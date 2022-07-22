«Барселона» — «Реал». Роберт Левандовски положит начало конкуренции с Бензема

В прошлом сезоне француз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, но теперь так легко не будет.

24 июля состоится товарищеский матч «Барселона» — «Реал». Начало игры — в 6:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех мадридцев оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Барселона» — «Реал» 24 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.35.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Реал» (24.07.2022)

Во многих странах новый футбольный сезон стремительно набирает обороты, но в Испании пока царит межсезонный перерыв. В ожидании матчей первого тура испанской Примеры, до которых осталось всего несколько недель, обратим внимание на противостояние «Барселоны» и мадридского «Реала». «Эль класико» состоится 24 июля на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе, США.

Последнее «эль класико», к удивлению многих, ознаменовалось разгромной победой каталонцев. Причём нельзя сказать, что сине-гранатовые не заслужили результат. Они уверенно владели инициативой всю встречу и восхищали высокой культурой игры. За это в первую очередь стоит отдать должное Хави.

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Наставник перебрался в «Барселону» в середине прошлого сезона и сразу же занялся отладкой дисциплины и игровых механизмов. После тренер получил в подспорье несколько высококлассных игроков — Пьер-Эмерика Обамеянга, Феррана Торреса и Адама Траоре. Обретя пространство для творчества, 42-летний специалист достиг весьма впечатляющих результатов.



Добрался до четвертьфинала Лиги Европы, в котором сине-гранатовые уступили «Айнтрахту», ставшему впоследствии победителем соревнования. А также занял с коллективом из Каталонии второе место по итогам розыгрыша чемпионата Испании. Новый сезон обещает получиться ещё лучше.

В преддверии сине-гранатовые усилились нападающим мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовским. За 34 встречи прошлого розыгрыша чемпионата Германии поляк забил 35 голов и отдал три результативные передачи. Помимо того, записал на свой счёт 13 мячей и три ассиста за 10 противостояний минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Такой бомбардир на вес золота.



Также каталонцы заключили контракты с Андреасом Кристенсеном, Франком Кессье, выигравшим в прошлом сезоне Серию А с «Миланом», и перспективным нападающим из английского «Лидс Юнайтед» Рафиньей. Все трое уже провели за «Барселону» товарищеский матч, в котором помогли одержать крупную победу над «Интер Майами» (6:0).



По некоторой информации, «Барса» заинтересована в приобретении ещё одного футболиста. Речь идёт о трансфере защитника «Вильярреала» Пау Торреса. Вероятно, сторонам удастся прийти к согласию. Ведь после назначения Хави к сине-гранатовым хочет присоединиться чуть ли не каждый игрок.

Наставник на деле доказал, что ценит взаимоотношения с игроками. Даже скандально известный Усман Дембеле вдохновился доверием испанца и продлил контракт с каталонской командой, согласившись на понижение зарплаты. Ввиду этого на данный момент «Барселона» выглядит, пожалуй, главным фаворитом чемпионата Испании. Уровень её футбола заметно вырос.

«Реал» в прошлом сезоне достиг невероятных результатов. Выиграл Лигу чемпионов, перехитрив в финале соревнования «Ливерпуль» (1:0). Стал чемпионом Ла Лиги и одержал победу в финале Суперкубка Испании над «Атлетиком» из Бильбао. Всего этого достиг по большей части благодаря стараниям Карима Бензема.

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Французский форвард провёл выдающийся сезон. В сумме за «Реал» и национальную команду забил 50 мячей во всех официальных соревнованиях. В октябре бомбардир с огромной долей вероятности получит «Золотой мяч». Однако не стоит забывать, что совсем скоро ему исполнится 35 лет. Сможет ли он и дальше выступать на столь же высоком уровне и выдать второй потрясающий сезон подряд?



В минувшем сезоне французу неоднократно докучали травмы. А без него подопечные Карло Анчелотти демонстрировали невнятную игру и банально не могли забить. Немудрено. Других результативных центральных нападающих у «сливочных» попросту нет. Да и вряд ли уже появятся в ближайшее время.



Трансферную кампанию в это межсезонье мадридцы, откровенно говоря, провалили. Килиан Мбаппе решил остаться в «ПСЖ», а Эрлинг Холанд присоединился к «Манчестер Сити». Также ходят слухи о том, что Марко Асенсио совсем скоро покинет «галактикос». Думается, в ближайшем будущем их ожидает чёрная полоса.

Дело ещё в том, что у Карима Бензема на носу чемпионат мира. Полагаем, все силы на достижение успеха с «Реалом» нападающий бросать уже не станет. При таком раскладе мы бы проверили победу «Барселоны» и в этот раз, коэффициент — 2.23. Пусть встреча и товарищеская, но принципиальная. С мотивацией проблем возникнуть не должно.



У сине-гранатовых, на наш взгляд, теперь лучше глубина состава и мощнее нападение. Если в прошлом сезоне конкуренцию Бензема по результативности в чемпионате Испании никто не мог навязать, то в грядущем розыгрыше лавры победителя могут достаться Роберту Левандовскому. Его коллектив на данный момент выглядит предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Реал» 24 июля 2022 года

Благодаря Хави «Барселона» продолжает прогрессировать и наращивать мощь. В последней очной встрече ей удалось одержать разгромную победу. И это при том, что в арсенале не было Роберта Левандовского. Предположим, в этот раз каталонцы вновь окажутся сильнее. Как мы выяснили, «Реал» не усилился в межсезонье и может положиться только на талант Бензема, который вряд ли выдаст в 34 года второй такой же яркий сезон. Кроме него, положиться толком и не на кого. Проверим победу номинальных хозяев.



Ставка: победа «Барселоны» за коэффициент 2.23.

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