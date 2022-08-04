Лига Европы, Лига конференций и другие события. Что смотреть 4 августа

Лето вступает в завершающую фазу! Выходят из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а вот хоккейные команды пока только разогреваются. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 4 августа.

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На что ставить в футболе 4 августа

Сегодня день Лиги Европы и Лиги конференций. Каких-то громких противостояний там нет, но посмотреть будет на что. Например, «Слован» Владимира Вайсса, проигравший «Ференцварошу» Станислава Черчесова, теперь сразится с «Олимпиакосом». «Фенербахче» встретится со «Словацко», а «Мальмё» — с «Дюделанжем».



В Лиге конференций пражская «Славия» сыграет с «Панатинаикосом». Солигорскому «Шахтёру» предстоит матч с румынским «Клужем», а в гости к эстонскому «Пайде» приедет «Андерлехт». Матчей очень много, каждый может выбрать для себя поединок по вкусу как для просмотра, так и для ставки.

На что ставить в хоккее 4 августа

Клубы КХЛ продолжают подготовку к сезону. На Sochi Hockey Open олимпийская сборная России сыграет с минским «Динамо», СКА встретится с «Адмиралом», а «Сочи» — с «Авангардом».

Прогноз на матч СКА — «Адмирал» с коэффициентом 2.06.

Кроме того, в контрольных поединках «Торпедо» сразится с «Трактором», «Спартак» — с «Амуром», а «Салават Юлаев» — с «Автомобилистом».

На что ещё ставить 4 августа

Продолжается американская теннисная серия: у мужчин турниры в Вашингтоне и Лос-Кабосе, женщины на этой неделе базируются в том же Вашингтоне и Сан-Хосе. Людмила Самсонова сразится с Айлой Томлянович, а Вероника Кудерметова – с Клэр Лью.

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