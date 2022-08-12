«Брентфорд» — «МЮ». Криштиану Роналду рано списывать

13 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 13 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «МЮ» (13.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. На 13 августа запланированы семь противостояний 2-го тура английской Премьер-лиги. В одном из них на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Лондоне померятся силами местный «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Большую часть минувшего сезона «Брентфорд» терпел неудачи. Однако затем к клубу присоединился Кристиан Эриксен. Несмотря на отсутствие игровой практики длительный период времени, техничный датчанин быстро влился в коллектив. В 10 из 12 последних туров чемпионата Англии он отыграл от звонка до звонка.

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За этот период «пчёлы» потерпели только два поражения — как раз от «Манчестер Юнайтед» (0:3) и «Лидса» (1:2). Также они сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (0:0). В остальных встречах одержали победы, в том числе над мощным «Челси» (4:1), «Вест Хэмом» (2:0) и «Эвертоном» Фрэнка Лэмпарда (3:2). Результаты очень впечатляющие. Достигнуты они были в том числе благодаря Эриксену.



Опытный и мастеровитый полузащитник приносил колоссальную пользу сразу в нескольких плоскостях. Во-первых, прекрасно развивал атаки точными передачами. Во-вторых, поднимал боевой дух сокомандников присутствием на поле. Всё бы ничего, но в преддверии нового розыгрыша чемпионата Англии Эриксен перебрался в «Манчестер Юнайтед».

Без него «пчёлы» сыграли вничью с «Лестером» (2:2) в матче 1-го тура АПЛ. Они чудом отыгрались с 0:2. После этого к ним присоединился другой датский футболист — Миккель Дамсгор. 22-летний хавбек громко заявил о себе на Евро-2020, но большую часть прошлого сезона провёл в лазарете. За «Сампдорию» он сыграл всего 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.



Трансфер Эриксена сделал из «Манчестер Юнайтед», вероятно, один из самых сильных клубов в АПЛ. Но пока только на бумаге. Несмотря на старания датчанина, Эрика тен Хага и Криштиану Роналду, в матче 1-го тура нового розыгрыша чемпионата Англии «красные дьяволы» проиграли на домашнем стадионе «Брайтону» (1:2).



Учитывая то, что встреча являлась дебютной для тен Хага в АПЛ, результат, пожалуй, закономерен. К тому же в её преддверии голландец лишился подспорья Антони Марсьяля. Выпускать в основе Роналду, наверное, было бы преступлением. Португалец пропустил большую часть сборов, покинул товарищеский матч с «Райо Вальекано» до его окончания и хотел уйти в другой клуб. Репутацию себе он подпортил нехило.

По некоторой информации, недавно «МЮ» предложил услуги 37-летнего форварда «Ювентусу», но туринский клуб ответил отказом. Теперь Эрику тен Хагу необходимо решить несколько важных задач. У выигравшего с «Аяксом» чемпионат Нидерландов наставника ныне имеется много ресурсов. Однако профильного нападающего, на которого можно смело положиться, нет.

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Также у манкунианцев проглядывается несколько слабых звеньев в защите и полузащите. В одном из интервью легендарный хавбек «красных дьяволов» Пол Скоулз отметил низкий уровень игры Фреда и Скотта Мактоминея. В данном случае мы согласны со Скоулзом. Бразилец и шотландец уже давно демонстрируют сомнительный футбол. Полезными действиями они радуют редко.



Впрочем, «красные дьяволы» всё равно выглядят фаворитами грядущего матча. Эрик тен Хаг наверняка проведёт работу над ошибками и добудет первые три очка в АПЛ. Опыт с «Брайтоном» на деле показал, что без Роналду на острие атаки тренер из Нидерландов обойтись пока не может. Хотя, если Марсьяль восстановится от травмы, в старте мы наверняка увидим именно его, а не португальца.



Как бы там ни было, у 37-летнего Криштиану есть шанс доказать свою состоятельность и заодно удружить «красным дьяволам». Любовь многих болельщиков клуба ему уже не вернуть, а вот возможность порадовать результативностью имеется. Несмотря ни на что, форвард забил 18 мячей за 30 встреч минувшего розыгрыша АПЛ. Один из них он отгрузил как раз «Брентфорду».

Думаем, «красные дьяволы» одержат верх над «пчёлами». Обе официальные очные встречи ознаменовались их уверенными победами — 3:1 и 3:0. Состав, уровень самого клуба и результаты на дистанции — всё это играет в их пользу. Будь в оппонентах более сильный соперник, проблем манкунианцам было бы не избежать. А так хорошим вариантом для ставки выглядит П2 за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 13 августа 2022 года

Без Эриксена «Брентфорд» уже не выглядит опасной командой, способной обыгрывать сильных противников. Стартовали в новом розыгрыше АПЛ «пчёлы» лучше «красных дьяволов», но на этом хорошие новости для них заканчиваются. У «МЮ» банально больше резервов. Да и про опыт Эрика тен Хага не стоит забывать. Если уж с Эриксеном лондонцы проиграли манкунианцам, то без него уступят наверняка.

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Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 2.00.