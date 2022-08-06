«Ростов» — «Оренбург». Комличенко и Уткин вновь принесут Карпину очки

7 августа состоится матч 4-го тура чемпионата России «Ростов» – «Оренбург». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех оренбуржцев оценивается в 4.20. Поставить на ничью можно за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура РПЛ «Ростов» – «Оренбург» 7 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что матч 4-го тура чемпионата России «Ростов» – «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 гола – за 2.03. Если забьёт «Ростов», сыграет коэффициент 1.18. Гол «Оренбурга» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Ростов» – «Оренбург» (07.08.2022)

Российский чемпионат продолжает набирать ход, с каждым новым туром предлагая всё больше игровых интриг. После трёх туров остаётся всего пять клубов, которые до сих пор не потерпели ни одного поражения. Среди них «Ростов» Валерия Карпина, лишь неделю назад добывший первую победу – дома над «Химками» (1:0). Сейчас ростовчанам предстоит принять «Оренбург». Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск.

«Ростов» начал сезон очень мощно по результату, но не слишком ярко по игре. Коллектив Карпина пока не столь уверенно поддерживает атакующий порыв первых туров – меньше него забили лишь четыре аутсайдера. В защите тоже не всё хорошо, тренер сам подтверждал после игры с «Химками», что команда допускает довольно много ошибок при прессинге.

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Тем не менее на результатах это пока не сказывается отрицательным образом. «Ростов» набрал пять очков из девяти возможных, не уступив «Динамо» и «Локомотиву». С последним вовсе не повезло в концовке. При этом жёлто-синие по ожидаемым голам немного отстают от реальных показателей и при худшем сценарии уже могли иметь как минимум одно поражение.

Однако «Ростов» не проигрывает, и главным образом в данном успехе стоит отметить шикарную реализацию атакующих лидеров. У клуба появилась новая мощная связка впереди – новички Николай Комличенко и Даниил Уткин. «Ростов» забил в трёх турах всего четыре гола, но все на счету этих двух футболистов, которые заслуженно признавались лучшими игроками первых матчей.

Комличенко сейчас идёт в числе лучших бомбардиров, но особое влияние на результат оказывает именно Уткин, который был назван лучшим игроком РПЛ в июле. Бывший футболист «Краснодара» приходил в новый клуб в статусе лучшего исполнителя стандартных положений и оправдал надежды – уже три его подачи со штрафных приносили голы. Уткин лидирует в гонке ассистентов, отлично тащит мяч и активно собирает на себе фолы.

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«Оренбургу» в индивидуальном плане тоже есть кого предложить – очень мощный старт сезона проводит нападающий Владимир Сычевой, забивший три из шести голов своей команды. Впрочем, успех форварда ограничивается всего одним матчем – он оформил хет-трик с «Уралом», добыв первую победу в сезоне (3:0). В целом «Оренбург» не столь зависим от действий конкретного игрока атаки.

Коллектив Марцела Лички по атакующей активности пока уступает лишь трём московским грандам и действующему чемпиону «Зениту». Он не только стабильно и много забивает, но постоянно идёт в числе лидеров по ожидаемым голам за матч. Эта команда вполне могла забивать больше «Крыльям Советов» (2:4) и на разгромную победу над «Уралом» тоже вполне наиграла.

Однако самой показательной пока стала игра со «Спартаком» неделю назад. Она в полной мере показала, что вместе с неплохим нападением у «Оренбурга» по-прежнему очень много проблем в обороне. С первым по-настоящему топовым соперником подопечные Лички не смогли поделать практически ничего (1:4). Нанесли всего пять ударов по воротам, а по голевым моментам могли проигрывать ещё крупнее.

На выезде «Оренбург» также выступает довольно слабо. Он смог выиграть всего два из девяти последних матчей с минимальным счётом, но допустил шесть поражений, пять из которых с разницей – в три и более голов. Хотя чего у гостей точно не отнять, так это голевой стабильности. Они забивали в шести из восьми последних встреч на чужом поле.

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С «Ростовом» «Оренбург» также умеет играть. За последние шесть лет эти команды встречались шесть раз, ростовчане проиграли трижды. Положительный баланс побед и поражений не делает из «Оренбурга» фаворита или даже равного соперника коллективу Карпина, но ясно одно – проблем гости доставят. Если не по игре в целом, то хотя бы в атаке.

На наш взгляд, в этом матче стоит присмотреться к индивидуальному тоталу хозяев. «Ростов» — очевидный фаворит встречи, у которого пока нет поражений, но есть яркая атакующая связка, способная стабильно приносить голы. «Оренбург», впрочем, тоже всегда опасен, он забивал в каждом туре соперникам любого уровня и регулярно создаёт моменты у чужих ворот, но слишком часто ошибается в обороне.

Если ростовчане снова пропустят, то минимальной победой отделаться уже не получится, придётся забивать больше одного мяча. Но дело в том, что ресурсы у команды есть. «Индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5 гола» можно взять с коэффициентом 1.85. На наш взгляд, вполне стоит задуматься. Комличенко и Уткин действительно хороши на старте сезона.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Оренбург» 7 августа 2022 года

Противостояние «Ростова» и «Оренбурга» давно нельзя назвать равным, но и преимущество одной из команд сейчас не настолько велико, чтобы не видеть интриги. «Оренбург» на старте нового сезона – одна из самых весёлых команд, которая забивает много и регулярно создаёт хорошие моменты. Однако проблемы в обороне едва ли помогут ей претендовать на нечто большее. «Ростов» же обладает яркой атакой с Комличенко и Уткиным. Думается, как минимум два года ростовчане оформят.



Ставка: тотал «Ростова» больше 1.5 гола за 1.85.

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