«Барыс» — «Автомобилист». Андрей Скабелка вернёт любовь казахстанских болельщиков

24 августа состоится товарищеский матч «Барыс» — «Автомобилист». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех казахстанцев оценён экспертами в 2.85. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка губернатора Челябинской области «Барыс» — «Автомобилист» 24 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Барыс» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а на «обе забьют» во втором периоде — с коэффициентом 2.33.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Барыс» Нур-Султан — «Автомобилист» Екатеринбург (24.08.2022)

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует меньше чем через месяц, обратим внимание на матч товарищеского турнира — Кубка губернатора Челябинской области. 24 августа в Челябинске померяются силами «Барыс» из Нур-Султана и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

По итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки «Барыс» занял восьмое место в Восточной конференции. А из Кубка Гагарина он вылетел в первом же раунде, уступив магнитогорскому «Металлургу». Результаты весьма противоречивы. Дабы их улучшить, руководство клуба приняло решение о смене наставника.



Юрия Михайлиса на посту главного тренера заменил Андрей Скабелка. Ранее белорусский специалист уже руководил командой из Нур-Султана. Вместе с ним казахстанцы дважды выигрывали дивизион Чернышёва и дважды пробирались в полуфинал Восточной конференции.

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Вновь возглавив «Барыс», Скабелка столкнулся с некоторыми проблемами. Дело в том, что команду в межсезонье покинули легионеры и Роман Старченко, выступавший за «Барыс» целых 14 лет. Тренеру необходимо было найти замены ушедшим хоккеистам, а также постараться как можно лучше укомплектовать состав.

Дабы выполнить эту задачу, он совместно с боссами «Барыса» пригласил на просмотр нескольких перспективных российских хоккеистов. В результате с некоторыми из них клуб из Нур-Султана заключил полноценные контракты. Однако это вызвало негодование у болельщиков казахстанской команды.



Они даже создали петицию с требованием об отставке руководства. Поклонники казахстанского коллектива заявили, что из-за приобретения россиян «Барыс» превращается из базового клуба сборной Казахстана в своего рода филиал российского клуба. Ведь для талантливых казахстанцев попросту не остаётся места в составе.

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Тем не менее обновлённый коллектив показал себя очень здорово в предсезонном турнире — Кубке президента Республики Казахстан. За три товарищеские встречи он потерпел лишь одно поражение, как раз от «Автомобилиста» (3:4 ОТ). Верх взял над «Нефтехимиком» (3:0) и крепким магнитогорским «Металлургом» (3:2).

После победы над «Магниткой» Андрей Скабелка отметил, что его команде принципиально важно побеждать в каждом матче. Нынешний наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин придерживается иной политики. В товарищеских встречах он уделяет больше внимания сыгранности, игре в неравных составах и тактике.

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Заварухин стал главным тренером «Авто» в середине прошлого сезона. Под его руководством екатеринбуржцы провели 11 встреч в регулярке. За этот период добыли лишь четыре победы — над «Спартаком» (3:1), «Адмиралом» (2:1), «Локомотивом» (2:0) и «Северсталью» (5:2). В остальных матчах они потерпели поражения, в том числе от московского «Динамо» (1:7), «Ак Барса» (1:5) и как раз «Барыса» (0:2).

Из-за неудач «Автомобилист» занял только девятое место в Восточной конференции и упустил возможность попасть в плей-офф НХЛ. После этого клуб лишился легионеров и нескольких качественных игроков — Сергея Шумакова и Станислава Бочарова. В межсезонье ему удалось приобрести только 36-летнего Сергея Широкова.



За семь товарищеских матчей претерпевшие кадровые изменения уральцы одержали только четыре победы. Помимо «Барыса», им удалось обыграть «Салават Юлаев» (2:1), для которого встреча стала первой в межсезонье, «Амур» (2:0) и «Металлург» (5:4 ОТ). Поражения екатеринбуржцы потерпели от «Трактора» (2:4), всё того же «Металлурга» (1:2) и «Нефтехимика» (3:4 по буллитам).



В целом «Авто» оставил после себя не худшие впечатления. Видно, что у Заварухина имеется план, к реализации которого он постепенно продвигается. Хоккей уральцев уже не выглядит таким безнадёжным, как в конце минувшего сезона. Однако поражение, хоть и по буллитам, от ужасно проводящего предсезонку из-за ухода легионеров «Нефтехимика» очень настораживает.

Проверим 1Х за коэффициент 1.76. В ранее упомянутом товарищеском матче «Автомобилист» оказался сильнее. Но нельзя не заметить, что та встреча была первой для казахстанцев после длительного перерыва. Причём они сумели дать достойный отпор и довести дело до овертайма. Думается, в этот раз тоже не уступят в основное время. В последних пяти очных встречах было именно так.

«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч Кубка губернатора Челябинской области 24 августа 2022 года

Безусловно, выводы делать рано. Но похоже, что «Барыс» не напрасно произвёл смену наставника. Андрей Скабелка здорово скомпоновал состав в межсезонье и выиграл с ним Кубок президента Республики Казахстан. Полагаем, он сумеет оправдать трансферы российских хоккеистов. «Автомобилист» постепенно встаёт в колею успеха и прогрессирует. Но пока результаты Николая Заварухина не внушают доверия. Конец прошлого сезона и недавнее поражение от «Нефтехимика» заставляют сомневаться в успехе его подопечных. Номинальные хозяева выглядят немного предпочтительнее.



Ставка: «Барыс» не проиграет в основное время за коэффициент 1.76.

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