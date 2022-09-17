«Динамо» и «Зенит» обменяются голами, а к проигрышам «Торпедо» все уже привыкли.

Экспресс на РПЛ с коэффициентом 7.00: Карпин и Федотов снова победят

17 сентября стартует очередной тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — ЦСКА 17 сентября

Позади уже девять туров, а кошмарное положение автозаводцев ничуть не меняется. У них был шанс прервать неудачную серию в прошлом туре, в игре с таким же слабым «Уралом». К несчастью для «Торпедо», Караев не забил пенальти, а у хозяев был Эрик Бикфалви, дубль которого и решил исход матча. Даже против такого скромного соперника, как «Урал», автозаводцы смотрелись плохо, на данный момент они слабейшая команда в РПЛ.

ЦСКА в прошлом туре уверенно разгромил «Краснодар» и продолжает погоню за «Зенитом». Армейцы набрали хороший ход и не собираются сбавлять обороты, тем более терять очки в матче со слабейшей командой чемпионата, которую парой недель ранее уже уверенно обыгрывали в Кубке России.

Сейчас у ЦСКА тоже не должно возникнуть никаких проблем с автозаводцами. Букмекеры дают даже какой-то слишком большой коэффициент на гостей, ведь силы в матче явно неравны и победа должна быть не минимальной. Рекомендуем ставку на победу ЦСКА с форой (-1.5) за 1.95

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 17 сентября

В межсезонье ростовчане неплохо укрепились и уверенно стартовали в новом сезоне. Жёлто-синие продвигаются по турнирной дистанции без поражений, победив в пяти встречах и четыре раза сыграв вничью. После девяти туров подопечные Карпина закрепились на третьей строчке. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего четыре очка.

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«Ростов» контролирует мяч в среднем 54,0% игрового времени. Футболисты наносят по 13,8 удара, из которых 5,2 в створ ворот (медианные показатели), но за счёт уверенной игры в воздухе (в среднем 16,7 выигранных воздушных единоборств — лучший результат в РПЛ) жёлто-синие отличаются достаточно производительной игрой впереди. Николай Комличенко и компания забили 17 голов, что на 2,83 больше от количества ожидаемых (xG).

«Крылья Советов» дрейфуют у экватора турнирной таблицы. Команда сравнительно активно действует в атаке. Игроки выполняют по 14,1 удара, из которых 5,6 в цель (восьмой и шестой результаты). Подводит реализация. Максим Глушенков и компания забили лишь девять голов, что на 3,87 меньше от количества ожидаемых. Лишь замыкающие список «Урал» и «Торпедо» забили меньше. С такой игрой справиться с «Ростовом» вряд ли получится. Рекомендуем ставку на победу хозяев за 1.98.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» 17 сентября

Московское «Динамо» мощно выступило в прошлом сезоне. Бело-голубые под руководством Сандро Шварца завершили сезон РПЛ на призовом пьедестале, а также впервые за 10 лет пробились в финал Кубка России.

Новый виток истории начинается под началом Славиши Йокановича, который возглавил команду в межсезонье. Ротация на тренерском мостике и потеря полудюжины игроков стартового состава немного дестабилизировали ситуацию. Сербский специалист достойно справляется с вызовами. После девяти туров в пассиве столичного клуба лишь одно поражение, при четырёх мировых и четырёх победах.

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Команда контролирует мяч лишь 43,5% игрового времени (13-й показатель) и проводит 31% матча в защите (второй результат). На этом фоне у «динамиков» нет серьёзных проблем с надёжностью игры в обороне, команда блокирует по 14,3 удара (шестой результат) и выполняет по 16,2 отбора (четвёртый показатель), пропустив лишь девять голов. Только ЦСКА и «Зенит» пропустили меньше.

Учитывая смещённый акцент на оборону, команда не отличается активностью впереди. Игроки выполняют в среднем по 11,7 удара, из которых 3,9 в створ (12-е показатели). Фёдор Смолов и компания очень эффективно реализовывают моменты, забив 16 голов, что на 3,39 больше от количества ожидаемых. Только пять клубов забили больше.

«Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу, демонстрируя результативную игру в атаке и надёжную – в обороне. После девяти туров в пассиве подопечных Сергея Семака только три мяча, на которые Малком и компания ответили 27 забитыми.

Учитывая турнирную мотивацию и атакующий потенциал команд, рекомендуем ставку на «обе забьют — да» за 1.78.

Экспресс на матчи 17 сентября

Ставка 1: победа ЦСКА с форой (-1.5) в матче с «Торпедо» за 1.95.

Ставка 2: победа «Ростова» над «Крыльями Советов» за 1.98.

Ставка 3: обе команды забьют в матче «Динамо» — «Зенит» за 1.78.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.98 Х 1.78 = 6.87.

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