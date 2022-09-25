Как работает гандикап в ставках? Примеры пари

Маркет с гандикапом позволяет игроку поставить на команду, которая начинает игру с отставанием или преимуществом по очкам.
Ставка на клуб, которому предоставлен отрицательный гандикап, выиграет, если команде удастся победить соперника большим числом голов.
В другом случае соперник получает преимущество в начале игры. Пари зайдёт, если команда сыграет матч вничью или одержит уверенную победу.
Гандикап уравнивает шансы соперников на победу. Букмекеры отдают фору команде, которую считают аутсайдером – фаворит, вместо того чтобы просто выиграть матч, должен победить с перевесом, превышающим гандикап. Сильная команда должна забить больше голов – слабая команда получает преимущество для победы в матче ещё до начала игры. Фаворит начинает игру с отрицательным количеством голов на старте.
Если пользователь букмекерской конторы ставит на победу более сильной команды с гандикапом, пари зайдёт, если клуб выиграет с количеством голов, превышающим значение гандикапа.
Аутсайдер начнёт игру с большим количеством голов, чем сильная команда. Ставка на победу отстающего клуба сыграет, если команда выиграет или проиграет с меньшим количеством голов, чем было указано в гандикапе.
Букмекерская контора вычитает или добавляет очки команде, на которую ставит клиент. Вторая команда начинает игру с фактическим количеством очков.
Гандикап – захватывающая и интересная ставка, особенно с высокими котировками. Фора делает средние игры захватывающими. Начинающий игрок может выбрать для ставки на гандикап безопасный вариант – букмекеры с фрибетом предлагают за регистрацию на сайте или в мобильном приложении бонус в виде бесплатной ставки, которую можно использовать на новом для себя маркете.
Пример ставки на гандикап. «Челси» (-2) против «Вулвз» (+2)
Фаворит «Челси» играет с аутсайдером «Вулвз».
«Челси» начнёт игру с отставанием в два мяча.
Клиент БК считает, что «Челси» выиграет игру более чем в два мяча, и ставит на победу «Челси» (-2). Ставка окажется успешной, если команда одержит победу с разницей в три и более голов.
«Вулвз» начнут игру с преимуществом в два гола.
Клиент БК считает, что «Вулвз» выиграют или проиграют менее чем в два мяча, и ставит на «Вулвз» (+2). Прогноз оправдает себя, если «волки» выиграют игру или проиграют с разницей в один гол.
Вариант расчёта 1
Матч «Челси» – «Вулвз» окончен со счётом 4:1. Разница в счете составляет три гола.
Ставка на «Челси» (-2) отнимет два гола от личного счёта команды – счёт будет 2:1 в пользу «Челси».
По итогу «Челси» одержал победу, несмотря на гандикап в два гола – ставка на победу «Челси» (-2) выиграла.
Пари на «Вулвз» (+2) добавит два гола к счёту команды. «Волки» забили один гол, с учётом гандикапа результат будет 4:3 в пользу «Челси».
Несмотря на то что «Вулвз» имели фору в два гола, команда проиграла – ставка на победу «Вулвз» оказалась неудачной.
Вариант расчёта 2
Матч «Челси» – «Вулвз» окончен со счётом 3:1. Разница в счёте составляет два гола.
Ставка на «Челси» (-2) отнимет два гола от счёта команды – счёт будет 1:1.
Пари на «Вулвз» (+2) добавит два гола к счёту команды. «Волки» забили один гол, с учётом гандикапа результат будет 3:3.
Если клиент поставил на ничью с гандикапом, ставка сыграла.
Вариант расчёта 3
В матче «Челси» – «Вулвз» на 90-й минуте зафиксирована ничья со счётом 1:1.
Пари на победу «Вулвз» (+2) добавит два гола к счёту команды. «Волки» забили один гол, с учётом гандикапа результат будет 1:3 в пользу «Вулвз».
Ставка на победу «Вулвз» оказалась удачной.
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