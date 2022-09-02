«Динамо» — «Ак Барс». Шипачёв и Войнов сделают больно бело-голубым, а Знарок будет рад

3 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Ак Барс». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех «Динамо» по итогам 60 минут эксперты оценили в 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Ак Барс» 3 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол на первой минуте встречи можно с коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Ак Барс» Казань (03.09.2022)

На 3 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу шесть встреч третьего дня регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию московского «Динамо» и казанского «Ак Барса». Матч пройдёт на льду «ВТБ Арены» в Москве, первое вбрасывание состоится в 13:00 мск.

Бело-голубые в межсезонье потеряли своих главных звёзд. Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов перешли в казанский клуб. Так что этот матч будет явной проверкой. В особенности для Алексея Кудашова, а также состава, который без звёздных хоккеистов в предсезонке выиграл лишь четыре из 11 встреч.

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Стоит отметить, что победа над проблемным «Витязем» (2:0) и «Спартаком» (4:2) — это далеко не предел мечтаний. «Динамо» одержало верх над ЦСКА в Кубке мэра Москвы (2:1). Уже второй год кряду Кудашов оставляет Фёдорова не у дел в этом турнире. Снова выходит на первый план подготовка оппонента. На тот момент армейцы сыграли лишь две игры.



Да и похвастаться громкими трансферами бело-голубые не могут. Однако стоит выделить подписание голкипера Ильи Коновалова из «Ойлерз» взамен ушедшему Александру Ерёменко. Плюс есть Якоб Лилья и Джордан Уил, которые уже потихоньку освоились и отметились результативными действиями. Это приятно, но посмотрим, что будет в регулярке.

«Ак Барс» в предсезонке провёл восемь товарищеских игр и добыл шесть побед. Всё благодаря Олегу Знарку, у которого в обойме, как уже было сказано, теперь есть Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов. Плюс Александр Радулов решил вернуться в КХЛ. Эта троица явно захочет пошуметь в сезоне. Опыта и мастерства хватит на целую команду.

Нельзя забывать про Дмитрия Кагарлицкого, Александра Хованова, Дмитрия Воронкова и других не менее знаменитых игроков. Оттого и такие хорошие результаты. Кажется, казанцы планируют потягаться за лидирующую строчку в Восточной конференции. Состав на бумаге просто отменный, даже СКА наверняка кусает локти.

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Поэтому молодёжь и малая часть легионеров у бело-голубых не может соперничать с настолько сильным оппонентом. При этом статистика очных встреч насчитывает 40 баталий, 19 побед у «Динамо» и 21 – у «Ак Барса». По этим показателям определить фаворита невозможно – клубы почти равны. Сейчас же карты сложились так, что Алексею Кудашову попросту нечего противопоставить оппонету.

При этом из последних 10 встреч тотал матчей лишь в трёх был ниже четырёх шайб. Плюс за последние пять игр в межсезонье соперники забросили на двоих 33 шайбы. Это впечатляет, но казанцы в этом плане превосходят москвичей. Состав более мастеровитый и опытный. Потому, на наш взгляд, у гостей намного больше шансов на успех.



Мы бы рассмотрели ставку на победу «Ак Барса» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.34. Коэффициент отличный. Олег Знарок вряд ли захочет начинать сезон с поражения. У Алексея Кудашова же пока не ладится, победы были только над проблемными или слабыми командами. Явная нехватка опыта и мастеров сильно подкосила уровень «Динамо».

Даже фактор игры на своём льду не станет преимуществом для бело-голубых. Поддержка трибун будет, но по силе колоссальный перевес у казанцев. Думается, они будут в этом сезоне в лидерах не только Востока, но и сводной таблицы. Алексей Кудашов же с такой игрой наверняка будет середнячком Запада, конкуренция там приличная вырисовывается.

«Динамо» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 сентября 2022 года

«Ак Барс» с Олегом Знарком и звёздной троицей отменно прошёл предсезонку. Алексей Кудашов, потеряв главных лидеров, с молодёжкой пока не может показывать приличные результаты. Не хватает опыта и мастерства. При этом зачастую очные встречи соперников получались верховыми, плюс проблемы москвичей намекают на ставку на тотал больше с победой гостей. Казанцы подняли планку на этот сезон, а москвичи заметно сбавили.



Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.34.

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