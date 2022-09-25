Венгрия — Италия. «Гадкий утёнок» станет лебедем в «группе смерти»

26 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Венгрия — Италия. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры отдают предпочтение гостям – поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. На победу венгров принимают ставки с коэффициентом 3.92. Поставить на ничью можно за 3.44.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Венгрия — Италия 26 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.74, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.16. На гол хозяев дают коэффициент 1.54, а гол сборной гостей оценивается за 1.23. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 1.93.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Венгрия — Италия (26.09.2022)

В групповом этапе Лиги наций — 2022/2023 осталось сыграть считанные матчи, и некоторые из них определят участников «Финала четырёх». Матч Венгрия – Италия как раз из таких. Поединок примет «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало – в 21:45 по московскому времени. Встречу обслужит французский рефери Бенуа Мийо.

Турнирный расклад очень прост. Венгрия с 10 очками после пяти матчей возглавляет турнирную таблицу группы. Италия отстаёт на два балла, и для квалификации в финальную часть ей нужна только победа. Ничья или поражение делает команду уязвимой в борьбе за вторую строчку с Германией. Впрочем, разницы между вторым или третьим местом в группе Лиги наций практически никакой.

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Венгрия второй год подряд влюбляет в себя поклонников футбола из других стран. На чемпионате Европы команда Марко Росси дала бой каждому из участников «группы смерти». Португалия открыла счёт только на 84-й минуте матча и лишь после этого довела дело до победы 3:0. Франция с трудом спасла ничью 1:1, а Германии в Мюнхене пришлось дважды отыгрываться до счёта 2:2 всё на той же 84-й минуте.



Далее последовал неудачный отбор на чемпионат мира, в котором Венгрия умудрилась дважды проиграть Албании, и именно этих очков не хватило, чтобы попасть хотя бы в стыковые матчи. Отсутствие путёвки в Катар развязало венграм руки в вопросе поставленных задач на Лигу наций. Ведь некоторые тренеры топ-сборных используют этот турнир исключительно как проверку кадров перед главным стартом года.

Марко Росси не стал никого проверять. В июньской сессии Лиги наций в четырёх матчах он использовал в стартовых составах всего 12 полевых игроков на 10 позициях. В какой-то мере это был ход ва-банк и ставка на сыгранность с риском получить загнанную команду уже к четвёртому матчу. Это сработало.

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Венгрия победила дома Англию (1:0), проиграла в матче с Италией (1:2), оказалась не очень гостеприимна к Германии (1:1). После этого венгры разгромили английскую сборную со счётом 4:0. Таким образом, им удалось унизить соперника.



Перед сентябрьскими матчами сыгранный состав сборной Венгрии претерпел два изменения. По причине травм в сборную не приехали полузащитник Жолт Надь и вингер Роланд Шаллаи. Им на замену нашлись: голеадор из МЛС Даниэль Газдаг и дебютант сборной – левый защитник голландского «АЗ» – Милош Керкез.

Со своей задачей Венгрия справилась превосходно. В Лейпциге была обыграна сборная Германии. Немцы хоть и имели игровое преимущество, но по настоящему опасных моментов практически не создали. В составе сборной отличился Адам Салаи, забивший элегантный гол пяткой после подачи углового.



Для 34-летнего форварда это особенный забитый мяч. Салаи почти всю игровую карьеру провёл в Бундеслиге, а ныне является нападающим швейцарского «Базеля». Один из лидеров сборной Венгрии накануне приезда в сборную анонсировал, что предстоящие две встречи будут последними для него в майке национальной команды.



В отличие от своего визави, Роберто Манчини активно проводит перестройку в сборной Италии. Этот процесс был запущен после пролёта мимо чемпионата мира. Состоявшийся накануне старта Лиги наций матч Финалиссима, проигранный сборной Аргентины со счётом 0:3, стал своеобразной церемонией прощания с прошлым.



«Скуадра Адзурра» стала стремительно молодеть. В сборной дебютировали 18-летний Ньонто, 20-летние Самуэле Риччи и Маттео Канчелльери. В текущем ростере сборной Италии 16 из 28 игроков сыграли за команду менее 10 матчей. Сразу 10 игроков – менее трёх встреч.

Провалы на таком пути неизбежны, но у Роберто Манчини в этой авантюре случился только один неудачный матч – с Германией, который был проигран со счётом 2:5. Италия – это единственная команда в «группе смерти», которая смогла нанести поражение сенсационным венграм, но матч на выезде получился более тяжёлым.

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Итальянцам с трудом даются выезды. За последние пять игр в гостях сборная выиграла только один раз – у Турции. Сразу три гостевых встречи за прошлый год завершились с нулями на табло – в Швейцарии, Северной Ирландии и Англии, а про поражение от Германии мы уже упоминали выше.



В этом и есть шанс для венгров – отстоять ничью на глазах более 60 тысяч своих болельщиков. Команда сыграна, хорошо обороняется и не будет лезть на рожон при устраивающем её счёте. Поставить на мировой исход можно с коэффициентом 3.46.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Венгрия — Италия 26 сентября 2022 года

Венгрия в «группах смерти» чувствует себя как рыба в воде. Опыт Евро-2020, похоже, помог Марко Росси адаптироваться к матчам с топ-командами и исправно добывать в них ценные очки. В домашней встрече с Италией Венгрию устроит и ничья. Никто не удивится, если именно ничьей завершится данная встреча.



Ставка: ничья за 3.46.

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