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Расписание матчей Лиги Европы на сегодня, календарь Лиги конференций 11 августа 2022 года, где смотреть онлайн

Лига Европы, Лига конференций и другие матчи. Что смотреть 11 августа
Пётр Кондаков
Что смотреть 11 августа
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Огромный футбольный день, но без громких событий.

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 11 августа.

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На что ставить в футболе 11 августа

Сегодня в футболе бал правят Лига Европы и Лига конференций. В первом турнире шесть игр очередного отборочного раунда. Выделяем матч в Братиславе, где «Слован» Владимира Вайсса примет «Олимпиакос». В Греции словаки едва не выиграли, позволив сопернику сравнять счёт на 89-й минуте. Получится ли победить дома?

В Лиге конференций матчей намного больше. Правда, игр высокого уровня куда меньше. Казахский «Кызыл-Жар» примет АПОЭЛ с Кипра, в первой игре островитяне победили 1:0. Минимальное поражение в пассиве и у «Тобола», этот клуб примет боснийский «Зриньски».

Солигорский «Шахтёр» гостит в Румынии у «Клужа» после нулевой ничьей в первом матче, а украинская «Заря» попробует удержать минимальный перевес в игре с «Университатей».

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Эстонский «Пайде» встречается в гостях с «Андерлехтом», в первой игре бельгийцы победили 2:0. Ну а «Рига» играет в Португалии с «Жил Висенте», там первый матч завершился результативной ничьей — 1:1.

На что ставить в хоккее 11 августа

На МЧМ-2022 сегодня Финляндия сразится с Чехией, Словакия сыграет с Канадой, а Швейцария – с США.

Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. В Уфе, на Кубке Республики Башкортостан, «Салават Юлаев» примет «Локомотив», а «Северсталь» сразится с московским «Динамо».

На что ещё ставить 11 августа

Продолжаются крупные теннисные турниры в Канаде: мужчины играют в Монреале, женщины – в Торонто. На «челленджере» в Чикаго Роман Сафиуллин встретится с аргентинцем Геннаро Оливьери, а в Сан-Марино Павел Котов сыграет с Максимом Жанвье из Франции.

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