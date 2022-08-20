«Краснодар» — «Оренбург». Сергей Галицкий будет опечален, но не результатом

У краснодарцев с голами сейчас туго, однако для победы есть ресурсы.

21 августа состоится матч 6-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Оренбург». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Краснодар»: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех оренбуржцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург» 21 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 6-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Оренбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.08. Если забьёт «Краснодар», сыграет коэффициент 1.15. Гол «Оренбурга» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Оренбург» (21.08.2022)

Закрывает 6-й тур Российской Премьер-Лиги интересный матч в Краснодаре. Местный клуб принимает на домашней арене «Оренбург». После нескольких неудачных игр от хозяев ждут результата в виде уверенной победы. Тем не менее недооценивать будущего соперника нельзя — оренбуржцы в последних противостояниях сильно прибавили в уровне командного взаимодействия и обороне.

В 5-м туре «Краснодар» в Москве встречался с «Динамо». От соперников ждали яркой и бескомпромиссной борьбы с большим количеством забитых мячей, а на выходе болельщикам пришлось разойтись со стадиона после довольно скучных 0:0. Краснодарцы в первом тайме выиграли борьбу за контроль над мячом. Соперник выстроил мощный кулак в центре поля и не давал креативным хавбекам «быков» создавать опасные моменты.

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Опытным путём главный тренер краснодарцев нашёл подходящее сочетание в линии полузащиты. Эдуарда Сперцяна поддерживает связка мобильных игроков Александра Черникова и Никиты Кривцова. Они дают команде движение и успевают поддерживать атаку, не забывая о прямых обязанностях встречать нападающих соперника. В игре с бело-голубыми с обороной полузащита справилась, но вот с созданием остроты у чужих ворот дело не заладилось.

Для «быков» важно, что вернулся в состав перед началом сезона колумбийский нападающий Джон Кордоба. Форвард пока далеко от идеальных физических и игровых кондиций, но главный тренер постоянно выпускает его в стартовом составе. Место в основе ему обеспечено. Весьма вероятно, с этим связан отъезд Магомеда-Шапи Сулейманова в очередную аренду. На этот раз он отправился в «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

Таким образом, в «Краснодаре» сложилась парадоксальная ситуация — перед сезоном в атаке наигрывалась одна связка, а с возвращением Кордобы всё пришлось ломать и ремонтировать по ходу сезона. Скорее всего, с этим связаны проблемы с созданием и реализацией. Пока хозяева забивают мячи в основном за счёт индивидуальных действий отдельных исполнителей, а не после чётко разыгранных комбинаций.

С другой стороны, нет особых претензий к оборонительной линии, которую возглавляет талантливый голкипер Матвей Сафонов. После нескольких оплошностей в 1-м туре в противостоянии с воронежским «Факелом» защита чёрно-зелёных действует стабильно. Семь пропущенных мячей за пять матчей — средний результат, но есть положительная динамика в игре. Скорее всего, «Оренбургу» будет сложно найти брешь в обороне «Краснодара».

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После первых встреч в РПЛ чешский наставник «Оренбурга» Марцел Личка оценил бесперспективность атакующей тактической схемы своей команды. Обладающие опытом и более мастеровитым составом оппоненты легко ловили раскрывшихся оренбуржцев на контратаках, что в итоге привело к 10 пропущенным мячам по итогам пяти туров. Необходимо было срочно принимать меры, и тренерский штаб пересмотрел подход к тактическому построению.

В игре минувшего тура с «Торпедо», которая завершилось победой «Оренбурга» с минимальным счётом 1:0, публике предстала совершенно другая команда. Гости выпустили на поле больше полузащитников с оборонительными функциями и действовали гораздо строже. Защитники при любых попытках прессинга без раздумий выносили мяч вперёд или в аут, что позволило полностью лишить контратак автозаводцев. Обратим внимание на изменение стиля игры команды.

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В итоговом протоколе встречи значится 30 ударов по воротам, которые нанесли футболисты «Оренбурга». Из них только пять попали в створ. Весьма вероятно, что игроки получили указание тренерского штаба доводить до удара каждую атаку, чтобы исключить потерю мяча и возможность получить контратаку на свои ворота. Нужно учесть, что нападение «Оренбурга» пока не освоилось в новых условиях и не слишком опасно для соперников уровня «Краснодара».

История очных противостояний состоит из восьми битв. Один матч выиграл «Оренбург», в четырёх играх арбитр зафиксировал ничейный исход, и три победы записали в актив краснодарцы. В июне 2020 года «Оренбургу» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3 за нарушение регламента соревнований. Разница забитых мячей пока в пользу «быков» — 14:10.

После нестабильных результатов первых туров будущие соперники сделали акцент на оборону собственных ворот. «Краснодар» за счёт более высокого уровня футболистов быстрее нашёл необходимый баланс, а вот «Оренбургу» предстоит ещё выявить оптимальные сочетания на поле. Стоит предположить, что за счёт индивидуального мастерства игроков «быки» сумеют взять верх и не пропустить. На наш взгляд, стоит присмотреться к ставке «П1 и тотал меньше 2.5 гола» за коэффициент 4.60.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Оренбург» 21 августа 2022 года

Команды неудачно стартовали в текущем первенстве РПЛ. Предсезонные расклады не сработали, и соперники вынуждены на ходу менять игровой стиль. Акцент на оборону позволил обезопасить собственные ворота, но снизил атакующий потенциал. Весьма вероятно, что за счёт высокого индивидуального мастерства «Краснодар» возьмёт верх над «Оренбургом» в матче с одним или двумя забитыми мячами.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 4.60.

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