«Краснодар» — «Локомотив», «Боруссия» Д – «Байер» и другие матчи. Что смотреть 6 августа

Лето вступает в завершающую фазу! Выходят из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а вот хоккейные команды пока ещё только разогреваются. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 6 августа.

Прогноз с коэффициентом 30.0 на матч «Урал» — «Спартак».

На что ставить в футболе 6 августа

Очередной, 4-й тур РПЛ стартует четырьмя матчами. «Урал», который в первых матчах очками разжиться не смог, примет «Спартак». Красно-белые одержали две крупные победы, посмотрим, удастся ли продолжить серию. Следом ЦСКА примет «Факел»: армейцы упустили победу в матче с «Пари НН», попытка реабилитироваться будет во встрече с воронежцами.



В центральном матче дня «Краснодар» встретится с «Локомотивом». И те, и другие играют в атаку и допускают много ляпов в обороне, поэтому с очками пока у команд негусто. Ну а завершит игровой день игра «Ахмата» с «Зенитом».



Европейские чемпионаты тоже набирают обороты! В Англии «Ливерпуль» стартует на выезде матчем с «Фулхэмом», в очередной раз вернувшимся в элиту. «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон», а «Челси» предстоит гостить у Фрэнка Лэмпарда и его «Эвертона».

Зинченко заявил, что с детства болел за «Арсенал».

В Германии центральный матч дня – встреча дортмундской «Боруссии» и «Байера». «Шмели» остались без Эрлинга Холанда, а Себастьен Аллер сейчас борется с болезнью – пожелаем ему здоровья. В нападении у «Боруссии» кадровые проблемы: посмотрим, как Эдин Терзич их решит.

Ну а у «Байера» ждём результативных действий от Сердара Азмуна. Кроме того, в первом туре у нас берлинское дерби: «Унион» — «Герта», которую теперь тренирует Сандро Шварц. Будет жарко!



Во Франции только два матча, но оба интересны. «Монако» Александра Головина на выезде сыграет со «Страсбургом» — открытием минувшего сезона. Ну а «ПСЖ» проэкзаменует на готовность к сезону «Клермон».

На что ставить в хоккее 6 августа

Клубы КХЛ продолжают подготовку к сезону. На Sochi Hockey Open «Авангард» сегодня сразится с минским «Динамо», «Сочи» примет СКА, а «Адмирал» померится силой со сборной России U25.

Гендиректор «Салавата»: мы избавились от колхозов к приезду Радулова.

Кроме того, ярославский «Локомотив» сыграет контрольный матч с пермским «Молотом», а «Ак Барс» встретится с альметьевским «Нефтяником».

На что ещё ставить 6 августа

Продолжается американская теннисная серия: у мужчин турниры в Вашингтоне и Лос-Кабосе, женщины на этой неделе базируются в том же Вашингтоне и Сан-Хосе.

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Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Ахмат» — «Зенит».

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