Мошенники в букмекерских конторах: как обманывают БК

Желание заработать в букмекерских конторах нередко заставляет клиентов использовать нечестные методы игры — договорные матчи, мультиаккаунтинг, вилки. Правила БК относят такие способы получения прибыли к мошенническим. Букмекеры научились эффективно вычислять нарушителей. Только соблюдение правил позволит поклоннику ставок в БК получить прибыль и вывести выигрыш. В букмекерской конторе Фонбет регистрация — обязательная процедура. Создать аккаунт можно по номеру телефона и дате рождения.
Договорные матчи
От проведения договорных матчей страдают репутация команд и лиг, доходы букмекеров. У болельщиков падает интерес к соревнованиям, когда результат предопределён заранее. Из-за этого федерации теряют поклонников. Чаще всего в договорных встречах участвуют футбольные команды из низших дивизионов или мало популярных первенств, теннисисты с низким рейтингом.
Клиенты букмекерских контор рассчитывают заработать, заранее зная исход противостояния. БК выявляют подозрительные матчи и отменяют ставки.
Признаки договорных встреч:
- аномальное количество пари на конкретный исход;
- большое количество ставок с давно неактивных или новых аккаунтов;
- обрушение линии без объективных причин, когда коэффициенты на один из исходов сильно падают из-за значительного денежного потока;
- оформление пари родственниками или знакомыми спортсменов, организаторами соревнований.
Под пристальное внимание попадают популярные для договорных встреч ставки в live — тоталы в футбольных матчах и поражение в гейме на собственной подаче в теннисной встрече.
- ESSA — исследует рынок БК, информирует лиги и правоохранителей о подозрительных транзакциях.
- Federbet — выявляет и предотвращает подозрительные встречи в футболе, баскетболе, волейболе, теннисе.
- ITIA создана крупнейшими теннисными организациями — ATP, WTA, ITF. Кроме расследований договорных матчей, обладает полномочиями по дисквалификации спортсменов.
При покупке информации о договорном матче пользователь в большинстве случаев теряет деньги. Во-первых, велика вероятность раскрытия заговора. Во-вторых, большинство предложений в Сети — фальшивые.
За нарушение правил игры в БК грозит блокировка аккаунта, порезка счёта, предусмотрена уголовная ответственность.
Мультиаккаунтинг
Мультиаккаунтинг — создание пользователем нескольких учётных записей в букмекерской конторе для:
- оформления ставок на договорные матчи с нескольких аккаунтов;
- повторного получения приветственного бонуса, фрибетов от БК;
- возможности продолжить ставить в букмекерской конторе после блокировки учётной записи.
Букмекеры выявляют мультиаккаунтинг при сверке IP-адресов, когда с одного счёта клиент оформляет много идентичных или похожих ставок. Наказания за регистрацию нескольких учётных записей строгие — вплоть до блокировки аккаунта со всеми денежными средствами.
Вилки
Ставки на вилки или арбитражные ситуации — беспроигрышная стратегия для пользователя. Игрок оформляет пари минимум в двух букмекерских конторах. Пользователь получает прибыль независимо от результата встречи за счёт разницы в коэффициентах в БК. Доходность арбитражных ситуаций обеспечена факторами:
- разного подхода к расчёту котировок в букмекерских компаниях;
- ошибок в линиях;
- завышения котировок ради привлечения клиентов;
- изменения коэффициентов у букмекеров в разное время.
Факторы, по которым букмекеры вычисляют вилочников:
- Игрок делает ставку на максимально допустимую сумму или близкую к ней.
- Пользователь оформляет несколько пари на один исход, чтобы не делать одну ставку на максимальную сумму.
- Пополнение счёта на крупную сумму при наличии нерассчитанных ставок.
- Частые заявки на вывод небольших сумм при крупном балансе. Это признак вилочника, так как игроку регулярно нужно перераспределять деньги между счетами в разных букмекерских конторах.
Дополнительно сотрудники службы безопасности БК заводят аккаунты на популярных среди вилочников форумах и сканерах, где отслеживают рекомендации для оформления пари на арбитражные ситуации.
При выявлении вилочника букмекеры блокируют счёт или режут максимумы игроку.
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