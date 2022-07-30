«Ливерпуль» — «Ман Сити», «Лейпциг» — «Бавария» и другие матчи. Что смотреть 30 июля

В Европе начинается футбольный сезон, а в РПЛ «Зенит» сыграет с «Локомотивом».

Лето в разгаре! Выходят из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а вот хоккейные команды пока ещё отдыхают. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 30 июля.

На что ставить в футболе 30 июля

Европейский футбольный сезон стартует Суперкубками! В Англии очередная серия противостояния «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». «Горожане» теперь с Эрлингом Холандом, а у Юргена Клоппа Дарвин Нуньес сменил Садио Мане. Чей джокер сильнее?

В Германии «Бавария» будет учиться жить без Роберта Левандовского, а первый экзамен – в матче с «Лейпцигом» Доменико Тедеско. Посмотрим, удастся ли бывшему тренеру «Спартака» огорчить вечного чемпиона Германии.

В РПЛ продолжается третий тур. Главный матч – встреча «Зенита» и «Локомотива». Петербуржцы – фавориты, но «Локо» показал очень неплохую атаку в первых играх. Правда, в обороне всё было совсем не так оптимистично. Кроме того, «Факел» в Воронеже примет «Динамо», а «Сочи» сыграет с «Ахматом».

Не забываем и о товарищеских матчах. Сегодня «Арсенал» встретится с «Севильей», а «МЮ» — с «Атлетико». Этой игре придаёт пикантности тот факт, что именно «матрасников» считают главным претендентом на Криштиану Роналду.

На что ставить в хоккее 30 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 30 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Атланте, Умаге и Кицбюэле, правда, россияне до решающих стадий не добрались. А вот у женщин Анастасия Потапова в Праге уже в полуфинале, здесь она сыграет с китаянкой Ван Цян.