«Краснодар» — «Спартак». Красно-белые пропустят. И судьи здесь ни при чём

23 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 23 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (23.07.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. Второй тур Российской Премьер-Лиги стартует 22 июля, а на следующий день программа продолжится тремя встречами. В самой поздней из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами местный «Краснодар» и московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В прошлое зимнее трансферное окно «Спартак» здорово усилился. Заключил контракты с результативным нападающим Шамаром Николсоном, талантливым полузащитником Даниилом Хлусевичем и опытным наставником Паоло Ваноли. Вследствие этого добыл достаточно неплохие результаты на финишном отрезке РПЛ. Кроме того, выиграл Кубок России, в финале победив «Динамо» (2:1).

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Однако в преддверии нового розыгрыша чемпионата России итальянский специалист принял решение покинуть пост главного тренера. Также ушли Зелимхан Бакаев и Самуэль Жиго. Потерю Бакаева, с одной стороны, удалось хоть как-то закрыть, ведь на замену ему у «Крыльев Советов» был приобретён мастеровитый Антон Зиньковский. А вот уход Жиго и Ваноли пока очень ощутимы.

Под руководством нового главного тренера — Гильермо Абаскаля — «Спартак» провёл после межсезонного перерыва два официальных матча. Первым был финал Суперкубка России с «Зенитом», где москвичи потерпели разгромное поражение со счётом 0:4. Второй матч состоялся в первом туре РПЛ с грозненским «Ахматом». Встреча ознаменовалась ничьей, хотя «Спартак» был ближе к поражению.

Красно-белые с 41-й минуты играли в меньшинстве, так как красную карточку схлопотал Мацей Рыбус. Инцидент в очередной раз вызвал негодование столичного клуба. Затем, в компенсированное к первому тайму время, грозненцы сумели открыть счёт. Спас «народную команду» от поражения на 83-й минуте недавно вернувшийся в Россию Виктор Мозес. Нигериец забил потрясающим дальним ударом. В общем, блеснул индивидуальным мастерством.



Командная же игра «Спартака» пока совсем не внушает доверия, как, впрочем, и схема Гильермо Абаскаля. Концепция доминирования с высокой игрой крайних защитников, конечно, очень интересна, но подходит ли она команде из Москвы? В последние годы лучших результатов добивались предпочитающие силовой, часто вертикальный и контратакующий футбол Массимо Каррера, Доменико Тедеско и как раз Ваноли.



В предстоящем матче задействовать крайних защитников будет крайне проблематично. Качества в обороне и так сильно не хватает ввиду ухода Жиго и дисквалификации Мацея Рыбуса. А если ещё и фланговые защитники будут терять позиции, убегая далеко вперёд, то москвичей, скорее всего, ждёт очередное фиаско.

А вот у «Краснодара» потеря огромного количества ресурсов случилась минувшей зимой. Во-первых, ушёл только-только присоединившийся к коллективу немецкий наставник Даниэль Фарке. Во-вторых, покинули краснодарскую команду практически все легионеры, составлявшие основообразующий костяк.

Казалось, что «быки» в нескольких шагах от кризиса. Однако новый наставник — Александр Сторожук — сумел повторить подвиг Валерия Карпина в «Ростове». Имея в наличии лишь молодых, неопытных игроков, специалист сумел построить яркий, боевой коллектив, которому оказались совсем не страшны даже сильные соперники.

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За последние 12 туров РПЛ краснодарцы потерпели только три поражения — от «Динамо» (0:1), «Крыльев Советов» (0:2) и «Зенита» (1:3). Также сыграли вничью с «Уфой», «Арсеналом» и «Ахматом» (во всех встречах 1:1). В остальных противостояниях одержали победы, в том числе над «Спартаком» (2:1). По итогу заняли четвёртое место в турнирной таблице.



К новому сезону «Краснодар» подготовился очень даже неплохо. Провёл отличную предсезонку, а также качественно усилился одним из лучших игроков Суперлиги Сербии — полузащитником Михайло Баньяцем. Конкуренцию за футболиста выиграл у «Ференцвароша» Станислава Черчесова, что показательно.



Однако в матче первого тура нового розыгрыша чемпионата России подопечные Сторожука сыграли вничью с выбравшимся из Первой лиги «Факелом» (2:2). Причём лучшим игроком матча, несмотря на два пропущенных мяча, можно смело назвать Матвея Сафонова. Голкипер «быков» совершил целых восемь сейвов.

Очевидно, у «Краснодара», как и у «Спартака», тоже не всё в порядке в обороне. С другой стороны, ничего удивительного в этом, на наш взгляд, нет. Оборона чёрно-зелёных до сих пор состоит наполовину из совсем молодых защитников, имеющих скудный опыт выступлений в РПЛ. Доверие тренера, безусловно, придаёт им сил и мотивации. Но от ошибок спасает не всегда.



Как бы там ни было, предстоящий матч обещает получиться очень интересным и результативным. Оба клуба и тренера предпочитают играть в атакующий футбол. При этом коллективы лишены крепости в обороне. Полагаем, сыграет комбинированная ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Коэффициент — 2.09. История очных встреч совсем не против. Последние четыре закончились именно так.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 23 июля 2022 года

«Краснодар» под руководством Александра Сторожука продолжает развиваться и прибавлять в качестве после событий минувшей зимы. Пока команде не хватает надёжности в защите, зато с результативностью всё хорошо. Идентичным образом обстоят дела у «Спартака», который лишился Жиго, а в грядущем матче не может положиться на Рыбуса. Думается, вопрос только в том, кто больше забьёт. История очных встреч на стороне большого количества голов, причём с обеих сторон. Ждём интересной, результативной игры и в этот раз.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.09.

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