«Спартак» — «Сочи». Абаскаль задержится в топе РПЛ

14 августа состоится матч 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех сочинцев оценивается в 3.82. На ничью дают коэффициент 3.88.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» 14 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (14.08.2022)

На стадионе «Открытие Арена» 14 августа «Спартак» будет играть с «Сочи» в 5-м туре РПЛ. Хозяева уверенно стартовали, и Абаскаль заручился поддержкой болельщиков с первых матчей. Гости тоже неплохо начали этот сезон, но имеют одно поражение, которое никак не вписывалось в планы. Никто из них не хочет проигрывать, ведь тогда потеряет место в первой тройке.

Абаскаль возвращает надежду «Спартаку» в новом сезоне на чемпионство, после четырёх туров оно близко. Все об этом говорят, но многие забывают, что сезон-2022/2023 только начался, впереди многое поменяется. Сейчас испанский специалист должен быть доволен, потому что с его приходом игра красно-белых оживилась — стала яркой, открытой. Поражение в Суперкубке от «Зенита» лишь принесло опыт.

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Глобальная перестройка «Спартака» завершилась после матча с «Ахматом». Даже в меньшинстве команда выглядела лучше соперника, а Мозес сравнял счёт. Игра закончилась со счётом 1:1, и нигериец застолбил себе место в основе. В первые дни Абаскаль больше доверял Зиньковскому, но Мозес отвоевал это место. Он также принял участие в разгромной победе над «Краснодаром» – 4:1.

Зато освежился и пришёл в нужную форму Промес. Такой игры от него не видели даже при Паоло Ваноли. В матче с «Оренбургом» выиграли красно-белые со счётом 4:1, а Квинси сделал два ассиста и оформил дубль. Он участвовал во всех ключевых моментах своего клуба на протяжении игры и привёл его к победе. Вполне по-лидерски.

Героем 4-го тура стал Соболев, отдавший два точных паса, которые вывели Промеса и Игнатова на ударные позиции. В итоге «Спартак» переиграл «Урал» всухую со счётом 2:0 и тем самым уволил тренера екатеринбургского клуба. Победа стала третьей подряд для красно-белых при Абаскале в новом сезоне РПЛ. Теперь хочется нарастить преимущество, но уже без Мозеса, потому что герой получил серьёзную травму и пропустит матч.

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«Сочи» переживал по уходу Федотова, но недолго. Команда выдала классный результат уже на старте сезона-2022/2023. Переиграла московское «Торпедо», только перешедшее в РПЛ из Первой лиги. Один из голов забил Сарвели – новичок, на которого возлагают большие надежды. В противостоянии с ЦСКА подопечных Точилина ждало разочарование и поражение – 0:3. Это навело на мысль, что результаты клуба пойдут резко вниз.

По факту же футболисты «Сочи» не расстроились и выиграли в двух следующих турах. Им удалось обыграть «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород» с одинаковым счётом 2:1. Из четырёх забитых мячей в двух встречах три принадлежат Нобоа. После ухода главного бомбардира Кассьерры в «Зенит» Нобоа должен стать основным атакующим игроком. На данном этапе ему это удаётся.

В предыдущем сезоне «Сочи» дважды переигрывал «Спартак». На выезде южане победили москвичей со счётом 2:1, а дома увереннее – 3:0. Футболисты остались прежние у красно-белых, а вот сочинцы поредели. Более того, теперь московский клуб преобразился и играет лучше, чем в сезоне-2021/2022. Есть все шансы вернуть преимущество очных встреч на свою сторону.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» 14 августа 2022 года

Москвичи не имеют никакого желания вспоминать статистику личных встреч и работают по-новому. Сочинцы неплохо выглядят даже после ухода Федотова, но последние победы брали с трудом. Преимущество в один мяч трудно назвать комфортным, учитывая, что всю работу выполняет Нобоа. В стане красно-белых сразу несколько лидеров, а если бы не травма Мозеса, то он мог обойти Промеса и Соболева по голам в ближайшее время. Тем не менее это противостояние получится ярким, но хозяева точно не проиграют.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

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