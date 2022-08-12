Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» прогноз на матч АПЛ 13 августа 2022 года, прямой эфир, где смотреть онлайн бесплатно

«Брентфорд» — «МЮ». Криштиану Роналду рано списывать
Михаил Коробов
«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч
Комментарии
Португалец лишился поддержки многих фанатов, а клуб отправляет его в «Ювентус». Однако есть шанс осадить всех.

13 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Геннадий Орлов дал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 13 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «МЮ» (13.08.2022)

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. На 13 августа запланированы семь противостояний 2-го тура английской Премьер-лиги. В одном из них на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Лондоне померятся силами местный «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Зенит» – ЦСКА. За армейцев больше не стыдно! Спасибо Федотову «Зенит» – ЦСКА. За армейцев больше не стыдно! Спасибо Федотову

Большую часть минувшего сезона «Брентфорд» терпел неудачи. Однако затем к клубу присоединился Кристиан Эриксен. Несмотря на отсутствие игровой практики длительный период времени, техничный датчанин быстро влился в коллектив. В 10 из 12 последних туров чемпионата Англии он отыграл от звонка до звонка.

Генич: располагаю информацией, что Дзюба не перейдёт в «Краснодар».

За этот период «пчёлы» потерпели только два поражения — как раз от «Манчестер Юнайтед» (0:3) и «Лидса» (1:2). Также они сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (0:0). В остальных встречах одержали победы, в том числе над мощным «Челси» (4:1), «Вест Хэмом» (2:0) и «Эвертоном» Фрэнка Лэмпарда (3:2). Результаты очень впечатляющие. Достигнуты они были в том числе благодаря Эриксену.

Опытный и мастеровитый полузащитник приносил колоссальную пользу сразу в нескольких плоскостях. Во-первых, прекрасно развивал атаки точными передачами. Во-вторых, поднимал боевой дух сокомандников присутствием на поле. Всё бы ничего, но в преддверии нового розыгрыша чемпионата Англии Эриксен перебрался в «Манчестер Юнайтед».

«Локомотив» — «Крылья Советов». Последний шанс Йозефа Циннбауэра? «Локомотив» — «Крылья Советов». Последний шанс Йозефа Циннбауэра?

Без него «пчёлы» сыграли вничью с «Лестером» (2:2) в матче 1-го тура АПЛ. Они чудом отыгрались с 0:2. После этого к ним присоединился другой датский футболист — Миккель Дамсгор. 22-летний хавбек громко заявил о себе на Евро-2020, но большую часть прошлого сезона провёл в лазарете. За «Сампдорию» он сыграл всего 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Трансфер Эриксена сделал из «Манчестер Юнайтед», вероятно, один из самых сильных клубов в АПЛ. Но пока только на бумаге. Несмотря на старания датчанина, Эрика тен Хага и Криштиану Роналду, в матче 1-го тура нового розыгрыша чемпионата Англии «красные дьяволы» проиграли на домашнем стадионе «Брайтону» (1:2).

Учитывая то, что встреча являлась дебютной для тен Хага в АПЛ, результат, пожалуй, закономерен. К тому же в её преддверии голландец лишился подспорья Антони Марсьяля. Выпускать в основе Роналду, наверное, было бы преступлением. Португалец пропустил большую часть сборов, покинул товарищеский матч с «Райо Вальекано» до его окончания и хотел уйти в другой клуб. Репутацию себе он подпортил нехило.

«Астон Вилла» — «Эвертон». Джеррард против Лэмпарда. Уже на бровке, но всё ещё интересно «Астон Вилла» — «Эвертон». Джеррард против Лэмпарда. Уже на бровке, но всё ещё интересно

По некоторой информации, недавно «МЮ» предложил услуги 37-летнего форварда «Ювентусу», но туринский клуб ответил отказом. Теперь Эрику тен Хагу необходимо решить несколько важных задач. У выигравшего с «Аяксом» чемпионат Нидерландов наставника ныне имеется много ресурсов. Однако профильного нападающего, на которого можно смело положиться, нет.

Александр Тихонов: Дзюбе пора идти на завод.

Также у манкунианцев проглядывается несколько слабых звеньев в защите и полузащите. В одном из интервью легендарный хавбек «красных дьяволов» Пол Скоулз отметил низкий уровень игры Фреда и Скотта Мактоминея. В данном случае мы согласны со Скоулзом. Бразилец и шотландец уже давно демонстрируют сомнительный футбол. Полезными действиями они радуют редко.

Впрочем, «красные дьяволы» всё равно выглядят фаворитами грядущего матча. Эрик тен Хаг наверняка проведёт работу над ошибками и добудет первые три очка в АПЛ. Опыт с «Брайтоном» на деле показал, что без Роналду на острие атаки тренер из Нидерландов обойтись пока не может. Хотя, если Марсьяль восстановится от травмы, в старте мы наверняка увидим именно его, а не португальца.

Как бы там ни было, у 37-летнего Криштиану есть шанс доказать свою состоятельность и заодно удружить «красным дьяволам». Любовь многих болельщиков клуба ему уже не вернуть, а вот возможность порадовать результативностью имеется. Несмотря ни на что, форвард забил 18 мячей за 30 встреч минувшего розыгрыша АПЛ. Один из них он отгрузил как раз «Брентфорду».

«Зенит» — ЦСКА: потеря Клаудиньо поможет Федотову в Петербурге «Зенит» — ЦСКА: потеря Клаудиньо поможет Федотову в Петербурге

Думаем, «красные дьяволы» одержат верх над «пчёлами». Обе официальные очные встречи ознаменовались их уверенными победами — 3:1 и 3:0. Состав, уровень самого клуба и результаты на дистанции — всё это играет в их пользу. Будь в оппонентах более сильный соперник, проблем манкунианцам было бы не избежать. А так хорошим вариантом для ставки выглядит П2 за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 13 августа 2022 года

Без Эриксена «Брентфорд» уже не выглядит опасной командой, способной обыгрывать сильных противников. Стартовали в новом розыгрыше АПЛ «пчёлы» лучше «красных дьяволов», но на этом хорошие новости для них заканчиваются. У «МЮ» банально больше резервов. Да и про опыт Эрика тен Хага не стоит забывать. Если уж с Эриксеном лондонцы проиграли манкунианцам, то без него уступят наверняка.

Агент Миранчука назвал причины ухода из «Аталанты».

Фукс: «Зенит» — не проблема для ЦСКА.

Литвинов: «Спартак» способен дать серьёзный бой «Зениту» за титул.

Президент «Висты»: Галицкий знает о некоторых футболистах больше скаутов.

Бывший вратарь «Спартака»: Дзюба наглый и всегда добивается своего.

Юран: предложения по работе уже поступают.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 2.00.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022