что они ещё не в тонусе. Всё-таки состав был близок к боевому. Хотя эксперименты всегда имеют место быть.

Выпускать молодёжь и пробовать новые сочетания в таких товарищеских матчах — это правильно. Даже тот же Микель Артета это понимает и пробует. Результаты у него лучше, но, конечно, называть его явным фаворитом встречи тяжело. Оба специалиста знают друг друга по АПЛ, встречались не раз. Да и в последних 10 очных встречах клубов статистика разделилась поровну.

Так что выделить фаворита трудно. Хотя и «канониры» сейчас более подготовлены, на наш взгляд. С результативностью проблем нет, а молодые игроки также стараются показать себя. У Тухеля и его команды с этим чуть сложнее, поскольку позже вышли с отдыха. Наверняка настроятся на «Арсенал» и сыграют более упрямо. Всё же лондонское дерби, пусть и в США, это более серьёзный раздражитель.

Однако мы бы попробовали взять ставку на то, что «Арсенал» не проиграет через тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.90. Пока Микель Артета идёт без поражений. Клубы в соперниках были ниже классом, чем «Челси». Но, думается, какие-то новые задумки тренеры воплотят в игре, и будет интересно.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Арсенал» — «Челси» 24 июля 2022 года

«Арсенал» отлично начал предсезонку, идёт без поражений. «Челси» же вышел с отдыха совсем недавно, провёл две встречи, лишь в одной имел успех. Подготовленность и тонус хуже, чем у команды Артеты. Хотя по силе синие превосходят всех оппонентов, с кем играл «Арсенал» до этого. Это также может сыграть роль в матче. Мы же перестрахуемся и проверим ставку на то, что «канониры» не проиграют через тотал больше.

Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.90.

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