«Северсталь» — СКА. Андрей Разин прервёт серию Романа Ротенберга

12 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.01, а успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — СКА 12 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Северсталь» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.20. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» Череповец — СКА Санкт-Петербург (12.09.2022)

На 12 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию череповецкой «Северстали» и петербургского СКА. Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Северсталь» начала сезон весьма неплохо. У команды три победы в четырёх встречах. Единственное поражение клуб потерпел на выезде в Екатеринбурге от «Автомобилиста» (3:4). После была боевая победа над «Металлургом» (4:3 ОТ). Андрей Разин проигрывал 0:3 после второго периода, но сумел перевернуть игру с ног на голову.

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Героем матча тогда стал Александр Петунин, который сперва сравнял счёт в матче за 56 секунд до конца матча, а в овертайме забросил победную шайбу, оформив дубль. Накануне же «Северсталь» принимала ЦСКА (4:1). И здесь всё решилось снова в третьем периоде. Хозяева вели к тому времени со счётом 2:1 и сумели ещё дважды огорчить оппонента.



СКА тоже отменно начал сезон с четырёх домашних побед. Накануне обыграл московское «Динамо» (4:1), которое ранее доставляло в Санкт-Петербурге большие проблемы. До этого петербуржцы разобрались с омским «Авангардом» (4:1). И снова отменная результативность. Впрочем, у Романа Ротенберга хорошие учителя и по составу есть звёзды, плюс скамейка запасных позволяет разгуляться.

Однако у Романа Ротенберга это будет первый выездной матч в этом сезоне. А дома уже всё было привычно, в особенности поддержка трибун. Да и соперник по встрече сейчас в хорошей форме. СКА лидирует с восемью баллами, а «Северсталь» пятая с шестью очками в Западной конференции.

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Так что Андрей Разин настроен на победу, а в его молодом составе нет серьёзных проблем, и даже тандем голкиперов Подъяпольский – Шугаев очень схож с петербургским Самонов – Николаев. Однако гости пропустили в два раза меньше, чем хозяева. Статистика заброшенных и пропущенных у СКА – 14-5, а у «Северстали» – 15-10. Зато с результативностью проблем нет ни у одной из команд.

Как раз в составе СКА на данный момент лучший бомбардир – Александр Никишин с голом и пятью передачами за четыре матча. У «Северстали» Кирилл Пилипенко с шестью ассистами. Лучшими снайперами у череповчан являются Даниил Вовченко и Александр Петунин с тремя шайбами. У СКА Марат Хайруллин с пятью результативными действиями в четырёх матчах. Отменные показатели!



Плюс статистика очных встреч всё-таки за СКА. За 50 баталий 39 побед у красно-синих и лишь 11 – у «Северстали». Плюс за последние пять очных встреч в Череповце гости побеждали четырежды. Однако не стоит сбрасывать со счетов хозяев. Они одолели ЦСКА и сейчас будут проводить второй матч кряду дома, сил достаточно, мотивации тоже.



Поэтому, утверждать, что Роман Ротенберг проедется по Андрею Разину катком, не стоит. «Северсталь» уже в том году заявила о себе громко. Молодняк боролся с опытными и мастеровитыми командами наравне, не замечая разницы в классе. Поэтому в данной встрече мы бы рискнули проверить ставку на то, что «Северсталь» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.55.

Во-первых, хозяева проиграли лишь «Автомобилисту», у которого достаточно легионеров. Во-вторых, поражение на выезде. Дома же команда чувствует себя сейчас неплохо, а Роман Ротенберг поедет в гости впервые в этом сезоне. Как поведёт себя команда после перелёта, пока непонятно. Однако у хозяев будет поддержка трибун, и Андрей Разин наверняка припас козыри в рукаве. Так что будет интересно.

«Северсталь» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 12 сентября 2022 года

«Северсталь» хорошо начала сезон. Весомого перевеса у Ротенберга нет, он играет на выезде. Разин дома чувствует себя сейчас неплохо. Плюс весомой разницы в составах нет. Результативность в порядке, забрасывать у команд есть кому. На стороне хозяев поддержка трибун, а состав красно-синих после перелёта пройдёт акклиматизацию. Так что шансы у Разина подлатать статистику есть. Проверим комбинированную ставку на Череповец через тотал больше.



Ставка: «Северсталь» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.55.

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