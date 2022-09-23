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Экспресс на сегодня 23 сентября 2022 года, лучшие прогнозы на Лигу наций, рабочий экспресс на сегодня, лучшие экспрессы

Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 11.1: унылый Саутгейт и яркий Хвича
Антон Мартысевич Александр Ничипорук
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Экспресс на сегодня, 23 сентября 2022
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Германия не повторит ошибок Англии.

23 сентября пройдут очередные матчи Лиги наций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.1 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогнозы на все матчи Лиги наций — здесь.

Прогноз на матч Лиги наций Грузия – Северная Македония 23 сентября

К Лиге наций многие звёзды футбола относятся с пренебрежением, но для таких стран, как Грузия, этот турнир стал настоящим открытием и поводом для всплеска интереса к футболу в стране. Грузины находятся в полушаге от выхода в Лигу B, и следить за этим будут более 50 тысяч темпераментных зрителей.

И им будет на кого посмотреть. В Грузии выросло яркое поколение молодых футболистов, которое играет по всей Европе и за её пределами. И главный бриллиант в составе – это вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

У македонцев есть несколько кадровых проблем, самая заметная из которых – потеря из-за травмы капитана команды. Защитник загребского «Динамо» Стефан Ристовски не поможет сборной. За последние семь матчей македонцы не пропускали только от Италии и Гибралтара.

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Сенсационный матч с Италией, оставивший «Скуадру адзурру» без путёвки на чемпионат мира, нужно поскорее забыть. 1:1 с Болгарией и 0:3 с Грузией показывают, что смена поколений в македонской сборной идёт не так успешно, как у грузин. Поставить на победу Грузии можно за 2.16.

Прогноз на матч Лиги наций Германия – Венгрия 23 сентября

Под руководством Ханс-Дитера Флика Германия успешно квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре, выиграв в семи заключительных матчах группового этапа с суммарным счётом 31:2. При этом курс на омоложение команды в совокупности с отсутствием форварда, способного создать гол из ничего, привёл к снижению производительности. Играющий на острие атаки Тимо Вернер в ответственных матчах часто молчит, а забивает лишь более слабым соперникам.

Венгрия дважды переиграла вице-чемпионов Европы — сборную Англии (1:0 — дома и 4:0 — на выезде), а также удержала ничью в домашнем матче с Германией. Благодаря этим успехам подопечные Марко Росси возглавляют группу. Команда контролирует мяч лишь 37,6% игрового времени и в игре впереди по большей части рассчитывает на контратаки, выполняя по 13,8 перехвата мяча (лучший показатель в Лиге А).

Команда Ханс-Дитера Флика при поддержке родных стен должна добиваться победного результата и отвоёвывать место во главе группы. Недооценивать гостей тоже не стоит. Венгры могут подловить статусного визави на контратаке. На этом фоне рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 3.5 мяча за 1.58.

Прогноз на матч Лиги наций Италия — Англия 23 сентября

Обе сборные оказались не в лучшем положении и рискуют не выйти из группы. Шансы итальянцев побороться за попадание в плей-офф ощутимо выше, чем у соперника, но они, похоже, к Лиге наций относятся несерьёзно и не слишком стремятся к победе. Роберто Манчини использует турнир для просмотра ближайшего резерва и тактических экспериментов, неудивительно, что результаты команды далеки от идеальных.

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Сборная Англии допускает провал за провалом, и болельщики уже начинают недовольно роптать. В преддверии чемпионата мира в Англии ждут от своей сборной обнадёживающих результатов, но их нет, у англичан четыре матча без побед, и в них забит всего один гол.

Гостям нужно исправлять ситуацию в матчах с Италией и Германией, но сделать это будет крайне непросто. Гарет Саутгейт может снова вернуться к осторожному стилю игры, чтобы наконец добыть результат, но в матче с Италией не добьётся полноценного успеха. Тут наиболее вероятен ничейный исход с коэффициентом 3.25, который поставит крест на амбициях англичан в Лиге наций.

Экспресс на матчи Лиги наций 23 сентября

Ставка 1: победа Грузии в матче с Северной Македонией за 2.16.

Ставка 2: ТМ 3.5 мяча в матче Германия – Венгрия за 1.58.

Ставка 3: Ничья в матче Италия – Англия за 3.25.

Общий коэффициент: 2.16 Х 1.58 Х 3.25 = 11.09.

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