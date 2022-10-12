«Трабзонспор» — «Монако». Головин продолжит погоню за Черчесовым

13 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех турок оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Монако» 13 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Трабзонспор» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» — «Монако» (13.10.2022)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиги Европы. 13 октября состоятся 16 матчей 4-го тура группового этапа соревнования. В одном из них на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, Турция, местный «Трабзонспор» примет «Монако». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

По итогам прошлого сезона «Трабзонспор» впервые за долгие годы выиграл чемпионат Турции. За 38 туров соревнования он потерпел только три поражения. Вничью сыграл 12 раз. Во всех остальных встречах, разумеется, одержал победы. Однако нельзя не отметить, что финишный отрезок у клуба получился, откровенно говоря, неудачным.

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За последние 11 туров турецкой Суперлиги подопечные Абдуллы Авчи добыли лишь три победы — над вылетевшими во второй по силе дивизион турции «Гёзтепе» (4:2) и «Алтаем» (2:1), а также «Адана Демирспор» (3:1). Текущий сезон, несмотря на то что удалось сохранить практически весь основообразующий костяк, они также начали не лучшим образом.

Коллектив из Трабзона уступил в раунде плей-офф Лиги чемпионов «Копенгагену» (1:2 и 0:0) и одержал лишь четыре победы за семь стартовых туров в чемпионате Турции. Обыграл «Истанбулспор» (2:0), «Хатайспор» (1:0), «Умраниеспор» (тоже 1:0), а также с трудом вырвал три очка в компенсированное время у «Газиантепа» (3:2). Ни одна из этих команд на данный момент не входит в топ-9 турецкой Суперлиги.

Вничью «Трабзонспор» сыграл с «Галатасараем» (0:0), а поражения потерпел от «Антальяспора» (2:5) и «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы (2:3). С целью улучшения результатов его руководство заключило контракт с Юсуфом Языджи, который в прошлом сезоне выдал умопомрачительный отрезок и стал одним из лидеров московского ЦСКА.

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Тем не менее ощутимой пользы от трансфера нет. Языджи провёл за новый клуб четыре встречи во всех официальных соревнованиях и не отметился результативными действиями. За этот отрезок бордово-голубые одержали только одну победу — над «Кайсериспором» (2:1), а также сыграли вничью с «Касымпашой» (0:0) в чемпионате Турции.

Уступили подопечные Абдуллы Авчи «Ференцварошу» Станислава Черчесова (2:3) и как раз «Монако» (1:3) — в матчах 1-го и 3-го туров группового этапа Лиги Европы соответственно. В последнем случае команда из Трабзона лишилась шансов на успех ещё в самом начале игры. На 11-й минуте её нападающий — Макси Гомес — получил красную карточку.

«Монако», как мы помним, по итогам прошлого сезона занял третье место в чемпионате Франции, отстав от финишировавшего на третьей позиции «Марселя» всего на два очка. За последние 10 туров соревнования клуб не потерпел ни одного поражения при ничейном результате с «Лансом» (2:2). Во всех остальных матчах одержал победы.

В межсезонье монегаски пережили пару важных изменений. Они лишились подспорья талантливого Орельена Тчуамени, ушедшего в мадридский «Реал», а также приобрели Брила Эмболо («Боруссия» Мёнхенгладбах) и Такуми Минамино («Ливерпуль»). В результате текущий сезон начали не лучшим образом.

Красно-белые выбыли из Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде ПСВ (1:1 и 3:2 ДВ). За стартовые пять туров в Лиге 1 они добыли лишь одну победу — над «Страсбургом» (2:1). Вничью сыграли с «Ренном» (1:1) и «ПСЖ» (тоже 1:1). Поражения потерпели от «Ланса» (1:4) и «Труа» (2:4).

После этого опытный Филипп Клеман, возглавивший «Монако» в середине прошлого сезона, провёл работу над ошибками и отладил все игровые механизмы. За следующие восемь матчей во всех официальных соревнованиях его подопечные проиграли лишь однажды — «Ференцварошу» Станислава Черчесова (0:1) во встрече 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Черчесов тактически превзошёл бельгийского наставника, лишив монегасков свободы действий. После встречи российский специалист отметил, что наибольшая угроза и острота исходили от Александра Головина, ставшего твёрдым игроком основы при Клемане. Россиянин сыграл лучше многих и отметился парой плотных ударов.

Через две недели красно-белым вновь предстоит столкнуться с «Ференцварошем» — в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Хорошо бы взять реванш. С тех пор они ощутимо прибавили. Сейчас монегаски выглядят гораздо собраннее и опаснее. Думаем, в предстоящем матче они одержат победу над демонстрирующим не лучший свой футбол «Трабзонспором». Возьмём П2 за коэффициент 2.10.

Совсем недавно оправился от травмы важный игрок «Монако» — Кевин Фолланд. Кроме того, активно заиграл капитан и лидер команды — Виссам Бен-Йеддер, забивший за 37 матчей минувшего розыгрыша Лиги 1 целых 25 мячей. Форвард отметился тремя голами и одной результативной передачей в трёх последних турах в чемпионате Франции. Осталось лишь не растерять набранные кондиции.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Монако» 13 октября 2022 года

Усиление Юсуфом Языджи не помогает «Трабзонспору» улучшить результаты. Действующий чемпион Турции ещё с конца прошлого сезона очень нестабилен и невнятен. «Монако» же выдало великолепный отрезок на финише минувшего розыгрыша Лиги 1 и подходит к грядущему матчу с серией побед в шести последних встречах во всех официальных турнирах, в том числе над командой из Трабзона (3:1). Гости выглядят предпочтительнее. Думаем, они заберут три очка.



Ставка: победа «Монако» за коэффициент 2.10.

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