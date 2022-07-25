«Барселона» — «Ювентус». Левандовски и Хави зададут Аллегри нерешаемую задачу

27 июля состоится товарищеский матч «Барселона» — «Ювентус». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Барселона» — «Ювентус» 27 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.36.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Ювентус» (27.07.2022)

Во многих странах футбольный сезон в самом разгаре, но в Испании и Италии всё ещё царствует межсезонный перерыв. В ожидании матчей первого тура в первенствах своих стран «Барселона» и «Ювентус» проведут между собой товарищеский матч. Встреча состоится 27 июля на стадионе «Коттон Боул» в Далласе — Техас, США.

В этом месяце «Барса» успела принять участие уже в трёх товарищеских противостояниях. Сначала сыграла экспериментальным составом вничью с «Олотом» (1:1). Затем разнесла в пух и прах «Интер Майами» Дэвида Бекхэма (6:0). После одержала верх над принципиальным оппонентом — мадридским «Реалом» (1:0).



«Эль класико», разумеется, наиболее интересно. В нём приняли участие сразу четыре приобретённых каталонцами в межсезонье футболиста — Роберт Левандовски, Франк Кессье, Андреас Кристенсен и Рафинья. Последний как раз и стал автором единственного забитого мяча. Бразилец плотным ударом снял паутину с ближней девятки.



Также несколько отличных возможностей отличиться имел Левандовски, забивший в прошлом сезоне почти 50 голов во всех официальных соревнованиях в составе мюнхенской «Баварии». Для поляка встреча со «сливочными» стала дебютной в составе клуба из Каталонии. Но у многих сложилось впечатление, будто форвард уже не первый год играет за «Барселону».

Похоже, Роберту вовсе не потребуется время на адаптацию к новому коллективу и требованиям Хави. Пожалуй, за это стоит отдать должное самому Хави. Как мы помним, получив в подспорье трёх нападающих минувшей зимой, испанский специалист достиг классных результатов. По итогам сезона занял второе место в чемпионате Испании и добрался до 1/4 финала Лиги Европы.

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Столь впечатляющих успехов Хави достиг в том числе благодаря умению быстро найти общий язык с подопечными. Полагаем, секрет успеха кроется в остроатакующей модели игры 42-летнего тренера, которая вызывает симпатию. И, как следствие, желание у мастеровитых игроков присоединиться к «Барселоне».

А вот нынешний тренер «Ювентуса» — Массимилиано Аллегри — предпочитает иной, более прагматичный футбол. Ввиду этого он неоднократно сталкивался с непониманием со стороны своих подопечных и даже критикой. Стоит ли говорить, что вникнуть в стратегию и приспособиться к требованиям итальянца очень непросто?



Наглядное тому доказательство — трансфер перспективного и дорогостоящего нападающего Душана Влаховича. В первой половине прошлого сезона серб творил чудеса, радуя результативностью в составе «Фиорентины». Но после перехода в «старую синьору» форвард практически перестал забивать. За что получил в свой адрес не самые приятные отзывы.



Как будут идти дела у чёрно-белых в новом сезоне, пока трудно представить. Дело в том, что ушли в другие команды сразу два высококлассных защитника — Джорджо Кьеллини и Маттейс де Лигт. На замену был приобретён только один защитник — Бремер из «Торино». Помимо того, к коллективу присоединились Поль Погба и Анхель Ди Мария.

Усиление французом и аргентинцем — хорошая новость для туринцев. Однако потеря де Лигта может обернуться настоящей катастрофой. В одном из интервью Аллегри и заявлял, что «Ювентус» постарается заменить голландца наилучшим образом. Однако, на наш взгляд, равноценной замены столь талантливому игроку попросту нет.



При таком раскладе фаворитами предстоящего матча выглядят испанцы. Несмотря на товарищеский статус встречи с «Реалом», они играли в полную силу и радовали желанием биться за каждый мяч. Думается, над «Юве», который провёл на два товарищеских матча меньше в этом месяце, одержат верх. Возьмём П1 за коэффициент 2.16.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Ювентус» 27 июля 2022 года

«Барселона», на наш взгляд, на порядок лучше усилилась в межсезонье. Также она подходит к встрече в лучшем тонусе, так как провела больше товарищеских встреч в этом месяце. Да и в конце концов Хави сумел совсем недавно перехитрить «Реал» Карло Анчелотти, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу. С Массимилиано Аллегри, который предпочитает закрытый футбол и часто за это подвергается критике, проблем возникнуть не должно. Проверим победу номинальных хозяев.



Ставка: победа «Барселоны» за коэффициент 2.16.

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