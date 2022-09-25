Экспресс на 25 сентября с коэффициентом 9.58: Левандовски мотивирован, Мбаппе разозлился

25 сентября пройдут очередные матчи сборных команд. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.58 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Бельгия 25 сентября

Нидерланды собрали под знамёна национальной футбольной сборной лучших игроков. Это позволило по итогам четырёх туров выйти в лидеры группы в Лиге А. Хозяева записали в актив 10 очков. Им удалось выиграть три встречи и один матч завершить ничейным исходом.

Отметим для прогноза высокую результативность в баталиях с участием подопечных Луи ван Гала. 17 голов за четыре игры — чуть больше четырёх мячей в среднем.



Сборная Бельгии уступила в первом круге сопернику (1:4) и наверняка желает взять реванш. Неизвестно, насколько способны бельгийцы в нынешнем состоянии одолеть на выезде столь сильного соперника. Их основные игроки уже прошли пик формы, а талантливой смены Роберто Мартинес пока не дождался. По итогам четырёх туров у гостей семь баллов. Они расположились на второй строчке таблицы.

Соперники в текущем розыгрыше Лиги наций действуют в атакующем стиле, и в играх с их участием забито много мячей. Особенно отличаются результативностью хозяева — в среднем четыре гола за встречу. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.73.

Прогноз на матч Лиги наций Уэльс — Польша 25 сентября

Обе команды в текущем розыгрыше Лиги наций стали своеобразными «жертвами» чемпионата мира. Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич использует этот турнир как элемент подготовки к поездке в Катар и первые четыре матча проводил большую ротацию состава, чтобы попробовать в деле как можно больше игроков и проверить разные тактические схемы. Неудивительно, что в этих встречах было набрано всего четыре очка.

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Тренер Уэльса — Роберт Пейдж — тоже проводил обширную ротацию состава, но по причине того, что его команде пришлось играть сразу пять матчей в июньскую международную паузу. Одна из этих встреч была игрой за выход на чемпионат мира, и на её фоне померкли встречи как с Польшей, так и с Нидерландами, в которых принял участие второй состав. Даже резервисты Уэльса дали бой превосходящим по классу игрокам и упускали результативную ничью только на последних минутах встречи.



У сборной Уэльса есть недюжинный характер – команда забивает 12 матчей кряду. Учитывая то, в какой форме пребывают лидеры Польши – Роберт Левандовски и Аркадиуш Милик – можно не сомневаться, что ставка обе забьют сыграет и в этот раз.

Прогноз на матч Лиги наций Дания — Франция 25 сентября

Национальная команда Дании стала открытием текущего розыгрыша Лиги наций. По итогам четырёх встреч хозяева шли на первом месте в группе. Им удалось взять верх над соперником в трёх матчах из четырёх. Датчане лучшие по забитым мячам — шесть, плюс у них надёжная оборона — три пропущенных гола. Лучший бомбардир сборной — Корнелиус. Форвард отправил в ворота соперника два мяча.



Сборная Франции провалила текущий турнир, поскольку за четыре игры группового этапа не сумела выиграть ни одного матча. У действующих чемпионов мира сильный состав, но им крайне не везло. Подопечные Дидье Дешама дважды завершили встречи ничейным исходом и две баталии уступили. С двумя баллами французы остаются на последней строчке таблицы.

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Поражение в этой встрече, весьма вероятно, будет стоить французам места в Лиге А. Видимо, от гостей стоит ждать активных действий, что может привести к обмену забитыми мячами. Отметим, что в шести из последних семи игр сборной Дании в Лиге наций забила гол каждая из команд. Рекомендуем изучить ставку «обе забьют — да» за 1.82.

Экспресс на матчи Лиги наций 25 сентября

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче Нидерланды — Бельгия за 2.73.

Ставка 2: обе забьют в матче Уэльс — Польша за 1.93.

Ставка 3: обе забьют в матче Дания — Франция за 1.82.

Общий коэффициент: 2.73 Х 1.93 Х 1.82 = 9.58.

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