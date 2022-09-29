«Атлетик» — «Альмерия». Экс-тренер «Барселоны» испытает проблемы

30 сентября состоится матч 7-го тура испанской Примеры «Атлетик» — «Альмерия». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу басков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Альмерии» оценивается аналитиками в 8.50. На ничью можно поставить за 5.00.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Альмерия» 30 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.17, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.81. На гол хозяев дают коэффициент 1.09, а на то, что забьют гости – за 1.80. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.01.

Анализ и прогноз на матч испанской Примеры «Атлетик» — «Альмерия» (30.09.2022)

Насыщенная международная пауза подошла к концу и время переключить внимание на национальные чемпионаты. Программу седьмого тура испанской Примеры открывает матч в Бильбао. Прохладным вечером пятницы на влажном после дождя поле стадиона «Сан-Мамес» местный «Атлетик» проэкзаменует «Альмерию», которая вернулась в элиту после семилетнего отсутствия.

Баски неплохо начали сезон, одержав в шести играх четыре победы, однажды сыграв вничью и всего раз уступив. «Атлетик» мог выступить куда лучше, если бы не проблемы с реализацией моментов в матчах с «Мальоркой» (0:0) и «Эспаньолом» (0:1). В этих двух встречах команда не забивала голов, при суммарном показателе xG равном 2,86.

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Зато всю мощь атак клуба прочувствовали на себе «Кадис» (4:0), «Эльче» (4:1) и «Райо Вальекано» (3:2). И только «Валенсия» уступила баскам в равной игре со счётом 1:0. На международный перерыв «Атлетик» ушёл на четвёртом месте в турнирной таблице, свысока поглядывая на своего ближайшего соперника, обитающего в зоне вылета.



Матч с «Альмерией» вынесен с уик-энда на пятницу. Это доставило некоторые неудобства тем футболистам обеих команд, которые только на днях прибыли в расположение своих клубов после командировок в национальные сборные. У «Атлетика» и у «Альмерии» таких игроков насчитывается как минимум трое.

Вратарь клуба из Бильбао – Унаи Симон – основной голкипер сборной Испании. После выхода его команды в финальную часть Лиги наций, вратарь возвращается в родную команду в хорошем настроении. Как и Нико Уильямс, который хоть и сыграл за сборную всего 46 минут в двух матчах, но отдал результативную передачу на победный гол Альваро Мораты в ворота Португалии. Кроме того, нападающий Иньяки Уильямс принял участие в двух товарищеских встречах сборной Ганы.

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Сербский защитник «Альмерии» – Срджан Бабич провёл 90 минут в победном матче своей сборной со Швецией, а вот почти всю встречу с Норвегией просидел на скамейке запасных. Нападающий Эль Билал Туре забил гол в одном из двух товарищеских матчей его сборной Мали с Замбией. И также наблюдал за вторым матчем своей команды из-за пределов футбольного поля. Так что оба вернутся в клуб относительно свежими.

Их одноклубник Ларджи Рамазани принял участие в двух товарищеских матчах Бельгии U-21. В каждой из встреч 21-летний вингер провёл по тайму, а в матче с Францией даже забил гол. Рамазани заслужил первый в карьере вызов в молодёжную сборную благодаря своим голам в ворота мадридского «Реала» и «Севильи».

Весьма показательно, что спортсмен с этими двумя голами является не только лучшим бомбардиром «Альмерии», но и единственным действующим игроком клуба, который хоть что-то забивал в текущем сезоне. Ещё два гола на счету Умара Садика, однако в последний день трансферного окна лучший бомбардир и ассистент «Альмерии» прошлого сезона был продан за 20 миллионов евро в «Реал Сосьедад».



Эти деньги компенсировали примерно половину затрат «Альмерии» на усиление состава после выхода в Примеру. Восемь миллионов евро было потрачено на Эль Билала Туре. По семь миллионов евро было заплачено за двух бразильцев – центрального защитника Кайки и вингера Лазаро. Ещё семь игроков были куплены за суммы от одного до трёх с половинной миллионов.



Инвестиции пока не приносят ощутимого спортивного успеха. Команда вернулась в Примеру спустя семь лет и рискует свалиться обратно. Однако потенциал, не превратиться в скучного андердога, у команды всё ещё есть. Правда без звабивающего форварда сделать это будет очень сложно.

В шести встречах «Альмерия» набрала четыре очка, в том числе три балла за статусную победу над «Севильей» (2:1). Да и с мадридским «Реалом» (1:2) новичок Примеры смотрелся весьма добротно, ведя в счёте на протяжении 55 минут встречи. Ещё один балл был добыт в матче с «Эльче» (1:1).

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Однако все эти три баталии пришлись на старт сезона-2022/2023. После того как команду покинул лидер атак Умар Садик, «Альмерия» проиграла три встречи подряд с одинаковым счётом 0:1. Заметим, что ни в межсезонье, ни на старте чемпионата клуб не уступил ни в одной из игр с разницей более, чем один мяч.



Южане хоть и обитают в зоне вылета, но по надежности обороны – семь пропущенных мячей в шести матчах – числятся куда выше. Только восемь из двадцати команд Примеры пропускали реже, чем «Альмерия». Эта команда должна сдержать атакующий порыв «Атлетика» и не позволить случиться рагрому. Ставка на «Альмерию» с форой (+1.5) оценивается с коэффициентом 1.72.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Альмерия» 30 сентября 2022 года

Эрнесто Вальверде в третий раз в своей карьере возглавил «Атлетик» из Бильбао, но сейчас его команду принято сравнивать не с «Барселоной», откуда его уволили два года назад. Специалист не смог наладить стабильность в атакующих порядках басков. «Альмерия» лишилась своего главного форварда, но надёжно действует в обороне, лишь однажды в чемпионате пропустив более одного мяча. Учитывая регулярно возникающие проблемы с реализаций голевых моментов у басков, разумным видится расчёт на то, что ожидаемое поражение гостей и на этот раз будет минимальным.

Ставка: победа «Альмерии» с форой (+1.5) за 1.72.

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