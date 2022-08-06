Мошенники в букмекерских конторах: как обманывают БК

Разбираемся, как не столкнуться с нарушением правил букмекеров при игре на ставках.

Желание заработать в букмекерских конторах нередко заставляет клиентов использовать нечестные методы игры — договорные матчи, мультиаккаунтинг, вилки. Правила БК относят такие способы получения прибыли к мошенническим. Букмекеры научились эффективно вычислять нарушителей. Только соблюдение правил позволит поклоннику ставок в БК получить прибыль и вывести выигрыш. В букмекерской конторе Фонбет регистрация — обязательная процедура. Создать аккаунт можно по номеру телефона и дате рождения.

Договорные матчи

От проведения договорных матчей страдают репутация команд и лиг, доходы букмекеров. У болельщиков падает интерес к соревнованиям, когда результат предопределён заранее. Из-за этого федерации теряют поклонников. Чаще всего в договорных встречах участвуют футбольные команды из низших дивизионов или мало популярных первенств, теннисисты с низким рейтингом.

Клиенты букмекерских контор рассчитывают заработать, заранее зная исход противостояния. БК выявляют подозрительные матчи и отменяют ставки.

Признаки договорных встреч:

аномальное количество пари на конкретный исход;

большое количество ставок с давно неактивных или новых аккаунтов;

обрушение линии без объективных причин, когда коэффициенты на один из исходов сильно падают из-за значительного денежного потока;

оформление пари родственниками или знакомыми спортсменов, организаторами соревнований.

Под пристальное внимание попадают популярные для договорных встреч ставки в live — тоталы в футбольных матчах и поражение в гейме на собственной подаче в теннисной встрече.

ESSA — исследует рынок БК, информирует лиги и правоохранителей о подозрительных транзакциях. Federbet — выявляет и предотвращает подозрительные встречи в футболе, баскетболе, волейболе, теннисе. ITIA создана крупнейшими теннисными организациями — ATP, WTA, ITF. Кроме расследований договорных матчей, обладает полномочиями по дисквалификации спортсменов.

При покупке информации о договорном матче пользователь в большинстве случаев теряет деньги. Во-первых, велика вероятность раскрытия заговора. Во-вторых, большинство предложений в Сети — фальшивые.

За нарушение правил игры в БК грозит блокировка аккаунта, порезка счёта, предусмотрена уголовная ответственность.

Мультиаккаунтинг

Мультиаккаунтинг — создание пользователем нескольких учётных записей в букмекерской конторе для:

оформления ставок на договорные матчи с нескольких аккаунтов;

повторного получения приветственного бонуса, фрибетов от БК;

возможности продолжить ставить в букмекерской конторе после блокировки учётной записи.

Букмекеры выявляют мультиаккаунтинг при сверке IP-адресов, когда с одного счёта клиент оформляет много идентичных или похожих ставок. Наказания за регистрацию нескольких учётных записей строгие — вплоть до блокировки аккаунта со всеми денежными средствами.

Вилки

Ставки на вилки или арбитражные ситуации — беспроигрышная стратегия для пользователя. Игрок оформляет пари минимум в двух букмекерских конторах. Пользователь получает прибыль независимо от результата встречи за счёт разницы в коэффициентах в БК. Доходность арбитражных ситуаций обеспечена факторами:

разного подхода к расчёту котировок в букмекерских компаниях;

ошибок в линиях;

завышения котировок ради привлечения клиентов;

изменения коэффициентов у букмекеров в разное время.

Факторы, по которым букмекеры вычисляют вилочников:

Игрок делает ставку на максимально допустимую сумму или близкую к ней. Пользователь оформляет несколько пари на один исход, чтобы не делать одну ставку на максимальную сумму. Пополнение счёта на крупную сумму при наличии нерассчитанных ставок. Частые заявки на вывод небольших сумм при крупном балансе. Это признак вилочника, так как игроку регулярно нужно перераспределять деньги между счетами в разных букмекерских конторах.

Дополнительно сотрудники службы безопасности БК заводят аккаунты на популярных среди вилочников форумах и сканерах, где отслеживают рекомендации для оформления пари на арбитражные ситуации.

При выявлении вилочника букмекеры блокируют счёт или режут максимумы игроку.