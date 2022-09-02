СКА — «Салават Юлаев». Вячеслав Фетисов не ошибся

3 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.74, а успех «Салавата» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Салават Юлаев» 3 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Салават Юлаев» Уфа (03.09.2022)

На 3 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу шесть встреч третьего дня регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию петербургского СКА и уфимского «Салавата Юлаева». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

СКА в предсезонке успел провести девять товарищеских матчей. Под руководством Романа Ротенберга клуб проиграл лишь дважды в противостояниях с «Авангардом» – сперва на Sochi Hockey Open (1:3), а затем на турнире имени Пучкова (2:3). При этом петербуржцы одолели «Сибирь» (4:2) на турнире имени Пучкова и минское «Динамо» (4:1) на соревнованиях в Сочи.

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Соперники отлично усилились в межсезонье. При этом и сам СКА неплохо поработал на трансферном рынке. Клуб подписал чешского нападающего Дмитрия Яшкина из «Аризоны». В сезоне-2020/2021 он играл за «Динамо» и забил 38 голов, став лучшим по этому показателю в клубе. Теперь будет доказывать класс в СКА с капитанской нашивкой.



Плюс стан СКА пополнил защитник «Йокерита» Алекс Грант, а также из «Торпедо» перешёл Дамир Жафяров. В прошлом сезоне за нижегородцев хоккеист сыграл 47 матчей, набрав 45 очков. Показатель отменный. Впрочем, у петербуржцев и хороший тренерский состав. Роману Ротенбергу помогают Сергей Зубов и Евгений Корешков, оба — титулованные звёздные хоккеисты, с огромным опытом. Для СКА это положительный момент.

«Салават Юлаев» в межсезонье провёл восемь встреч, из них — шесть на двух предсезонных соревнованиях. Выиграл лишь в трёх матчах на домашнем турнире – на Кубке Республики Башкортостан. Подопечные Виктора Козлова победили «Динамо» и «Локомотив» (оба 2:1), а также «Северсталь» (5:2). Вроде неплохо, если бы не пять поражений.



При этом уфимцы в межсезонье усилились канадским защитником Райаном Мёрфи из «Детройта», а также форвардом Александром Хмелевски из «Сан-Хосе», который решил перезагрузить карьеру в КХЛ. Более громких переходов у команды не было. Костяк в целом сохранился прежним, а ушли финские легионеры и Томи Лямся.

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Теперь уфимцы не смогут порадовать своей лучшей тройкой нападения, а Виктору Козлову придётся выкладываться на максимум. Хотя и статистика встреч «Салавата» и СКА интересная — всего насчитывается 35 баталий, где 17 побед у петербуржцев, а уфимцы довольствуются 18 викториями. Вполне неплохо.



Однако сейчас состав гостей явно уступает СКА, уже нет той былой мощи, не хватает опытных и матёрых хоккеистов. Поэтому хозяева в этом противостоянии фавориты. Мы бы рассмотрели победу СКА через тотал больше 4.5 шайбы за 2.28. За 10 последних очных встреч лишь раз тотал матча был ниже четырёх шайб. Статистика подтверждает наш выбор.



Можно рассмотреть ставку на победу СКА с форой (-1) за 1.93. Зачастую хозяева побеждали с гандикапом в одну-две шайбы. Было это во времена лучшей тройки в составе «Салавата Юлаева». Сейчас же гости в игровом плане явно стали слабее. Нет уже былой уверенности в составе. Поэтому, думается, такая ставка имеет место быть.

СКА — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 сентября 2022 года

СКА отменно провёл предсезонку, хорошо усилился легионерами и не только, а также теперь у Романа Ротенберга хорошие учителя под боком. Уфимцы же после потери легионеров и ухода Томи Лямся пока выглядят невыразительно. Соперник по первому матчу в сезоне силён и получит поддержку дома. Плюс команды зачастую играют с высоким тоталом, потому проверим ставку на победу хозяев через тотал больше.



Ставка: победа СКА + тотал больше 4.5 шайбы за 2.28.

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