Оздоев и Пирло в Турции, подвиги Хвичи в Серии А, ЦСКА — «Ахмат»: что смотреть 21 августа

Последний месяц лета выходит на финишную прямую, скоро осень. Уже полностью вернулся топовый европейский футбол. Клубы КХЛ с помощью товарищеских игр и дружеских турниров готовятся к старту нового сезона, а теннисные состязания гремят вовсю. Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 21 августа.

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На что ставить в футболе 21 августа

Программу 6-го тура РПЛ закроют сразу три матча. ЦСКА после поражения от «Зенита» в прошлом туре примет на «ВЭБ Арене» грозный «Ахмат». Начало запланировано на 15:00 мск. Пока у Владимира Федотова получается лучше играть при армейских болельщиках: дома три победы из трёх, а на выезде — одно очко из шести возможных.

Кроме того, можно будет посмотреть встречу «Зенита» и московского «Торпедо» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, которая стартует в 17:30 мск. Закроет программу 6-го тура Российской Премьер-Лиги противостояние «Краснодара» и «Оренбурга». Игра пройдёт в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



В Италии, где стартовал 2-й тур, не менее жарко. Сегодня следим за новыми подвигами Хвичи Кварацхелии. В прошлом туре экс-игрок казанского «Рубина» отметился голом в ворота «Вероны». Теперь его «Наполи» примет новичка лиги «Монцу». Начало — в 19:30 мск. Также не стоит проходить мимо противостояния «Аталанты» и «Милана», которое стартует в 21:45 мск.

Во Франции ждёт битва оживающего под руководством Паулу Фонсеки «Лилля» и привычно грозно-звёздного «ПСЖ», которым так удачно начал управлять опытный Кристоф Галтье. Кажется, конфликты, связанные с фигурой Килиана Мбаппе, удалось урегулировать. Во всяком случае, пока это не мешает выигрывать и много забивать. Начало — в 21:45 мск.

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Помимо этого, продолжаем смотреть за приключениями россиян за рубежом. Магомеду Оздоеву посчастливилось перейти в турецкий «Фатих Карагюмрюк», который тренирует Андреа Пирло. Там же играет небезызвестный отечественным фанатам Ахмед Муса. Дебютную игру яркая троица провалила, а сегодня встретится с крепким «Бешикташем». Начало — в 21:45 мск.

На что ставить в теннисе 21 августа

Минувшей ночью Даниил Медведев и Кэмерон Норри потерпели поражения в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати, США. Сегодня в финале встретятся грек Стефанос Циципас и хорват Борна Чорич. Начало заключительного противостояния престижного соревнования состоится не ранее 23:30 мск.



Также обращаем внимание на женский финал в Цинциннати. Важнейшие турнирные очки разыграют Каролин Гарсия и Петра Квитова. Начало — не ранее 21:00 мск. Ранее француженка обыграла в полуфинале Арину Соболенко из Беларуси, а чешская спортсменка разделалась с американкой Мэдисон Кис.

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