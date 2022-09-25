Румыния — Босния и Герцеговина. Эдин Джеко проголосует за понижение

26 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Румыния — Босния и Герцеговина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу румын в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех боснийцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Румыния — Босния и Герцеговина 26 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Румыния — Босния и Герцеговина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Румыния — Босния и Герцеговина (26.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, вернулась Лига наций. На 26 сентября запланированы семь встреч заключительного тура соревнования. В одной из них в Бухаресте Румыния примет Боснию и Герцеговину. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

За пять туров группового этапа текущего розыгрыша Лиги наций Румыния одержала только одну победу — над Финляндией (1:0). Вничью сыграла с финнами (1:1). Поражения потерпела от Черногории (0:2 и 0:3), а также как раз от Боснии и Герцеговины (0:1). Вследствие чего расположилась на последнем месте в турнирной таблице.

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Не сказать, что румыны смотрелись сильно хуже оппонентов. Они здорово контролировали мяч, частенько владели инициативой и активно создавали потенциально голевые моменты. Однако эти положительные стороны игры подопечных Эдуарда Йордэнеску в большинстве матчей перекрыли отрицательные.



За пять игр Румыния забила только два мяча. С реализацией моментов у неё определённо не всё в порядке, равно как и с игрой на втором этаже. Речь о том, что футболисты проиграли очень много верховых единоборств. Из-за этого недостатка они чуть не уступили во встрече последнего тура с Финляндией, располагающейся на предпоследнем месте в группе.

В компенсированное ко второму тайму время финнам выпала возможность подать угловой. Хавбек сборной Финляндии Николай Алхо выполнил навес на дальнюю штангу, где его соотечественник с лёгкостью выиграл верховую борьбу. Если бы румынский футболист, стоявший на штанге, не вынес мяч с ленточки ворот, его национальная команда уже лишилась бы шансов сохранить прописку в Лиге.

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Тем хуже для сборной Румынии то, что лидер Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, знающий толк в игре на втором этаже, пребывает в отличной форме. В матче последнего тура текущего розыгрыша Лиги наций с Черногорией форвард «Интера» выступил очень здорово. Он выполнил немалый объём работы без мяча и отметился изящной скидкой, которую превратил в гол Эрмедин Демирович.

Забитый мяч стал единственным и, соответственно, победным. Таким образом, боснийцы набрали 11 очков и досрочно выиграли группу, добыв тем самым путёвку в Лигу А. Напомним, за четыре предыдущих тура группового этапа Лиги наций они не потерпели ни одного поражения при ничьих с Финляндией (1:1) и Черногорией (тоже 1:1).



Почти во всех этих матчах подопечные опытного Ивайло Петева выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов, нежели оппоненты. Их классовое и качественное превосходство было видно невооружённым глазом. Потому есть уверенность, что они как минимум не проиграют в предстоящей встрече. Предлагаем проверить 1Х за коэффициент 1.70.



Несмотря на то что игра пройдёт на стадионе в Бухаресте, в успех сине-жёлтых верится больше. В матче последнего тура с Черногорией они полностью контролировали ход событий и вполне могли забить больше. Румыны же потерпели от черногорцев два поражения, не забив ни одного мяча. Сдаётся, в Лиге В всё-таки сохранят прописку не они, а финны.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Румыния — Босния и Герцеговина 26 сентября 2022 года

Сборная Боснии и Герцеговины пребывает на подъёме, о чём свидетельствует её пятиматчевая беспроигрышная серия. Плюс лидер боснийцев находится в отличном тонусе. Возможно, Румынии всё же удастся зацепиться за ничью, но проблемы с реализацией и верховыми единоборствами вряд ли позволят достичь большего. В последней очной встрече она потерпела поражение. Думается, не выиграет и в этот раз.



Ставка: Босния и Герцеговина не проиграет за коэффициент 1.70.

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