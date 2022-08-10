«Милан» не защитит титул, а Моуринью готов удивить. Серия А полна интриг!

13 августа стартует новый сезон Серии А. Из всех топовых европейских чемпионатов именно в Италии интрига закручена сильнее всего. Предсказать чемпиона очень сложно. Смотрим, какой рейтинг составили букмекеры и с чем команды подходят к новому сезону.

«Интер» полон решимости забрать титул

Перед прошлым сезоном в «Интер» не верили: команда лишилась Антонио Конте и Ромелу Лукаку. Но Симоне Индзаги проделал хорошую работу, «нерадзурри» провели очень достойный сезон. Правда, уступили скудетто землякам из «Милана». Но прямо сейчас в «Интере» нацелены на чемпионство. И именно эту команду букмекеры считают фаворитом сезона. На подопечных Индзаги дают коэффициент 2.80.



Миланцам удалось серьёзно укрепиться: из потерь можно назвать разве что Ивана Перишича, ушедшего к Конте в «Тоттенхэм». Зато вернулся из «Челси» Лукаку, из «Лацио» пришёл Хоакин Корреа, на правах свободного агента перебрался в «Интер» Генрих Мхитарян, а из «Аякса» взяли Андре Онана. Банда у Индзаги подбирается очень приличная, осталось встроить всех новичков в уже отлаженный ансамбль.

«Ювентус» в перестройке

За 3.00 можно поставить на «Ювентус». Массимилиано Аллегри решился на серьёзную перестройку этим летом. Состав укрепили ветеранами и опытными игроками: вернулся из «МЮ» Поль Погба, а из «ПСЖ» в Турин перебрался Анхель Ди Мария. Отпустили в «Баварию» Маттейса де Лигта, но ему на смену приобрели Бремера из «Торино». Разве что потерю Пауло Дибалы восполнить не удалось. Впрочем, аргентинец Аллегри был не особенно и нужен. Потенциал у «Юве» безусловно есть, но, как команда подстроится под требования Аллегри, пока непонятно. Прошлый сезон для «старой синьоры» выдался откровенно провальным.

«Милан» не защитит титул

А вот в «Милан» букмекеры не слишком верят. Сделать ставку на то, что «россонери» защитят свой титул, можно с коэффициентом 5.00. Чемпионы получили неплохое усиление в линию атаки: из «Ливерпуля» перешёл Дивок Ориги, а из «Брюгге» — Шарль Де Кетеларе. Но могут быть проблемы в обороне и средней линии. Тем более что покинул команду Франк Кессье, его новая команда – «Барселона».



Стефано Пиоли знает, как работать с этим составом, и получил точечное усиление. Но на фоне конкурентов обойма «Милана» кажется менее глубокой. Впрочем, так было и в прошлом сезоне, однако Пиоли справился отлично.

Моуринью и Спаллетти в засаде

Из остальных команд эксперты выделяют «Рому» и «Наполи», на любой из этих коллективов можно сделать ставку с коэффициентом 13.00. Римляне – главные возмутители спокойствия на трансферном рынке. Пауло Дибала, Жоржиньо Вейналдум, Неманья Матич, Зеки Челик – с такой селекцией можно замахнуться на большее, чем место в пятерке. Жозе Моуринью точно может быть доволен.



А вот «Наполи» лишился Калиду Кулибали и Лоренцо Инсинье. Да, им на смену пришли Андре Замбо Ангисса, Хвича Кварацхелия, Матиас Оливера и кореец Ким, но смогут ли они заменить многолетних игроков основы? Здесь пока вопрос. Впрочем, команду Лучано Спаллетти точно не нужно недооценивать.



Кажется, в Серии А в этом сезоне всё совсем непредсказуемо. Тем интереснее для болельщиков. Удачных ставок!