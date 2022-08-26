«Ювентус» — «Рома». Жозе Моуринью сделает «старой синьоре» ещё больнее

27 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех римлян оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Рома» 27 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Ювентус» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» (27.08.2022)

Позади матчи первого раунда Кубка Италии, а также первые два тура Серии А. На 27 августа запланированы четыре встречи 3-го тура чемпионата Италии. В одной из них на стадионе «Альянц» в Турине померяются силами местный «Ювентус» и «Рома». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Этим летом «Ювентус» лишился огромного количества важных игроков. По различным причинам покинули клуб Маттейс де Лигт, Джорджо Кьеллини, Пауло Дибала, Альваро Мората и Федерико Бернардески. На замену им «старая синьора» приобрела Поля Погба, Анхеля Ди Марию, Филипа Костича, Глейсона Бремера и совсем недавно Аркадиуша Милика.



Качество состава «Ювентуса» просело. Предсезонку клуб провёл не лучшим образом. За четыре товарищеские встречи «бьянконери» одержали только одну победу над скромной «Гвадалахарой» (2:0). Также сыграли вничью с «Барселоной» (2:2) и потерпели два поражения от мадридского «Реала» (0:2) и «Атлетико» (0:4).

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Несмотря на выбывание из строя новичка Поля Погба на длительный срок из-за травмы, в матче 1-го тура чемпионата Италии подопечные Массимилиано Аллегри одержали разгромную победу над «Сассуоло» (3:0). Но затем получил повреждение и ещё один новобранец «Юве» — Анхель Ди Мария.

Без Ди Марии «старая синьора» не сумела обыграть аутсайдера Серии А «Сампдорию» (0:0) в матче 2-го тура нынешнего розыгрыша чемпионата Италии. После встречи бывший известный нападающий Антонио Кассано раскритиковал «Ювентус». Он отметил, что на фоне туринцев «Сампдория» выглядела как «Барселона». Кем же тогда будет выглядеть «Рома» Жозе Моуринью?



Команда из Рима этим летом сохранила почти весь основной костяк и здорово усилилась, заключив контракты как раз с Пауло Дибалой, Жоржиньо Вейналдумом, Неманьей Матичем и Зеки Челиком. Также в ближайшее время к «волкам» присоединится Андреа Белотти. Ради того, чтобы выступать под руководством Жозе Моуринью, форвард отказался от более выгодных предложений из Турции и Франции.

Получив в подспорье ряд классных игроков, выигравший в прошлом сезоне Лигу конференций с «Ромой» Жозе Моуринью взялся за дело. За шесть товарищеских матчей его подопечные потерпели лишь одно поражение с минимальным перевесом — от лиссабонского «Спортинга» (2:3). Также они сыграли вничью с «Ниццей» (1:1), а в остальных играх одержали победы. В том числе над «Тоттенхэмом» Антонио Конте (1:0).



В чемпионате Италии римляне стартовали ничуть не хуже. В противостояниях 1-го и 2-го туров соревнования они обыграли «Салернитану» (1:0) и «Кремонезе» (тоже 1:0). Понятно, что уровень оппонентов был совсем невелик. Однако хорошие результаты не могут не поднимать настроение, причём как игрокам и Моуринью, так и поклонникам «джаллоросси».



К слову, по понятным причинам Моуринью стал любимцем местной публики. Наставника теперь очень тепло приветствуют в Риме. Также, как мы помним, фанаты «Ромы» устроили потрясающий приём Пауло Дибале. Всё это к тому, что атмосфера в римском коллективе на данный момент царит потрясающая. А это немаловажно.

Эмоциональный фон «старой синьоры» далеко не так хорош, как у «волков». А теперь, когда у клубов примерно одинаковое количество ресурсов, римляне выглядят даже немного предпочтительнее туринцев. Потому хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.07.

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Моуринью и Аллегри славятся умением сыграть от обороны. Даже когда у их команд всё плохо и не идёт игра, они способны добыть неплохой результат, попросту высушив матч. Потому большого количества голов не ждём. Минимальная победа гостей или нерезультативная ничья здесь вполне могут быть.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Рома» 27 августа 2022 года

Кадровые потери крайне негативно отразились на «Ювентусе». Он плохо провёл предсезонку, а недавно не смог обыграть даже «Сампдорию». «Рома» же мощно усилилась летом, здорово проявила себя в товарищеских матчах и добыла победы в первых двух турах текущего розыгрыша Серии А. Она наверняка пребывает на моральном подъёме. Думается, римляне как минимум не проиграют. При этом много голов не ждём, так как Моуринью и Аллегри не из тех, кто предпочитает открытый футбол.



Ставка: «Рома» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.07.

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