«Локомотив» — «Ростов». Валерий Карпин преподаст урок ещё одному московскому клубу

24 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех ростовчан оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Магкеев мог перейти в «Марсель».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 24 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (24.07.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. На 24 июля запланированы четыре противостояния второго тура Российской Премьер-Лиги. В одном из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве померяются силами «Локомотив» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главный арбитр — Алексей Сухой.

Как и многие другие команды чемпионата России, «Локомотив» и «Ростов» в середине минувшего сезона столкнулись с кадровыми проблемами из-за ухода легионеров. Железнодорожники, кроме того, потеряли ещё и главного тренера — Маркуса Гисдоля. Несмотря на это, оба клуба добыли неплохие результаты в последних 12 турах РПЛ. Закончили розыгрыш соревнования в топ-10.

Почему «Локомотив» ждут большие проблемы в игре с «Ростовом».

Данный феномен не может не удивлять, ведь коллективы по сути лишились основообразующих футболистов и опытных защитников. Вследствие этого пропустили за 12 противостояний в чемпионате России очень много. В ворота железнодорожников прилетело целых 20 мячей, а на долю южан перепало 16 снарядов.



Каким же образом клубам удалось добыть очки и влюбить в себя многих болельщиков? Пожалуй, спасла положение результативность нападающих. В составе красно-зелёных сиял новичок РПЛ Вильсон Изидор. А у жёлто-синих геройский плащ нацепил Дмитрий Полоз, занявший по итогам сезона третье место в таблице лучших бомбардиров чемпионата России.

Однако нельзя оставить незамеченным тот факт, что форварды стали лидерами своих команд и громко заявили о себе по большей части благодаря стараниям наставников — Марвина Комппера и Валерия Карпина соответственно. Сначала расскажем немного о немецком специалисте, у которого пока нет тренерской лицензии.



Фактически именно Комппер готовил к играм москвичей во второй половине прошлого сезона. А формально пост занимали поочерёдно Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и Заур Хапов. Немец помог раскрыться Изидору, используя достаточно простые решения. Наставник поменял схему на более атакующую и направил большое количество форвардов и хавбеков вперёд.

Прогноз с коэффициентом 3.50 на матч «Химки» — «Пари НН».

Таким образом, обеспечил талантливому французу подспорье в лице техничных и результативных игроков, а также предоставил свободу для творчества. Нападающий, к слову, отплатил забитым мячом и в матче первого тура нового розыгрыша РПЛ с «Пари Нижний Новгород». Но для победы этого оказалось недостаточно.

В очередной раз подвела ненадёжная оборона москвичей. Нижегородцы сумели сравнять счёт на 72-й минуте, выбежав впятером на троих защитников. Гол забил Вячеслав Кротов с передачи Николая Калинского. Причём непонятно, как, играя в большинстве с 28-й минуты, москвичи позволили оппоненту создать численное преимущество в собственной штрафной.



Приобретённый летом у «Атлетико Паранаэнсе» Лукас Фассон оказался не у дел. Защитнику определённо нужно больше времени, чтобы привыкнуть к РПЛ и новому коллективу. Хотя после ухода опытного Мацея Рыбуса в московский «Спартак» есть сомнения в том, что Фассон вообще чем-либо сможет помочь железнодорожникам.



Суть в том, что других профильных защитников у красно-зелёных по прежнему раз, два и обчёлся. Один бразилец, тем более такой молодой (Фассону всего 21 год), вряд ли сумеет в одиночку навести порядок. Потому немало удивляет то, что вместо ещё одного защитника «Локо» недавно усилился нападающим «Рубина» Иваном Игнатьевым. Сдаётся, Даниила Худякова и Маринато Гильерме ждёт очередной непростой сезон.

Теперь уделим внимание наставнику «Ростова», который по совместительству является тренером сборной России. Речь, само собой, идёт о Валерии Карпине. На момент его возвращения клуб из Ростова-на-Дону располагался в зоне вылета в Первую лигу и имел пятиматчевую безвыигрышную серию.



Карпин с ходу начал удивлять. В первом же матче после возвращения сумел одержать верх над «Рубином» (2:1). За последующие 10 туров в РПЛ его подопечные, продемонстрировав сумасшедший характер, потерпели только три поражения — от «Нижнего Новгорода» (1:2), «Краснодара» (тоже 1:2) и ЦСКА (0:4). Ничьих за этот период две — с «Динамо» (1:1) и «Уфой» (0:0). Всё остальное – победы.

Слуцкий: играть летом в манеже — удивительная ситуация!

Непонятно, чем Карпин мотивировал жёлто-синих, но точно известно одно — тренер проделал колоссальную работу. Отметим, что он умело совместил мастерство опытных футболистов и прыть молодых игроков. Также грамотно распределил роли, сделав как раз таки из Дмитрия Полоза центральную фигуру.



В преддверии нового сезона наставник получил в подспорье сразу несколько качественных игроков. Присоединились к «Ростову» голкипер «Рубина» Никита Медведев, результативный полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, забивший 10 голов и отдавший три голевые передачи в минувшем розыгрыше РПЛ, и центрфорвард московского «Динамо» Николай Комличенко.



Уткин и Комличенко уже провели один матч за жёлто-синих, в котором помогли отобрать очки как раз у «Динамо» (1:1) в противостоянии первого тура чемпионата России. Оба игрока выступили здорово. Но особой похвалы всё же заслуживает нападающий. Возвращение у него выдалось что надо — Николай сумел забить бывшему клубу.

При таком раскладе фаворита выявить трудно. «Ростов», как и «Локомотив», толком не усилил линию обороны. По сию пору играют молодые и неопытные защитники. Порой они восхищают зрелостью выступлений, но грозную атаку железнодорожников вряд ли удастся оставить без гола. Полагаем, сыграет ставка «обе забьют». Коэффициент сносный — 1.70. Последние три официальные очные встречи ознаменовались именно таким исходом. Думается, сработает и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 24 июля 2022 года

Оба клуба пока не могут похвастаться крепостью обороны, но при этом не имеют никаких проблем атакующего плана. У «Локомотива» есть Вильсон Изидор и много других результативных игроков. «Ростов», в свою очередь, точечно усилился Николаем Комличенко и Даниилом Уткиным. Совместно с Валерием Карпиным и Дмитрием Полозом они наверняка ещё не раз устроят шоу в новом розыгрыше РПЛ. История очных встреч на стороне голов с обеих сторон. Проверим данный исход и в этот раз.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.70.

Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Ахмат» — «Факел».



Клуб Серии А пытается купить полузащитника ЦСКА.



Джанаев рассказал, как Кафанов помог ему реанимировать карьеру.



Аллегри заявил, что Погба станет символом «Ювентуса».



Де Хеа: надеюсь что-то выиграть до ухода из «МЮ».