Дания – Франция. Килиан Мбаппе и Оливье Жиру встряхнут атаку

25 сентября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Дания – Франция. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех датчан оценивается аналитиками в 3.70. На ничью предлагают поставить за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Дания – Франция 25 сентября 2022 года

Букмекеры не верят, что матч Дания – Франция получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч Лиги наций Дания – Франция (25.09.2022)

В Лиге наций стартует завершающая стадия группового этапа. Командам осталось провести всего по одному матчу и решить все турнирные вопросы, если таковые у них ещё остались. Один из главных матчей тура, не без турнирной интриги, состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене, где сборная Дании примет действующего чемпиона мира – Францию. Первое касание мяча произойдёт в 21:45 мск.

В этой битве правильнее будет отталкиваться от формы сборной Франции. Подопечные Дидье Дешама перед началом этой международной паузы действительно находились на пороге вылета из Лиги А. Они располагались на последнем месте в квартете, не одержав ни одной победы в четырёх матчах с Австрией, Данией и Хорватией. Ситуация была такова, что команде необходимо было одержать две победы в двух оставшихся матчах, чтобы спастись.

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С первым экзаменом синие справились – дома уверенно разобрались с австрийцами Ральфа Рангника (2:0). Конечно, команду вновь всерьёз подводила реализация и после первого тайма казалось, что Франция останется без победы в пятом матче подряд, но всё решил Килиан Мбаппе. На неделе форвард ПСЖ скандалил с федерацией и отказывался участвовать в фотосессии сборной, но это не помешало ему забить первый гол.

Мбаппе уже вошёл в десятку лучших бомбардиров сборной Франции, но отметился в прошедший четверг не он один. Опытному Оливье Жиру осталось всего два гола до лучшего бомбардира в истории – сейчас на вершине легендарный Тьерри Анри с 51 забитым мячом в активе. Ассистировал Жиру – Антуан Гризманн, принявший участие в 66-м матче сборной подряд. Впрочем, индивидуальные достижения не затмевают командные – подопечные Дешама выиграли и не пропустили в Лиге наций впервые за восемь встреч.

Теперь им предстоит более сложный вызов, ведь у сборной Дании французы не могут выиграть уже два официальных матча подряд. Тем более, что после игры с Австрией у гостей добавилось проблем с составом – травму получили голкипер Мик Меньян и центральный защитник Жюль Кунде. В заявке и без того нет ряда важных исполнителей. Однако основная сила Франции сосредоточена в нападении – эта сборная не уходила с поля без гола в гостях на протяжении 16 встреч.

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Пробить оборону сборной Дании будет отнюдь не так просто. Команда Каспера Юльманна очень надёжно играет на домашнем стадионе. В семи последних матчах во всех турнирах никому не удавалось отправить в ворота датчан больше одного гола, а в Лиге наций подобная серия насчитывает четыре матча подряд. Обыграть их с разницей больше одного мяча никто не может на протяжении двух лет.

«Алая гвардия» очень хорошо выступает на домашнем стадионе. За семь предыдущих матчей разного уровня эта команда проиграла всего в одном – минимально сборной Хорватии. Поражения от хорватов в данный момент являются единственными в группе Лиги наций для Дании, но от конкурента хозяева отстают на одно очко. Сейчас на кону первое место и за него сборная точно будет бороться.

Стоит отметить, что у Дании также четвёртая лучшая атака в Лиге А – она забила семь голов в четырёх встречах. Тем не менее, поддержать атакующую активность соперника датчане едва ли смогут. За последний год они провели девять официальных матчей с соперниками разного уровня, но забить больше двух голов смогли лишь Фарерским островам и Молдове. В большинстве случаев на домашнем поле много мячей и не требовалось, ибо в пяти из семи прошлых играх команда вообще не пропускала.

Сборная Дании Каспера Юльманна уже давно зарекомендовала себя командой, способной бросить вызов любому сопернику топ уровня. Датчане также готовятся к чемпионату мира и в каждом из оставшихся матчей перед турниром собираются показать свою лучшую игру. С кадрами проблем у хозяев сейчас тоже нет – из основных игроков отсутствует лишь полузащитник Роберт Сков, но это не критичная потеря.

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Франции снова предстоит очень сложная игра, но отступать некуда. Она одержала важную победу над австрийцами, однако потеря очков в Копенгагене может свести все усилия на нет, если хорваты не выиграют у команды Рангника в параллельном матче.

Оборона синих несёт потери и очень слабо верится в то, что Дания не сможет забить дома хотя бы один гол. Соответственно Мбаппе и компании придётся забивать больше, но ресурсы для достижения этой цели есть. Потому рассмотрим вариант ставки на индивидуальный тотал Франции больше 1.5 мяча с коэффициентом 2.26.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Дания – Франция 25 сентября 2022 года

Сборная Франции не решила задач в Лиге наций. Перед возобновлением турнира синие обитали на дне таблицы своего квартета. Победа над Австрией в прошедший четверг помогла французам подняться на одну позицию, но этого мало. В Дании гости должны выигрывать снова, но соперник легко три очка естественно не отдаст. «Алая гвардия» не забивает много, но на своём поле выступает хорошо, уступив всего раз за семь предыдущих встреч. Датчане не проигрывают Франции два матча подряд и на сей раз легко не будет, поэтому подопечным Дидье Дешама придётся забивать больше, чтобы одержать победу.

Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 мяча за 2.26.

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