Гибралтар — Грузия. Хвича Кварацхелия устроит ремейк

26 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Гибралтар — Грузия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу грузин в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех гибралтарцев оценён экспертами в 10.50. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Гибралтар — Грузия 26 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Гибралтар — Грузия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.94. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Гибралтар — Грузия (26.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, вернулась Лига наций. На 26 сентября запланированы семь встреч заключительного тура соревнования. В одной из них на стадионе «Виктория» встретятся Гибралтар и Грузия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

За пять туров группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги наций сборная Гибралтара не одержала ни одной победы при всего одном ничейном результате с Болгарией (1:1) в матче 3-го тура соревнования. Поражения она потерпела как раз от Грузии (0:4), Северной Македонии (0:2 и 0:4) и болгар (1:5).

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За этот период гибралтарцы пропустили баснословное количество мячей — целых 16 штук. Проблемы с крепостью оборонительной линии отчётливо проглядываются у них и на дистанции. За 10 матчей квалификации ЧМ-2022 подопечные Хулио Рибаса получили в свои ворота 43 снаряда, а сами забили только три. Во всех этих встречах, разумеется, потерпели поражения.



Причина столь неудачных выступлений кроется в крайне низком уровне футболистов, представляющих национальную команду Гибралтара. Как мы помним, большая их часть выступает за команды местного чемпионата, качество которого близко к полупрофессиональному. В общем, гибралтарцы пока что являются одними из главных аутсайдеров на международной арене.

Сборная Грузии же за пять туров текущего розыгрыша Лиги наций не потерпела ни одного поражения при ничейном результате с Болгарией (0:0). Помимо гибралтарцев, она дважды уверенно обыграла Северную Македонию (3:0 и 2:0), а также разгромила болгар (4:0). За этот период подопечные Вилли Саньоля забили 14 мячей. Четыре из них записал на свой счёт Хвича Кварацхелия.

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Перебравшийся этим летом в «Наполи» полузащитник набрал невероятный ход. За неаполитанский клуб он принял участие в семи стартовых турах текущего розыгрыша чемпионата Италии, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. По итогам августа хавбек был признан лучшим игроком месяца в Серии А.

В матче последнего тура чемпионата Италии с «Миланом» Хвича не отметился результативными действиями, но внёс особый вклад в победу своей команды (2:1). Сначала он посадил на жёлтые карточки двух основных защитников «россонери» — Давиде Калабрию и Симона Кьера — что вынудило Стефано Пиоли прибегнуть к ротации. Затем заработал пенальти, который реализовал Маттео Политано.



Также Кварацхелия помог «партенопейцам» разгромить в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0). В предстоящем матче Хвича наверняка вновь порадует классным выступлением и поможет своей национальной команде одержать победу над сборной Гибралтара.



В 11 из 15 последних матчей во всех официальных турнирах гибралтарцы потерпели поражения с разницей в три и более мяча, в том числе от не самых сильных Черногории (1:4 и 0:3) и Латвии (0:3). Думается, подобным образом проиграют и в этот раз. Рекомендуем проверить П2 с форой (-2.5) за коэффициент 3.00. Хотя можно взять и вариант поскромнее — П2 с форой (-1.5). Коэффициент приемлемый — 1.81.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Гибралтар — Грузия 26 сентября 2022 года

Сборная Гибралтара напрочь лишена надёжности в обороне. За последние 15 официальных встреч она пропустила 59 мячей. Четыре из них пришлись на последнюю очную встречу. Полагаем, разгромную победу Хвича Кварацхелия и его сокомандники добудут и в этот раз. С результативностью у них нет никаких проблем.



Ставка: победа Грузии с форой (-2.5) за коэффициент 3.00.

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