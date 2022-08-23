«Динамо» Минск — «Адмирал». Это не Мичкова ломать! Белорусский клуб будет удивлён

24 августа состоится товарищеский матч «Динамо» Минск — «Адмирал». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.63, а успех «Адмирала» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Динамо» Минск — «Адмирал» 24 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Динамо» Минск — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.33. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Гол на первой минуте встречи идёт с коэффициентом 12.00.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Динамо» Минск — «Адмирал» Владивосток (24.08.2022)

На 24 августа в российском хоккее запланированы сразу две товарищеские встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта и «Адмирала» Леонида Тамбиева из Владивостока. Игра пройдёт на льду «Минск-Арены» в Беларуси, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Минское «Динамо» на предсезонке пошумело на Sochi Hockey Open, но со знаком «минус». Выиграло две встречи из пяти, а Алексей Емелин особенно выделился. Сперва проверил лётную годность Никишина из СКА, затем провёл силовой приём на Матвее Мичкове. Молодой игрок выбыл на две недели, хотя Емелин не шёл на прямой контакт.

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Зато после турнира была товарищеская встреча с московским ЦСКА, который недавно вышел из отпуска (6:1). Здесь же Крэйг Вудкрофт удивил многих, в том числе и букмекеров. Павел Варфоломеев отметился дублем. Это уже совсем другой уровень игры. Правда, радоваться сильно не стоит. По-прежнему есть над чем поработать.



Усиление было в виде Ника Меркли, выступавшего в прошлом сезоне за «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ, а также аренда Дмитрия Соколова из «Авангарда». Плюс пришёл уже упомянутый Алексей Емелин. Всё это должно дать рывок в новом сезоне, но пока же команда выглядит хорошим середнячком. Хотя выход в плей-офф вполне по силам.

«Адмирал» тоже провёл пять встреч на Sochi Hockey Open и выиграл лишь две из них. Сперва была победа над хозяевами турнира «Сочи» (4:2), затем — над сборной Россией U25 (3:1). Последняя игра была с «Авангардом» (2:3). Матч получился принципиальным для омичей. Они шли за кубком с новым тренером. До этого же дальневосточники встречались с минским «Динамо» (0:2).

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У клуба были очень неплохие подписания в межсезонье. В виде бронзового призёра Олимпиады — словацкого нападающего Михала Криштофа. Также команда из Владивостока подписала чешского нападающего Рудольфа Червены, выступавшего за рижское «Динамо». Плюс подписан защитник из системы «Оттавы» Колби Уильямс. И это ещё не весь список.



Так что легионеров в «Адмирале» теперь хватает. Хотя на Sochi Hockey Open результаты были, мягко говоря, не совсем выразительные, как, впрочем, и у хозяев предстоящего матча. При этом история насчитывает 18 личных встреч. Из которых 12 побед на счету владивостокской дружины и лишь шесть побед у минчан.



Преимущество неплохое, вот только последний матч остался за белорусским клубом, который тоже имеет неплохое усиление. Потому, на наш взгляд, будет интересно. Тонус и сыгранность у команд есть, особых проблем же по составам нет. А за последние 10 игр лишь раз тотал был ниже четырёх шайб. Вполне оппоненты могут снова показать голевой матч.

Хотя мы бы перестраховались. Дело в том, что обе команды последние матчи играли 14 августа, делали работу над ошибками. Потому выделить фаворита в этом противостоянии трудно. Мы бы остановились на ставке «тотал больше 5 шайб» за 1.78. У команд хорошая результативность и достаточно мастеровитых игроков, в том числе легионеров. Так что с созиданием моментов проблем возникнуть не должно.

«Динамо» Минск — «Адмирал»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 24 августа 2022 года

Соперники уже встречались на Sochi Hockey Open. «Адмирал» хорошо усилился в межсезонье и уже сделал работу над ошибками. Тонус и сыгранность в порядке, как, впрочем, и у минчан. Плюс забивать соперники друг другу любят, статистика не соврёт. Обе команды на бумаге выглядят отменно. И в тоже время перестраховаться стоит. Забивать в командах есть кому, потому остановимся на «тотал больше 5 шайб».



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.78.

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