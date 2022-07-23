РПЛ, «Реал» — «Барселона» и другие матчи. Что смотреть 23 июля

Лето в самой своей середине! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 июля.

На что ставить в футболе 23 июля

В РПЛ продолжается второй тур. Центральный матч дня – матч ЦСКА и «Сочи». Уже во втором туре Владимир Федотов сыграет против своей бывшей команды. Ещё одна интересная игра – матч «Краснодара» и «Спартака». Южане не убедили в первой игре с «Факелом», а «Спартак» спас игру с «Ахматом», играя больше тайма вдесятером, но не показал цельного футбола. Кроме того, «Оренбург» встретится с «Уралом».



В ночь на воскресенье целая россыпь топ-вывесок в товарищеских матчах. «Манчестер Сити» встретится с «Баварией»: Пеп Гвардиола против своего бывшего клуба. «Арсенал» сразится с «Челси», а на закуску «эль класико»: «Реал» — «Барселона»! Команда Хави серьёзно укрепилась и хочет вернуть себе чемпионский титул. Проба пера уже ближайшей ночью.

На что ставить в хоккее 23 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 23 июля

Аслан Карацев и Карен Хачанов вчера в Гамбурге проиграли, полуфиналы пройдут без них. Здесь Лоренцо Музетти встретится с Франсиско Серундоло, а Карлос Алькарас – с Алексом Молчаном. В Гштааде вернулся по-настоящему Доминик Тим, австриец уже в полуфинале. Здесь Тим попробует дать бой Маттео Берреттини. В другом матче сыграют Каспер Рууд и Альберт Рамос.



Стартует квалификация на турнир в Кицбюэле. Здесь Павел Котов встретится с австрийцем Себастьяном Офнером, а Иван Гахов – с Зизу Бергсом из Бельгии.



В мужской волейбольной Лиге наций полуфиналы. Сборная Польши встретится с США, а хозяева – Италия – померятся силой с Францией.