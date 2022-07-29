«Лейпциг» — «Бавария». Поставить мат Тедеско без Роберта Левандовского? Легко!

30 июля состоится финальный матч за Суперкубок Германии «Лейпциг» — «Бавария». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех клуба из Лейпцига оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Президент «Барселоны» едко ответил тренеру «Баварии» Нагельсману.

Коэффициенты букмекеров на финал Суперкубка Германии «Лейпциг» — «Бавария» 30 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Лейпциг» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на финал Суперкубка Германии «Лейпциг» — «Бавария» (30.07.2022)

По итогам прошлого сезона «Бавария» в очередной, уже 10-й раз кряду, выиграла чемпионат Германии. А вот в Кубке Германии преуспеть не сумела. Вылетела, сенсационно уступив в матче второго раунда «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (0:5). В результате победителем соревнования стал «Лейпциг». В финале он обыграл «Фрайбург» (1:1, по серии пенальти 4:2).

Удастся ли клубу из Лейпцига навязать борьбу самому титулованному клубу Германии в грядущем матче за Суперкубок Германии, который состоится на стадионе «Ред Булл Арена»? Несмотря на уход Роберта Левандовского, забившего 35 голов за 34 встречи в немецкой Бундеслиге, «Бавария», на наш взгляд, остаётся самой сильной командой страны.

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Во-первых, она до краёв наполнена звёздными игроками, большая часть которых давно пребывает в мюнхенском коллективе и прекрасно друг с другом взаимодействует на футбольном поле. Во-вторых, тренерский мостик красных ещё в начале прошлого сезона занял один из самых талантливых тренеров современности — Юлиан Нагельсман.

35-летний наставник опытен не по годам. Неоднократно ему доводилось выступать на евроарене, в том числе во главе «Лейпцига». Пожалуй, именно Нагельсмана стоит благодарить за огромный прогресс и качественный рост «красных быков». Хотя о трудах Ральфа Рангника, разумеется, тоже не стоит забывать.

Кроме того, в межсезонье баварцы точечно усилились, заключив контракты с форвардом «Ливерпуля» Садио Мане, выигравшим Кубок Африки в прошлом сезоне, и защитником «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом. Новобранцев можно смело отнести к элите мирового футбола. Не первый год они выступают на высочайшем уровне и восхищают индивидуальным мастерством. Голландцу при этом всего 22 года!



Также «Бавария» подписала одарённого 17-летнего нападающего «Ренна» Матиса Теля. А вот от трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказалась. В недавнем интервью генеральный директор клуба — легендарный Оливер Кан — отметил, что португалец попросту не вписывается в философию команды из Мюнхена. Кроме того, баварцы отказались от приобретения Гарри Кейна.

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Сразу вспоминаются слова Роберта Левандовского, который заявлял о том, что у «Баварии» нет потребности в классическом центральном нападающем. В целом мы согласны с поляком. В том же «Лейпциге» Нагельсман прекрасно обходился без результативного форварда после ухода Тимо Вернера. Даже добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов. Дальше не пустил грозный «Ливерпуль».

Кстати, знания Нагельсмана о структуре устройства «Лейпцига» и сильных сторонах его игроков сильно усложняют жизнь нынешнему наставнику «красных быков» Доменико Тедеско. В матче 21-го тура минувшего розыгрыша немецкой Бундеслиги экс-тренер московского «Спартака» уже пробовал обыграть мюнхенцев, но потерпел поражение со счётом 2:3.

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Тедеско тоже есть за что похвалить. 36-летний тренер сумел вытащить клуб из Лейпцига из чёрной полосы, в которую тот погрузился из-за руководства предыдущего наставника — Джесси Марша. Немецкий специалист быстро отладил механизмы игры и закончил розыгрыш чемпионата Германии в топ-4, попав в Лигу чемпионов.



Впрочем, под конец сезона его подопечные заметно сбавили обороты. За последние четыре тура в первенстве одержали только одну победу — над «Аугсбургом» (4:0). Также сыграли вничью с «Арминией» (1:1). А поражения потерпели от «Униона» (1:2) и «Боруссии» Мёнхенгладбах (1:3). Впрочем, пронесло.



Кроме того, «красные быки» уступили в ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Рейнджерс» (1:3) и покинули соревнование. Не спас от фиаско даже Кристофер Нкунку, признанный лучшим игроком Бундеслиги сезона-2021/2022. За «Лейпциг» хавбек провёл 50 матчей в прошлом сезоне, отметился 35 голами и отдал 19 голевых передач.

Думаем, в грядущем матче мюнхенцы одержат победу. Они обладают большими резервами и лучше провели предсезонку. В недавней товарищеской встрече потерпели поражение от усилившегося Эрлингом Холандом «Манчестер Сити», но с минимальным перевесом — 0:1. А вот «красные быки» крупно уступили в товарищеской встрече терпящему кадровые потери «Ливерпулю» (0:5). Полагаем, баварцы вновь станут обладателями Суперкубка Германии. Возьмём П2 за коэффициент 1.93.

Прогноз и ставки на матч за Суперкубок Германии «Лейпциг» — «Бавария» 30 июля 2022 года

Мастерство состава и история очных встреч всецело на стороне «Баварии». Помимо того, во главе у мюнхенцев находится Юлиан Нагельсман, обладающий исключительным тренерским талантом и знающий «Лейпциг» вдоль и поперёк. Следовательно, он сильнее стратегически. Доменико Тедеско, на наш взгляд, можно только посочувствовать. Тренер наверняка вновь даст мощный отпор, как это было в последней очной встрече, но в успех его подопечных верится с большим трудом.

Ставка: победа «Баварии» за коэффициент 1.93.



Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» с коэффициентом 2.45.

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