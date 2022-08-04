«Страсбург» — «Монако». Александр Головин застолбит место в основе на новый сезон

6 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Франции «Страсбург» — «Монако». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Страсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Монако» оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Страсбург» — «Монако» 6 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Страсбург» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча 1-го тура чемпионата Франции «Страсбург» — «Монако» (06.08.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. 5 июля стартует очередной розыгрыш чемпионата Франции. А на следующий день программа первого тура соревнования продолжится двумя матчами. В самом раннем из них на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге, Эльзас, померяются силами местный «Страсбург» и «Монако». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

В течение всего минувшего сезона клуб из Страсбурга демонстрировал приятный глазу футбол под руководством Жюльена Стефана. Несмотря на скромный тренерский опыт, 41-летний наставник грамотно управлял подопечными. Выступая вторым номером, они нередко превосходили оппонентов по ударам и одерживали над ними победы.



Таким образом, в противостояниях 17-го, 28-го и 33-го туров Лиги 1 одолели на контратаках «Ниццу» Кристофа Галтье (3:0), как раз «Монако» (1:0) и крепкий, результативный «Ренн» (2:1) соответственно. Тем не менее минувший розыгрыш чемпионата Франции завершили на шестом месте, не попав в еврокубки. И всё же очень достойно.



Не позволила подняться выше нестабильность, вызванная банальной нехваткой ресурсов. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь немалую часть истории команда из Эльзаса провёла во втором по значимости дивизионе Франции. А в 2011 году и вовсе была переведена во Второй любительский чемпионат Франции — пятый по силе дивизион. Всё из-за финансовых проблем.

На данный момент «Страсбург» состоит по большей части из мало кому известных игроков. Пожалуй, единственным популярным футболистом в его составе является возрастной Кевин Гамейро, вернувшийся в клуб спустя 13 лет, уже на закате карьеры. Много ли шансов у подопечных Жюльена Стефана на победу в грядущем матче при таком раскладе?

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«Монако» тоже не славился стабильностью в первой половине прошлого сезона. Но затем на тренерском мостике Нико Ковача сменил Филипп Клеман. Под руководством опытного бельгийского наставника монегаски потерпели за последние 19 туров в чемпионате Франции только три поражения с минимальным перевесом — от «Монпелье» (2:3), «Реймса» (1:2) и как раз «Страсбурга» (0:1).



Также добыли четыре мирных исхода, но в остальных противостояниях одержали победы. В том числе над рядом мощных команд — «ПСЖ» (3:0), «Ренном» (3:2) и «Ниццей» (1:0). В последнем случае автором победного гола стал Александр Головин. Россиянин прибавил под руководством Клемана и получил постоянное место в стартовом составе.

В это межсезонье хавбек здорово себя проявил, отметившись голом и результативной передачей в товарищеском матче с «Интером», а также забитым мячом в ворота «Саутгемптона». Вследствие чего вновь вышел в основе на противостояние третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ из Эйндховена. Матч закончился мирным исходом — 1:1.

Голландский клуб подходил к встрече в немного лучшем тонусе. Незадолго до этого он провёл первый официальный матч в новом сезоне, в котором обыграл «Аякс» (5:3) в финале Суперкубка Нидерландов. Тем не менее красно-белые местами смотрелись интереснее и опаснее противника. Они владели территориальным преимуществом, нанесли больше ударов и создали больше потенциально голевых моментов.



Один из них не реализовал новобранец «Монако» — Такуми Минамино, ранее выступавший за «Ливерпуль». Впрочем, в будущем трансфер талантливого японского форварда наверняка принесёт пользу. Думается, он составит отличное подспорье результативной связке нападающающих — Кевину Фолланду и Виссаму Бен-Йеддеру.



На наш взгляд, хорошим вариантом для ставки выглядит победа гостей с нулевой форой за коэффициент 2.03. В случае ничьей букмекер вернёт деньги. Команда из Эльзаса здорово выступает на домашнем стадионе: за 19 встреч в роли хозяйки в минувшем розыгрыше Лиги 1 потерпела только три поражения. Также пять раз сыграла вничью, а в остальных встречах одержала победы.

Вероятность отнять очки у монегасков имеется и в этот раз. Однако в победу подопечных Филиппа Клемана всё же верится гораздо больше. За последние 10 туров в чемпионате Франции они не потерпели ни одного поражения при одной ничьей — с крепким «Лансом» (2:2). Ждём очередного появления Головина в старте, интересного футбола и очередной победы «Монако». Всё же тонус у монегасков будет даже получше.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Страсбург» — «Монако» 6 августа 2022 года

Безусловно, «Страсбург» не относится к простакам. Клуб опасен на домашнем стадионе и при игре на контратаках. Возможно, ему даже удастся отобрать очки у монегасков. Тем не менее мы бы проверили победу «Монако». При новом тренере команда смотрится очень собранно. Радует хорошими результатами и классной игрой. В конце концов, она обладает большими резервами. Думается, окажется сильнее.



Ставка: победа «Монако» с нулевой форой за коэффициент 2.03.

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