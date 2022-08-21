«Фенербахче» — «Адана Демирспор». Артём Дзюба и Марио Балотелли подведут Массимо Карреру

22 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фенербахче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Адана Демирспор» оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются тоже за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Фенербахче» — «Адана Демирспор» 22 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Фенербахче» — «Адана Демирспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Адана Демирспор» (22.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. На 22 августа запланированы три встречи 3-го тура турецкой Суперлиги. В самой поздней из них на стадионе «Улкер» в Стамбуле померяются силами «Фенербахче» и «Адана Демирспор». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Первую половину минувшего сезона «Фенербахче» провёл не лучшим образом. Но затем главным тренером команды стал Исмаил Картал. Под его руководством «жёлтые канарейки» провели 18 встреч в чемпионате Турции. За этот период они потерпели лишь одно поражение от «Истанбул Башакшехир» (0:1), а также пять раз сыграли вничью. В остальных матчах одержали результативные победы.

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По итогам розыгрыша соревнования жёлто-тёмно-синие заняли второе место. При этом за 38 туров турецкой Суперлиги они наклепали 73 гола — больше всех. Текущий розыгрыш чемпионата Турции под руководством нового главного тренера Жорже Жезуша «жёлтые канарейки» начали не менее впечатляюще.



В противостоянии 1-го тура первенства сыграли вничью с «Умраниеспором» (3:3), а в матче 2-го тура крупно обыграли «Касымпашу» (6:0). В недавней квалификации Лиги чемпионов клуб из Стамбула выступил не так здорово. Во втором квалификационном раунде турнира он уступил киевскому «Динамо» Мирчи Луческу.

Впрочем, стоит отдать должное оппоненту и отметить, что немалую часть ответного матча «Фенербахче» провёл в меньшинстве. Зато в Лиге Европы клуб пока преуспевает. В третьем квалификационном раунде соревнования он обыграл «Словацко» (по сумме двух матчей 4:1), а в первом матче раунда плей-офф одолел «Аустрию В» (2:0) на выезде.

«Адана Демирспор» в течение всего минувшего сезона выступал под руководством Винченцо Монтеллы, ранее работавшего в «Фиорентине», «Сампдории», «Милане» и «Севилье». В Италии наставник провёл несколько классных сезонов. В одним из них даже сумел выиграть Кубок Италии с «россонери». Однако последние несколько лет складываются для тренера отнюдь не лучшим образом.

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По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Турции подопечные Монтеллы, несмотря на старания Марио Балотелли, заняли лишь 10-е место. Причём за последние 12 туров соревнования одержали только три победы — над «Истанбулом Башакшехир» (2:1), «Алтаем» (3:1) и «Гёзтепе» (7:0). Также команда из Аданы добыла две ничьих, а в остальных встречах потерпела поражения.



Текущий розыгрыш турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» начал лучше. В матчах 1-го и 2-го туров турнира обыграл «Гиресунспор» (3:2) и «Сивасспор» (3:0) соответственно. Впрочем, уровень оппонентов был совсем невелик. «Гиресунспор», к слову, закончил минувший сезон неподалёку от зоны вылета во второй по значимости дивизион Турции — на 16-м месте.



Как бы там ни было, недавно к дружине из Аданы присоединился экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Спортивный директор «Адана Демирспор» заявил о том, что Винченцо Монтелла доволен физической формой форварда. Похоже, Дзюба не напрасно тренировался с казанским «Рубином» Леонида Слуцкого некоторое время. Впрочем, выводы делать, на наш взгляд, пока рано.

В одном из интервью экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера предположил, что связка Балотелли и Дзюбы будет одной из самых забивных и интересных в чемпионате Турции. Пока в это верится с трудом. Суть в том, что 33-летний россиянин пропустил предсезонку и первые два тура турецкой Суперлиги. На адаптацию в новом коллективе у него наверняка уйдёт немало времени.

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Фаворитом грядущего матча, на наш взгляд, выглядит «Фенербахче». «Жёлтые канарейки» провели на порядок больше официальных матчей в текущем сезоне, а значит, подходят к противостоянию в лучшем тонусе. Кроме того, встреча состоится на их домашнем стадионе в Стамбуле. Думаем, можно взять П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.23.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» — «Адана Демирспор» 22 августа 2022 года

«Фенербахче» очень здорово финишировал в минувшем розыгрыше чемпионата Турции и не менее здорово начал текущий, порадовав результативностью. При этом клуб из Стамбула успел помериться силами с мощными оппонентами на евроарене. Думается, ему удастся обыграть на домашнем стадионе «Адана Демирспор», который возглавляет Винченцо Монтелла. Тренерская карьера итальянца, похоже, угодила в чёрную полосу. Даже имея в наличие Марио Балотелли, он не сумел финишировать в топ-9 турецкой Суперлиги в прошлом сезоне. Думается, хозяева одержат верх и вновь забьют много.

Ставка: победа «Фенербахче» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.23.

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