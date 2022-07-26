«Олимпиакос» — «Маккаби». М'Вила, Вальбуэна и Эль-Араби пройдут дальше

27 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Маккаби» Хайфа. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворита выделяют хозяев. Поставить на успех «Олимпиакоса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68, а победа «Маккаби» оценена в 4.60. Заключить пари на ничью предлагается за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Маккаби» Х 27 июля 2022 года

Букмекеры считают, что ответное противостояние «Олимпиакос» — «Маккаби» Хайфа не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.65. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.24. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Маккаби» Хайфа (27.07.2022)

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Маккаби» Хайфа состоится 27 июля в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис», начало — в 22:00 мск. Меньше месяца осталось до старта группового раунда самого престижного еврокубка. Победителю этой серии предстоит преодолеть ещё два барьера квалификации, чтобы достигнуть группового раунда, но с каждым матчем интрига всё круче.

«Олимпиакос» по итогам прошлого розыгрыша греческой Суперлиги в 47-й раз в своей истории стал чемпионом Греции. Команда Педру Мартинша в очередной раз не встретила серьёзной конкуренции в борьбе за чемпионство, финишировав с отрывом в 12 очков от ближайшего преследователя. Строго говоря, успехи клуба на локальной арене стали для болельщиков уже обыденностью.

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Достаточно сказать, что за последние 12 сезонов команда 10 раз побеждала в чемпионате Греции. А потому логично больше внимания уделяется результатам на евроарене. И тут красно-белые тоже приучили к достойным показателям. За последние 10 сезонов семь раз добрались до группового этапа Лиги чемпионов и девять раз пробивались в весенний плей-офф одного из еврокубков.



Прошлогодний вояж команды Педру Мартинша в Лиге чемпионов прервался уже на третьем квалификационном раунде, она проиграла в двухматчевой серии, откровенно говоря, не самому крепкому «Лудогорцу». Зато в Лиге Европы «легенда» сумела пробиться в весеннюю часть еврокубка, хотя там её путь оборвала «Аталанта».

«Олимпиакос» в прошлом сезоне Лиги Европы здорово играл в воздухе, выигрывая в среднем по 15,5 воздушного единоборства (пятый показатель). В компании «Айнтрахта», «Фенербахче» и «Антверпена» клуб демонстрировал медианные показатели активности игры впереди. Выполняли по 11 ударов, из которых 4,3 — в створ ворот. При этом забито за 10 матчей в Лиге Европы было 14 голов. Лишь в двух встречах не удалось отличиться.

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Греков в межсезонье покинули два игрока ближайшего резерва – Рони Лопеш и Генри Оньекуру. А вот Пипа, Шиме Врсалько, Филип Синкернагель и Абубакар Камара присоединились к команде. Руководство очень качественно повысило кадровый потенциал. Кроме прочего, тут играют Янн М’Вила и Матьё Вальбуэна, известные российским болельщикам по выступлениям за казанский «Рубин» и московское «Динамо» соответственно.

Гегемония «Маккаби» из Тель-Авива и «Хапоэля» из Беэр-Шевы подошла к концу усилиями «Маккаби» Хайфа после прихода Барака Бахара. Израильский специалист вернул команду на вершину турнирной таблицы, дважды кряду выиграв с ней после девятилетнего перерыва. Причём если в позапрошлом сезоне интрига сохранялась до последнего тура, то в прошлом сезоне удалось избежать нервной концовки, завершив сезон с буфером в восемь очков.

Марко Балбул заложил фундамент для атакующего стиля, а Барак Бахар отладил игровые механизмы. Зелёные третий сезон кряду завершают турнирную дистанцию с лучшим показателем результативности. Во всех трёх сезонах лучшим бомбардиром чемпионата становился их игрок. Дважды украинский австралиец Никита Рукавица, а в прошлом сезоне голевое чутьё продемонстрировал Омер Атцили. Он отличился 20 голами за сезон.

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В межсезонье ряды покинули Хосе Родригес Мартинес, Микаэль Альфонс, Годсвай Доньо и Максим Плакущенко. Руководство клуба компенсировало потери входящими трансферами Пьера Корню, Даниэля Сундгрена и Францди Пьерро, а также вернули ветерана Никиту Рукавицу. В атакующем плане команда стала сильнее. Чего только стоит гаитянский форвард, который в в прошлом розыгрыше французской Лиги 2 забил 15 голов за «Генгам».



И всё же греки превосходят визави в классе и опыте. Учитывая, что в домашнем матче клуб из Хайфы чудом сумел спастись от поражения благодаря голу Долева Хазиза в добавленное время, в Греции ему будет несладко. Поэтому делаем ставку на победу хозяев за 1.68. Фактор поддержки родных трибун должен сыграть определяющую роль, на наш взгляд.



Болеют в Греции очень рьяно. Показательно, что в прошлом еврокубковом сезоне на стадионе «Георгиос Караискакис» греки уступили лишь в двух матчах. При этом с превосходящими их в силе «Айнтрахтом» (1:2) и «Аталантой» (0:3). Немцы, как мы помним, вовсе выиграли Лигу Европы, выбив по пути «Барселону». «Маккаби» из Хайфы хорош, но явно птица не этого полёта.

Прогноз и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Маккаби» 27 июля 2022 года

«Олимпиакос» регулярно выступает в весенней части еврокубковых соревнований, в отличие от своёго визави. Отличается не только слаженной игрой в обороне, но и выделяется высокой реализацией голевых моментов при не самой высокой активности игры впереди. На этом фоне и делается выбор на ставке на победу «Олимпиакоса».



Ставка: «Олимпиакос» победит за 1.68.

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