«Спартак» — «Сочи», «Челси» — «Тоттенхэм» и другие матчи: что смотреть 14 августа

Последний месяц лета приближается к экватору, скоро осень. Уже вернулся топовый европейский футбол. Клубы КХЛ с помощью товарищеских игр готовятся к старту нового сезона, а теннисные турниры гремят уже вовсю. Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 14 августа.
«Зенит» возглавил таблицу РПЛ после победы над ЦСКА.
На что ставить в футболе 14 августа
Программу 5-го тура чемпионата России по футболу сегодня закроет матч «Спартак» — «Сочи». Он пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. После поражения ЦСКА в игре с «Зенитом» у красно-белых появилась отличная возможность стать единоличными лидерами РПЛ.
В АПЛ стоит обратить внимание на лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом», которое пройдёт на «Стэмфорд Бридж» и стартует в 18:30 мск. «Шпоры» не могут выиграть в гостях у «Челси» на протяжении четырёх лет, однако у Антонио Конте и его подопечных сейчас есть все шансы это исправить.
«МЮ» впервые за 20 лет закончит тур на последнем месте в АПЛ.
На неделе мадридский «Реал» выиграл Суперкубок Европы в матче с немецким «Айнтрахтом». Теперь в звании лучшей команды Европы мадридцы откроют для себя новый розыгрыш чемпионата Испании. Подопечные Карло Анчелотти отправляются в гости к «Альмерии», начало — в 23:00 мск.
На что ставить в хоккее 14 августа
В Канаде продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею. Сегодня можно будет посмотреть встречу группового этапа между Финляндией и Словакией. Первое вбрасывание запланировано на 21:00 мск.
Кроме того, продолжаем следить за товарищескими играми клубов КХЛ. Минское «Динамо» примет московское ЦСКА в Беларуси, начало — в 12:00 мск. Ровно через час стартует противостояние столичного «Спартака» и казанского «Ак Барса», красно-белым предстоит исправиться за 0:8 от «Витязя» в прошлом матче.
Миранчук забил гол и получил травму в дебютном матче за «Торино».
Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал отменённый гол в ворота «Зенита».
Хави обратился к болельщикам «Барселоны» после 0:0 с «Райо».
Малком высказался о победе «Зенита» над ЦСКА.
Шлеменко предположил, почему президент UFC не включил Хабиба в топ-5 бойцов в истории.
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