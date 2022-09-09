Экспресс на РПЛ с коэффициентом 7.50: Смолов в огне, «Химки» на дне

9 сентября стартует 9-й тур РПЛ. Представляем вашему вниманию экспресс из ставок на три игры чемпионата России. Ставим на голы!

Прогнозы на главные матчи дня — здесь.

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» 9 сентября

«Динамо» в классной форме и не сбавляет темпа. Команда идёт с восемью играми без поражений, четыре раза закончив матчи ничейным результатом и столько же победой. Бело-синие стремятся к качественному футболу, стараются сохранить ворота на замке. С учётом всех кадровых потерь, отсутствие поражений в восьми турах — это мощно.

Счёт на табло обязательно будет крупным – слишком много фактов указывает на это. Южане играют при своих трибунах, у них нет надёжной защиты, но есть Нобоа – мастер создания опасных моментов и голов. Добавим к этому немного истории: в прошлом сезоне команды в очной встрече разыгрывали второе место РПЛ. «Динамо» рассчитывало на серебро, но проиграло в одну калитку.

Спорт в жизни Елизаветы II: болела за «Арсенал» и занималась конным спортом.

В «Динамо» футболисты рвутся взять реванш, Захаряном интересуются топовые европейские клубы, и он должен проявлять себя, а также поправился бомбардир – Смолов. Тюкавин и вовсе великолепен — получил шанс и забивает, забивает, забивает. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.71.

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Пари НН» 10 сентября

«Ахмат» после домашнего поражения от самарских «Крыльев Советов» словно очнулся. Сперва грозненцы разделались в кубковом противостоянии с «Оренбургом» 3:1, а затем пустили под откос «Локомотив» 2:1. Причём железнодорожников футболисты «Ахмата» обыграли на выезде.

В последних встречах футболисты «Ахмата» уверенно действуют в атаке, существенно повысив процент реализации опасных моментов. Хозяева умело атакуют, задействуя фланги. Кроме того, грозненцы традиционно опасны на угловых и штрафных.

Темников: в «Торпедо» человек смотрит футбол с вертолёта и решает, кого брать.

«Пари НН» нашёл свою игру и идёт без поражений уже четыре матча. Гости обыграли «Урал», «Локомотив» и «Факел», а с «Динамо» сыграли вничью 2:2. Подопечные Михаила Галактионова существенно поправили свои дела в чемпионате. Гости выбрались из подвала турнирной таблицы и расположились на 11-й строчке с 9 очками.

В пяти последних официальных матчах «Ахмата» забито минимум три мяча. «Пари НН» тоже старается не сидеть у своих ворот и действовать смелее. Пожалуй, голы тут будут. Рекомендуем изучить ставку «тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.92.

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» 10 сентября

Команда из «Самары» совсем недалеко ушла от «Химок» в плане набора очков, но сейчас с учётом формы выглядит гораздо мощнее. Пока «Крылья» стараются цепляться за очки, «Химки» сливают всем и практически без шансов.

Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина.

Будь тренером хоть Юран, хоть Писарев или Гогниев, команда решает какие-то свои вопросы, при которых футбол уходит на второй план. В итоге команда с хорошим потенциалом болтается в нижней части турнирной таблицы и будет бороться за выживание.

В прошлом сезоне команды обменялись уверенными домашними победами. «Химки» дома забили сопернику два безответных мяча, но в гостях пропустили четыре, хоть и забили первыми, отличился Максим Глушенков.

«Крылья Советов» выглядят неуступчивой командой, которая пока проигрывала только топам вроде «Зенита», «Спартака» или «Динамо». В матчах с равными или уступающими соперниками самарцы стараются рассчитывать на очки, и зачастую у них это получается.

Свои две единственные победы в чемпионате «Крылья Советов» добыли в гостевых матчах и сейчас могут добавить к ним третью. Тут не столько сильны сами «Крылья», сколько слаб их соперник. Ставим на победу «Крыльев» за 2.28.

Экспресс на матчи 9-го тура чемпионата России

Ставка 1: ТБ 2.5 гола в матче «Сочи» – «Динамо» за 1.71.

Ставка 2: ТБ 2.5 гола в матче «Ахмат» — «Пари НН» за 1.92.

Ставка 3: победа «Крыльев Советов» в матче с «Химками» за 2.28.

Общий коэффициент: 1.71 Х 1.92 Х 2.28 = 7.49.

Ещё больше экспрессов на главные матчи дня — здесь.