Руководство по ставкам на биатлон

Биатлон нельзя назвать популярным видом спорта, он не входит в десятку самых просматриваемых дисциплин, но с каждым годом привлекает всё больше зрителей.

С точки зрения прогнозирования биатлон более интересен, чем аналоги на зимних Олимпийских играх. Помимо лыжных трасс, биатлонные гонки включают в себя стрельбу, которая вносит дополнительный элемент случайности в результаты турниров. За каждый промах к обычному времени прохождения дистанции судьи добавляют спортсменам штрафную минуту. Биатлонисты с наибольшим процентом попадания в мишень часто становятся победителями гонок.

Поклонники зимних видов спорта могут в БК «Леон» скачать приложение на Андроид или Айфон и совершать ставки на биатлон в удобное время.

Категории биатлонных гонок

В биатлонных гонках выделяют несколько категорий:

частная гонка – индивидуальный марафон на дистанции 12,5 миль для мужчин и 9,0 миль для женщин, спортсмены соревнуются на протяжении пяти кругов с четырьмя огневыми рубежами, на втором и четвёртом стрельба проходит стоя, на первом и третьем – из позиции лежа;

эстафета – в состав каждой эстафетной команды входят четыре биатлониста, каждый из них проходит огневые рубежи в стойке и лёжа; для женщин дистанция составляет 6 км, для мужчин – 7,5 км;

гонка с преследованием – по итогам спринтерской гонки биатлонисты стартуют с точки, где закончили спринт, длина женской биатлонной гонки составляет 10 км, мужской – 12 км, количество огневых рубежей – 4;

спринт – категория гонки в биатлоне, включает дистанцию 7,5 км для женщин и 10 – для мужчин; биатлонисты стреляют на двух огневых рубежах и проходят три круга, за промахи спортсмены проходят штрафные круги длиной около 150 м, на преодоление которого требуется от 22 до 25 секунд;

масс-старт – по результатам этапа Кубка мира 30 лучших биатлонистов участвуют в биатлонном масс-старте на 10 км для женщин и 12 км для мужчин.

Советы по ставкам

Опытные игроки на ставках советуют новичкам проанализировать определяющие факторы перед заключением пари на биатлонную гонку:

Текущая форма – изучить статистику стрельбы спортсменов за последние шесть или семь стартов, понять, насколько хорошо спортсмен чувствует винтовку в настоящее время. Мотивация заставляет биатлониста проходить дистанцию на максимуме возможностей, экономя каждую секунду – изучить общую турнирную таблицу. Изменения в личной жизни спортсмена – следить за новостями в СМИ. Домашние или выездные этапы гонок – следить за карьерой спортсменов и местами тренировок. Погодные условия оказывают влияние на скорость спортсменов и точность стрельбы – просматривать прогнозы накануне стартов.

При размещении ставок на биатлонное событие профессиональные игроки предпочитают ставить на гонщиков, которые находятся в первой половине стартового протокола, если перед гонкой увеличился уровень снега. К началу второй половины протокола трасса будет повреждена – скорость участников, стартующих позже, снизится.