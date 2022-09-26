Украина — Шотландия. Око за око

27 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Украина — Шотландия. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры не могут определиться с фаворитом встречи: поставить на победу Украины в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. На победу шотландцев принимают ставки с коэффициентом 2.83. Поставить на ничью можно за 3.32.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Украина — Шотландия 27 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.77, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.14. На гол Украины дают коэффициент 1.35, а гол сборной Шотландии оценивается в 1.36. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Украина — Шотландия (27.09.2022)

Групповой турнир Лиги наций — 2022/2024 подходит к своему логическому завершению. Среди многочисленных матчей 6-го тура выделяются те, где решаются важные турнирные задачи. Вот и матч Украина – Шотландия выявит команду, которая начнёт следующий сезон в Лиге А.

Номинально домашний для Украины матч пройдёт в польском Кракове, но без поддержки команда не останется. Игру собирается посетить большое число украинцев, проживающих в Польше. Стартовый свисток греческого рефери Анастасиоса Сидиропулоса прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Эти команды встречаются уже во второй раз за неделю и в третий — за четыре месяца. Матч, состоявшийся в Глазго 1 июня, был самым важным из них – на кону стояло продолжение борьбы за путёвку на чемпионат мира. Украина победила со счётом 3:1. Голы в составе гостей забили Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артём Довбик. У шотландцев отличился Каллум Макгрегор.



В итоге на чемпионат мира не попали обе команды. Украина проиграла решающий матч плей-офф Уэльсу. Затаившие обиду шотландцы всё на том же стадионе «Хэмпден Парк» нанесли украинцам сокрушительное поражение 3:0. И сделали это, имея подавляющее преимущество – 21:2 по ударам и 8:0 по ударам в створ.

Однако счёт в матче был открыт только на 70-й минуте. Отличился Джон Макгинн. Ещё два гола — на 80-й и 87-й минутах — забил Линдон Дайкс. О характере встрече многое говорит статистика жёлтых карточек – пять у Украины и ни одной у Шотландии.

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Возможно, украинцы и смогли бы отстоять нулевую ничью, если бы был в строю Георгий Бущан. Голкипер киевского «Динамо» получил тяжёлую травму в матче Лиги Европы с турецким «Фенербахче» и пропустит несколько недель. Надёжная игра Бущана была залогом многих успехов как клуба, так и сборной в 2022 году.

Помимо Бущана, в сборную не приехал один из её лидеров. Игрок «Арсенала» Александр Зинченко травмирован. Отсутствуют также защитник «Брюгге» Эдуард Соболь, полузащитник «Специи» Виктор Коваленко и один из лидеров киевского «Динамо» – атакующий полузащитник Николай Шапаренко.



Травмы ведущих игроков больно бьют по сборной Украины, учитывая, что за семь дней команда вынуждена сыграть три матча, путешествуя по маршруту Глазго – Ереван – Краков. Тренер Александр Петраков философски замечает, что у команды нет первого и второго составов. Сборная сильна организованной игрой, но пока получилось это показать только в матче с Арменией, которая была обыграна со счётом 5:0.



По сборной Шотландии тоже прошлись травмы. Особенно пострадала линия защиты. Самая большая потеря – капитан Эндрю Робертсон, который стал очередным обитателем переполненного лазарета «Ливерпуля». Выбыли также двое из троих основных центральных защитников – Грант Хэнли из «Норвич Сити» и Лиам Купер из «Лидса». Отсутствует также нападающий «Сток Сити» Джейкоб Браун, но он не являлся игроком основного состава сборной.

Кадровые потери не помешали шотландцам не только в матче с Украиной, но и в принципиальной игре с Ирландией. Правда, во встрече с командой с соседнего острова приходилось отыгрываться. Голы Джека Хендри и Райана Кристи во втором тайме принесли Шотландии важную победу 2:1.

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Теперь гостям достаточно сыграть вничью, чтобы отстоять первое место в группе. Не сомневаемся, что так и будет. В плотном игровом графике на стороне шотландцев будут более стабильная кадровая ситуация и значительно меньшее количество часов, проведённых в дороге. И, как и в предыдущих матчах, снова ждём много голов. Поставить на то, что гости не проиграют и тотал больше 2.5 мяча, можно за 3.18.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Украина — Шотландия 27 сентября 2022 года

У сборной Шотландии есть личные счёты с украинской командой за то, что та не пустила её на чемпионат мира. Теперь шотландцы полны решимости не пустить уже Украину — в Лигу А Лиги наций. Для этого достаточно не проиграть. При этом в трёх из четырёх прошлых матчей Украины и в шести из семи последних игр Шотландии зрители видели не менее трёх забитых мячей. Ожидаем, что успех гостей будет подкреплён зрелищной игрой.



Ставка: Шотландия не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 3.18.

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