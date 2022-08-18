«Металлург» — «Барыс». Илья Воробьёв проверит готовность Андрея Скабелки

19 августа состоится матч Кубка президента Республики Казахстан «Металлург» — «Барыс». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.80, а успех «Барыса» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка президента Республики Казахстан «Металлург» — «Барыс» 19 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Металлург» — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 12.50.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Металлург» Магнитогорск — «Барыс» Нур-Султан (19.08.2022)

На 19 августа в российском хоккее запланированы две встречи Кубка президента Республики Казахстан. Отдельное внимание уделим противостоянию магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва и казахстанского «Барыса» Андрея Скабелки. Игра пройдёт на льду «Барыс-Арены», первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.

«Металлург» на данном турнире уже сыграл две встречи и пока идёт без поражений. Сперва была победа над «Нефтехимиком» (4:1), следом — над «Автомобилистом» (2:1). Команда Ильи Воробьёва идёт неплохо, хотя до этого провела три товарищеские встречи, где одержала лишь одну победу. Магнитогорцы явно прибавили.

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«Барыс» тоже провёл две встречи на турнире, правда, не так успешно. Сперва случилось поражение от «Автомобилиста» (3:4 ОТ), затем победа над «Нефтехимиком» (3:0). Андрей Скабелка, конечно, доволен, но иллюзий не испытывает — есть над чем работать. После серьёзного усиления легионерами прошло мало встреч, сыгранности ещё нет.



Впрочем, казахстанский клуб радуется недавнему возвращению Андрея Скабелки. Ведь под руководством Юрия Михайлиса команда хоть и прошла в плей-офф, но держалась недолго. Да и стабильности у команды не было, казалось, что она показала свой максимум. Зато сейчас клуб на бумаге будет очень сильным. Что из это выйдет — покажет время.

В то же время и команда Ильи Воробьёва неплохо усилилась. Из «Локомотива» перешёл Эдвард Паскуаль на год. А также «Магнитка» подписала шведского нападающего Линуса Виделля, который ранее также выступал в КХЛ за «Торпедо», «Трактор», «Северсталь» и другие команды. То есть опыт имеет. Плюс в заявке сразу трое воспитанников системы, и это ещё не весь список.

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«Барыс» недавно подписал 25-летнего форварда Джереми Бракко, который становился победителем МЧМ-2017. А также второго бомбардира-защитника немецкой лиги Джесси Грэма, выступавшего за «Аугсбург». Кроме того, заключил контракт с Энтони Луисом, игравшим за фарм-клуб «Далласа» «Техас», и нападающим Томашем Юрчо, выступавшим за «Вегас».

Всё это на бумаге смотрится отменно. Джереми Бракко, Джесси Грэм, Энтони Луис успели провести первые матчи за новую команду. Однако сыгранности ещё нет, да и нужно время на адаптацию. Потому и такие результаты. А впереди непростой «Металлург», который в минувшем сезоне дошёл до финала Кубка Гагарина.



Всего встреч между оппонентами насчитывается 62. Из которых 39 побед у магнитогорцев, и лишь 23 — у «Барыса». Потому фаворитом в этом матче будет «Металлург». Правда, думается, лёгкой победы ждать не стоит. У руля казахстанцев тренер, с которым в сезонах-2018/2019 и 2019/2020 они дважды выходили в четвертьфинал Кубка Гагарина.



Последний раз команды встречались в минувшем плей-офф, где магнитогорцы выиграли серию со счётом 4-1. При этом из последних 10 встреч тотал лишь раз был ниже четырёх шайб. На наш взгляд, вполне стоит ждать снова верховой матч. Мы бы остановились на ставке «Металлург» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы» за 2.12.

«Барыс» сыграл в предсезонке лишь две встречи, у «Металлурга» же было пять. Тонус в целом у команд есть, но сыгранность у номинальных гостей сейчас хромает. Хотя и сбрасывать со счетов Андрея Скабелку не стоит, удивить его команда может. Однако пока магнитогорцы смотрятся предпочтительнее.

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«Металлург» хорошо начал турнир, но «Барыс» хорошо укомплектован легионерами, и у руля Андрей Скабелка. Так что даже при весомом преимуществе на бумаге у магнитогорцев серьёзный соперник. Забивать команды друг другу любят, но всё же Илья Воробьёв уже побеждал казахстанцев. Думается, сейчас как минимум может не проиграть. Хотя «Магнитке» точно не будет просто.



Ставка: «Металлург» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.12.

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