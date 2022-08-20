«Аталанта» — «Милан». Что есть Алексей Миранчук, что его нет

21 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех бергамасков оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Милан» 21 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан» (21.08.2022)

1-й тур очередного розыгрыша Серии А разделил команды на два лагеря — победивших и проигравших. Ничьих не было. На 21 августа запланировано противостояние, в котором померяются силами представители первой категории — «Аталанта» и «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В прошлом сезоне обоим коллективам сильно докучали кадровые потери. Однако преодолевали обстоятельства наставники команд — Стефано Пиоли и Джан Пьеро Гасперини — абсолютно по-разному. По «Аталанте» кадровый дефицит ударил очень сильно. Из-за него вторую половину сезона команда из Бергамо провела отнюдь не лучшим образом.

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За последние 18 противостояний минувшего розыгрыша чемпионата Италии бергамаски одержали только четыре победы над аутсайдерами — «Сампдорией», «Болоньей», «Венецией» и «Специей». Также они добыли шесть ничьих. В остальных встречах подопечные Джан Пьеро Гасперини потерпели поражения, в том числе от «Милана» (0:2).



Винить Гасперини в неудачах, пожалуй, не стоит. Он активно экспериментировал и искал замены выбывшим из-за травм футболистам. 64-летний тренер поочерёдно использовал атакующих полузащитников — Алексея Миранчука и Руслана Малиновского — на позиции центрального нападающего. Иными словами, пытался выкрутиться.

Некоторое время данная тактика приносила плоды. Благодаря ей «богиня» даже добралась до 1/4 финала Лиги Европы, где уступила по сумме двух встреч «Лейпцигу» Доменико Тедеско. Однако стабильно бороться на равных с сильными оппонентами такая стратегия не позволяла. По итогам минувшего розыгрыша Серии А подопечные Гасперини заняли только восьмое место, не попав в зону еврокубков.

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В межсезонье «Аталанта» лишилась немалого количества игроков. Ушли в аренду на сезон как раз Алексей Миранчук и Маттео Пессина. Также покинул клуб из Бергамо Ремо Фройлер. В ближайшем будущем может сменить прописку и Руслан Малиновский. По некоторой информации, в трансфере украинца заинтересованы сразу несколько клубов.



Остаётся неясной и ситуация с Хосе Паломино. Защитник провалил допинг-тест и был отстранён на неизвестные сроки. Потерь очень много, а приобретение всего одно — Адемола Лукман из «Лейпцига». Теперь понятно, почему Джан Пьеро Гасперини не хотел отдавать Алексея Миранчука в аренду в «Торино». Впрочем, что с россиянином, что без него, бергамаски выглядят аутсайдерами грядущего матча.

В прошлом сезоне «Милан» будто не замечал кадрового дефицита. А отсутствие Златана Ибрагимовича из-за травм даже помогло Стефано Пиоли раскрыться во всей красе. Если раньше почти все атаки «россонери» начинались с выноса мяча на массивного шведа, то после его выбывания из строя Пиоли был вынужден искать другие способы доставить мяч на половину поля соперника.



Используя имеющиеся ресурсы, тренер выстроил красивый и при этом эффективный комбинационный футбол. Особенно здорово он использовал латералей — Тео Эрнандеса и Давиде Калабрию. Защитники не только эффективно действовали в обороне, но и прекрасно разгоняли атаки, а также забивали голы.

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В матче 1-го тура текущего розыгрыша чемпионата Италии они помогли обыграть «Удинезе» (4:2). Тео Эрнандес забил гол, а Калабрия заработал пенальти и записал на свой счёт голевую передачу на техничного Анте Ребича. Похоже, изменения в межсезонье никак не отразились на «россонери». Впрочем, их было немного.



Напомним, летом команду из Милана покинули Франк Кессье и Алессио Романьоли. Ивуарийский хавбек перебрался в «Барселону», а итальянский защитник — в «Наполи». Присоединились же к клубу нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги и перспективный вингер бельгийского «Брюгге» Шарль Де Кетеларе. Кроме того, вернулся из аренды перспективный полузащитник Ясин Адли.



Но главное — «дьяволы» сумели сохранить Мика Меньяна. Голкипер уже не первый год радует невероятными спасениями. Не без его усилий «Лилль» выиграл чемпионат Франции в позапрошлом сезоне, а «Милан» — скудетто в минувшем. Думается, в грядущем матче «россонери» окажутся сильнее. Возьмём П2 за коэффициент 2.55.

Беспроигрышная серия миланцев в чемпионате Италии составляет уже 17 встреч. И всё благодаря тому, что Стефано Пиоли создал в «Милане» прекрасную атмосферу, которую поддерживает мотивирующими заявлениями Златан Ибрагимович. Пусть форвард и не играет (восстанавливается после травмы), зато помогает молодёжи прогрессировать и сохраняет боевой дух «россонери» на высоте.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Милан» 21 августа 2022 года

В последних трёх очных встречах «Аталанта» потерпела поражения. А в межсезонье она ещё и лишилась немалого количества игроков. Сдаётся, Джан Пьеро Гасперини вновь придётся несладко. «Милан» выглядит не менее грозно, чем в прошлом сезоне. Клуб продолжает развиваться при Стефано Пиоли, который доказал, что умеет выигрывать трофеи даже без ключевых футболистов. Думаем, гости одержат победу.



Ставка: победа «Милана» за коэффициент 2.55.

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