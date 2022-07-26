«Фенербахче» — «Динамо» Киев. Украинцы распрощаются с надеждой

27 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Динамо» Киев. Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Фенербахче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Динамо» оценивается аналитиками в 4.60. Поставить на ничью можно за 3.57.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Динамо» Киев 27 июля 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.76, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.11. На гол «Фенербахче» дают коэффициент 1.17, а гол «Динамо» оценивается за 1.53. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.87.

Анализ и прогноз на второй матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ «Фенербахче» — «Динамо» Киев (27.07.2022)

27 июля в 20:00 мск свисток итальянского рефери Массимилиано Иррати, который раздастся над стадионом «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, возвестит о начале ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Футбольный клуб «Фенербахче» сразится за выход в следующий раунд с киевским «Динамо».

Первый матч, который был для «Динамо» номинально домашним, но состоялся в польском городе Лодзь, завершился нулевой ничьей. При этом прошёл при значительном игровом преимуществе гостей. «Фенербахче» в полтора раза чаще бил по воротам и нанёс при этом шесть ударов в створ. В то время как киевляне ни разу не смогли нанести прицельного удара.

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Преимущество «Фенербахче» вылилось также в большее количество угловых (шесть на один), лучшие цифры в статистике владения мячом (56% на 44%), меньшее количество офсайдов (один на три) и фолов (16 на 26). Можно сказать, что «Динамо» справилось с оборонительной задачей по сдерживанию грозного соперника. По-настоящему опасных моментов у турецкой команды было мало.



Перед встречей украинских болельщиков беспокоило длительное отсутствие игровой практики. Последний официальный матч подопечные Мирчи Луческу провели 12 декабря. И, как потом оказалось, ничья с луганской «Зарёй» стоила киевлянам прямой путёвки в групповой этап — появилась необходимость играть квалификацию с серебряными и бронзовыми призёрами достаточно сильных чемпионатов Европы.

С января по июль 2022 года киевское «Динамо» провело 30 товарищеских матчей, половина из которых были сыграны в рамках подготовки к так и не случившемуся возобновлению сезона. Говорить о результатах тех игр уже не имеет смысла, так как команду с тех пор покинул ряд игроков, включая большинство легионеров.

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В заявке киевлян из иностранцев остались только польский крайний защитник Томаш Кендзёра и словенский вингер Беньямин Вербич. Оба вышли в стартовом составе на первый матч с «Фенербахче». И главной проблемой Мирчи Луческу при разработке плана на игру является отсутствие глубины состава – на многих позициях в качестве резервистов приходится полагаться на игроков молодёжной команды.



Впрочем, динамовская футбольная школа всегда славилась своими воспитанниками. Так что нынешняя Лига чемпионов – это уникальный шанс, который может открыть многим из них более прямую дорогу на футбольный небосклон. Впрочем, отсутствие сыгранности и тонуса может сыграть злую шутку.

15 спаррингов, сыгранных киевским «Динамо» с 12 апреля по 15 июля, принесли клубу восемь побед, четыре ничьих и три поражения. В среднем за игру забивалось 1,67 гола, а пропускалось 1,2. При этом уровень соперников, согласившихся помочь украинской команде получить игровую практику, был весьма серьёзный.



Это варшавская «Легия», дортмундская «Боруссия» и «Базель». Был в этом списке и представитель Турции – матч с «Галатасараем» 14 июля закончился победой «Динамо» со счётом 1:3. Генеральная репетиция перед стартом в Лиге чемпионов прошла в матчах с французским «Лионом» и бельгийским «Антверпеном». С французской командой «Динамо» обменялось победами, а бельгийцы выиграли со счётом 2:1.

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«Фенербахче» начал подготовку к сезону под руководством нового тренера. Речь про прославленного португальца Жорже Жезуша, знаменитого своей работой с «Бенфикой», «Спортингом» и бразильским «Фламенго». Такой тренер идеально подходит менталитету и амбициям стамбульского клуба, мечтающего вернуть себе звание чемпиона Турции.



«Фенербахче» провёл очень качественную предсезонную подготовку, во время которой одержал пять побед в товарищеских матчах и однажды сыграл вничью. Забивал в среднем 2,67 гола за игру при этом. В соперниках были в том числе и интересные команды из Восточной Европы – сербский «Партизан», македонский «Шкупи» и венгерский «МОЛ Фехервар».



Однако не зря считается, что серия побед в товарищеских матчах не даёт тренеру полезной информации о проблемах. Игра с «Динамо» показала, что сверхмотивированная команда, которая сделала ставку на оборону, способна нивелировать атакующую мощь «Фенербахче». Задача Жезуша на ответную игру — найти подход к воротам соперника.

На наш взгляд, можно ожидать, что она будет выполнена, но и не стоит ждать разгрома соперника. Зайти на победу хозяев, к слову, можно с коэффициентом 1.76. По сути, украинская команда обе встречи проводит на выезде, однако в Турции болеют фанаты по-особенному. Здесь тяжело играть любой команде. Думается, это тоже скажется на исходе противостояния.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Динамо» Киев 27 июля 2022 года

Первый матч между командами оправдал опасения украинских болельщиков. Отсутствие официальной игровой практики и уход из команды ряда легионеров плохо сказались на атакующей игре киевского «Динамо». Тем не менее удалось выстоять перед более качественно проведшим матч соперником. Однако повторить этот фокус на переполненном стадионе «Фенербахче» будет крайне сложно. Свой один или два мяча хозяева, на наш взгляд, всё-таки могут забить, а возможности перевернуть игру заменами у Мирчи Луческу весьма ограничены.



Ставка: победа «Фенербахче» за 1.76.

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